LIVE: Dorsch bezorgt Gent goede start op het veld van Moeskroen

45+2' eerste helft, minuut 47. Doelpunt? Opeens is Gent daar opnieuw. Castro-Montes zet goed voor, Depoitre ramt de bal van dichtbij via de lat over de lijn. De lijnrechter geeft echter offside aan, al toont de herhaling ons toch iets anders. Wat zegt de VAR ons? . Doelpunt? Opeens is Gent daar opnieuw. Castro-Montes zet goed voor, Depoitre ramt de bal van dichtbij via de lat over de lijn. De lijnrechter geeft echter offside aan, al toont de herhaling ons toch iets anders. Wat zegt de VAR ons?

45+1' eerste helft, minuut 46. De wedstrijd kabbelt verder. Veel doelgevaar zagen we nog niet in deze eerste helft. De blessures aan beide kanten hebben mogelijk de automatismen wat uit beide ploegen gehaald. . De wedstrijd kabbelt verder. Veel doelgevaar zagen we nog niet in deze eerste helft. De blessures aan beide kanten hebben mogelijk de automatismen wat uit beide ploegen gehaald.

43' We zagen al veel glijpartijen vandaag op Le Canonnier. eerste helft, minuut 43. We zagen al veel glijpartijen vandaag op Le Canonnier.

41' Blessure. Na Kums moet er nu ook aan Moeskroense zijde een speler geblesseerd naar de kant. Mohamed stapt zuchtend naar de kant, Faraj komt hem vervangen. . eerste helft, minuut 41. Blessure Na Kums moet er nu ook aan Moeskroense zijde een speler geblesseerd naar de kant. Mohamed stapt zuchtend naar de kant, Faraj komt hem vervangen.

40' eerste helft, minuut 40. Vervanging bij Excel Moeskroen, Imad Faraj erin, Dimitri Mohamed eruit wissel Dimitri Mohamed Imad Faraj

40' eerste helft, minuut 40. Owusu glijdt uit waardoor Serge Tabekou op Roef kan afstormen. De Gentse middenvelder is echter net op tijd terug om alsnog het gevaar te ontmantelen. Hier had Tabekou meer mee kunnen doen. . Owusu glijdt uit waardoor Serge Tabekou op Roef kan afstormen. De Gentse middenvelder is echter net op tijd terug om alsnog het gevaar te ontmantelen. Hier had Tabekou meer mee kunnen doen.

36' eerste helft, minuut 36. Het is al even wachten op nieuw doelgevaar. Gent heeft de wedstrijd, zonder zelf uit te blinken, voorlopig onder controle. . Het is al even wachten op nieuw doelgevaar. Gent heeft de wedstrijd, zonder zelf uit te blinken, voorlopig onder controle.

31' eerste helft, minuut 31. Dat de machine nog niet op volle snelheid draait, dat moge duidelijk wezen, maar Gent probeert wel te voetballen vandaag. Na een combinatie op links kan Owusu van ver aanleggen, zijn knal waait echter ver naast. . Dat de machine nog niet op volle snelheid draait, dat moge duidelijk wezen, maar Gent probeert wel te voetballen vandaag. Na een combinatie op links kan Owusu van ver aanleggen, zijn knal waait echter ver naast.

31' eerste helft, minuut 31. Vervanging bij KAA Gent, Vadis Odjidja Ofoe erin, Sven Kums eruit wissel Sven Kums Vadis Odjidja Ofoe

30' Aanvoerder Kums naar de kant. Slecht nieuws voor Gent. Sven Kums trekkebeent en kan niet verder. De wedstrijd zit erop voor de aanvoerder, Vadis Odjidja keert zo terug in de ploeg. . eerste helft, minuut 30. Aanvoerder Kums naar de kant Slecht nieuws voor Gent. Sven Kums trekkebeent en kan niet verder. De wedstrijd zit erop voor de aanvoerder, Vadis Odjidja keert zo terug in de ploeg.

27' Statistiek. Gent werkt dit seizoen af aan een percentage van 12%. Met slechts vier doelpunten in vijf wedstrijden is de oogst dan ook mager. Vorig jaar zaten de Gentenaars aan een afwerkingspercentage van 33%, een aanzienlijk verschil. . eerste helft, minuut 27. Statistiek Gent werkt dit seizoen af aan een percentage van 12%. Met slechts vier doelpunten in vijf wedstrijden is de oogst dan ook mager. Vorig jaar zaten de Gentenaars aan een afwerkingspercentage van 33%, een aanzienlijk verschil.

25' eerste helft, minuut 25. Nlandu krijgt de eerste gele kaart van de wedstrijd. De fout op Castro-Montes leek eerder van Agouzoul te komen, maar het is de jonge Fransman die op de bon gaat. . Nlandu krijgt de eerste gele kaart van de wedstrijd. De fout op Castro-Montes leek eerder van Agouzoul te komen, maar het is de jonge Fransman die op de bon gaat.

