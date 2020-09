LIVE: KV Mechelen dringt aan, maar krijgt deksel op de neus in Genk

tweede helft, minuut 94. Bij KV Mechelen moeten ze zich zorgen beginnen te maken. 4 op 18 is veel te weinig met zo'n kern. Bert Sterckx (in Sporza op Radio 1).

KV Mechelen is het snedigst uit de kleedkamers gekomen. Na een fout van Thorstvedt mag Schoofs op doel trappen. De vrijschop belandt in de muur.

Racing Genk raakt in een fase 3 keer het doelkader. Eerst kopt Onuachu tegen de paal, in de rebound raakt hij de lat. Vervolgens mag Oyen het proberen: de youngster mikt op de paal.

Ito legt een lange bal mooi dood in het maantje. Helaas voor de Japanner is hij zijn actie vanuit buitenspel begonnen.

eerste helft, minuut 28. De bal rolt door de verdediging van Genk. Van Damme ziet zijn kans schoon, maar Vukovic is hem te slim af. We zijn halfweg de eerste helft. Het scorebord geeft 1-1 aan. .

Daar is KV Mechelen nog een keer. Van Damme probeert het van ver. Te ver, want zijn schot mist doel.

eerste helft, minuut 6. 0-1: Debutant Mrabti scoort meteen. De Zweden vinden mekaar bij KV Mechelen. Engvall speelt slim in op Mrabti. De nieuwkomer verlengt de bal in de verste hoek en maakt er 0-1 van. Balen voor Genk, dat de bal had opgeëist in de openingsminuten. .