24' Gele kaart voor Saad Agouzoul van Excel Moeskroen tijdens eerste helft, minuut 24 Saad Agouzoul Excel Moeskroen

24' eerste helft, minuut 24.

22' Koffi stopt Jaremtsjoek! Geen dubbele voorsprong voor de bezoekers, want specialist Koffi stopt de (matig getrapte) strafschop van Jaremtsjoek. De 0-1 blijft op het bord. . eerste helft, minuut 22. Koffi stopt Jaremtsjoek! Geen dubbele voorsprong voor de bezoekers, want specialist Koffi stopt de (matig getrapte) strafschop van Jaremtsjoek. De 0-1 blijft op het bord.

21' eerste helft, minuut 21. Strafschop! Jaremtsjoek gaat neer in de zestien na een duw in de rug van Agouzoul. Put aarzelt niet en fluit een elfmeter. . Strafschop! Jaremtsjoek gaat neer in de zestien na een duw in de rug van Agouzoul. Put aarzelt niet en fluit een elfmeter.

20' eerste helft, minuut 20. Gent heeft vertrouwen geput uit het doelpunt van Dorsch. Moeskroen wordt even weggedrukt, Gent vindt voorlopig de laatste pass niet. . Gent heeft vertrouwen geput uit het doelpunt van Dorsch. Moeskroen wordt even weggedrukt, Gent vindt voorlopig de laatste pass niet.

18' eerste helft, minuut 18.

16' eerste helft, minuut 16. Ondertussen ligt Arslanagic groggy op de grond. In de herhaling zien we dat Gnohéré de verdediger tegen ploegmaat Sven Kums buffelt, maar na wat water op zijn hoofd te hebben gegoten kan Arslanagic alweer verder. . Ondertussen ligt Arslanagic groggy op de grond. In de herhaling zien we dat Gnohéré de verdediger tegen ploegmaat Sven Kums buffelt, maar na wat water op zijn hoofd te hebben gegoten kan Arslanagic alweer verder.

14' eerste helft, minuut 14. Dorsch knalt Gent op voorsprong. Na een behoorlijk saaie studieronde van beide teams valt er plots een doelpunt uit de lucht. Dabila schat een inworp van Nurio verkeerd in waardoor het leer pal voor de voet van Dorsch valt. De Duitser ramt de bal voorbij Koffi. Gent leidt! . Dorsch knalt Gent op voorsprong Na een behoorlijk saaie studieronde van beide teams valt er plots een doelpunt uit de lucht. Dabila schat een inworp van Nurio verkeerd in waardoor het leer pal voor de voet van Dorsch valt. De Duitser ramt de bal voorbij Koffi. Gent leidt!

14' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 14 door Niklas Dorsch van KAA Gent. 0, 1. goal Excel Moeskroen KAA Gent 0 1

12' eerste helft, minuut 12. In de Tour de France en in Oostende (waar er 4 doelpunten vielen) kregen we vandaag spektakel. Laten we hopen dat Moeskroen en Gent de neutrale voetbalsupporter vanavond ook wat gunnen. De eerste tien minuten in deze wedstrijd ogen alvast gezapig. . In de Tour de France en in Oostende (waar er 4 doelpunten vielen) kregen we vandaag spektakel. Laten we hopen dat Moeskroen en Gent de neutrale voetbalsupporter vanavond ook wat gunnen. De eerste tien minuten in deze wedstrijd ogen alvast gezapig.

9' eerste helft, minuut 9. Dorsch en Jaremtsjoek tikken de bal even goed rond. De Oekraïner kan richting de zestien van Koffi trekken, maar aarzelt dan. Uiteindelijk levert hij in bij Depoitre, die zijn schot afgeblokt ziet. . Dorsch en Jaremtsjoek tikken de bal even goed rond. De Oekraïner kan richting de zestien van Koffi trekken, maar aarzelt dan. Uiteindelijk levert hij in bij Depoitre, die zijn schot afgeblokt ziet.

6' eerste helft, minuut 6. De weinige Moeskroense supporters die vandaag aanwezig zijn zetten hun kelen open. Kunnen zij vandaag hun ploeg naar een eerste zege van het seizoen schreeuwen? . De weinige Moeskroense supporters die vandaag aanwezig zijn zetten hun kelen open. Kunnen zij vandaag hun ploeg naar een eerste zege van het seizoen schreeuwen?

5' eerste helft, minuut 5. Plastoen laat het eerste schotje van de wedstrijd optekenen. Doelman Koffi moet zich hooguit even voorover buigen om de bal op te rapen. . Plastoen laat het eerste schotje van de wedstrijd optekenen. Doelman Koffi moet zich hooguit even voorover buigen om de bal op te rapen.

1' eerste helft, minuut 1. De bal rolt! Kan Gent de rug rechten tegen Moeskroen of blijft het in hetzelfde bedje ziek? . De bal rolt! Kan Gent de rug rechten tegen Moeskroen of blijft het in hetzelfde bedje ziek?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:27 vooraf, 18 uur 27. De spelers zijn het veld al opgelopen. Ook op Le Canonnier zien we - het blijft even wennen - licht gevulde tribunes. Scheidsrechter Bert Put moet de boel vandaag in goede banen leiden. . De spelers zijn het veld al opgelopen. Ook op Le Canonnier zien we - het blijft even wennen - licht gevulde tribunes. Scheidsrechter Bert Put moet de boel vandaag in goede banen leiden.

18:26 vooraf, 18 uur 26. Gent kan hun slechtste start ooit, in het seizoen '87-'88, niet meer evenaren. Hun tweede slechtste start wel. Een dergelijk fiasco willen de jongens van De Decker wellicht vermijden. . Gent kan hun slechtste start ooit, in het seizoen '87-'88, niet meer evenaren. Hun tweede slechtste start wel. Een dergelijk fiasco willen de jongens van De Decker wellicht vermijden.

18:20 vooraf, 18 uur 20. Ook nieuwe namen bij Moeskroen. Net als Wim De Decker voert collega Fernando Da Cruz enkele wissels door in zijn basiself. De geblesseerde Bocat wordt vervangen door Van Durmen. De geschorste Hocko en Onana worden vervangen door Mohamed en Bakic. Net als bij de bezoekers is ook de druk bij de thuisploeg groot. Moeskroen kon nog maar twee puntjes rapen in hun eerste vijf partijen. Die raapten ze wel tegen Antwerp en Anderlecht. Doen ze dat vandaag tegen Gent opnieuw? . Ook nieuwe namen bij Moeskroen Net als Wim De Decker voert collega Fernando Da Cruz enkele wissels door in zijn basiself. De geblesseerde Bocat wordt vervangen door Van Durmen. De geschorste Hocko en Onana worden vervangen door Mohamed en Bakic.

Net als bij de bezoekers is ook de druk bij de thuisploeg groot. Moeskroen kon nog maar twee puntjes rapen in hun eerste vijf partijen. Die raapten ze wel tegen Antwerp en Anderlecht. Doen ze dat vandaag tegen Gent opnieuw?

18:17 vooraf, 18 uur 17. Alle ogen op De Decker. Voor De Decker wordt het zijn eerste opgave als coach van AA Gent in de Jupiler Pro League. Na de Europese opsteker van deze week tegen Rapid Wien is de negatieve spiraal alvast gebroken bij de Gentenaars. Trekken ze die goede lijn nu ook door tegen staartploeg Moeskroen? De Henegouwers staan achttiende in de stand met slechts twee schamele puntjes. . Alle ogen op De Decker Voor De Decker wordt het zijn eerste opgave als coach van AA Gent in de Jupiler Pro League. Na de Europese opsteker van deze week tegen Rapid Wien is de negatieve spiraal alvast gebroken bij de Gentenaars. Trekken ze die goede lijn nu ook door tegen staartploeg Moeskroen? De Henegouwers staan achttiende in de stand met slechts twee schamele puntjes.

18:12 vooraf, 18 uur 12. Wissels bij Gent. In de basis bij Gent zien we enkele wissels ten opzichte van vorige week, toen de vicekampioen ten onder ging op het veld van Eupen. Plastoen vervangt de geschorste Ngadeu. Niangbo ruimt plaats voor Botaka en Jaremtsjoek en Depoitre vervangen Kleindienst en Tsjakvetadze. . Wissels bij Gent In de basis bij Gent zien we enkele wissels ten opzichte van vorige week, toen de vicekampioen ten onder ging op het veld van Eupen. Plastoen vervangt de geschorste Ngadeu. Niangbo ruimt plaats voor Botaka en Jaremtsjoek en Depoitre vervangen Kleindienst en Tsjakvetadze.

18:03 vooraf, 18 uur 03.

18:03 vooraf, 18 uur 03.

Opstelling Excel Moeskroen. Hervé Koffi, Alessandro Ciranni, Kouadio-Yves Dabila, Saad Agouzoul, Dimitri Mohamed, Serge Tabekou, Benjamin van Durmen, Marko Bakic, Darly N'Landu, Beni Badibanga, Harlem Gnohéré Opstelling Excel Moeskroen Harlem Gnohéré, Beni Badibanga, Darly N'Landu, Marko Bakic, Benjamin van Durmen, Serge Tabekou, Dimitri Mohamed, Saad Agouzoul, Kouadio-Yves Dabila, Alessandro Ciranni, Hervé Koffi

Opstelling KAA Gent. Davy Roef, Alessio Castro-Montes, Dino Arslanagic, Igor Plastoen, Núrio, Elisha Owusu, Niklas Dorsch, Sven Kums, Jordan Botaka, Roman Jaremtsjoek, Laurent Depoitre Opstelling KAA Gent Laurent Depoitre, Roman Jaremtsjoek, Jordan Botaka, Sven Kums, Niklas Dorsch, Elisha Owusu, Núrio, Igor Plastoen, Dino Arslanagic, Alessio Castro-Montes, Davy Roef