LIVE: Rezaei zet Charleroi op voorsprong tegen Beerschot

21:31 rust, 21 uur 31. Klinisch Charleroi leidt. We gaan rusten in Charleroi-Beerschot met een 1-0 voorsprong voor de thuisploeg. Charleroi had genoeg aan 1 doelkans om het net te vinden, Beerschot kon daar maar weinig tegenover stellen. . Klinisch Charleroi leidt We gaan rusten in Charleroi-Beerschot met een 1-0 voorsprong voor de thuisploeg. Charleroi had genoeg aan 1 doelkans om het net te vinden, Beerschot kon daar maar weinig tegenover stellen.



45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

44' eerste helft, minuut 44. We naderen de rust. Voorlopig leverde de enige echte doelkans ook een doelpunt op. . We naderen de rust. Voorlopig leverde de enige echte doelkans ook een doelpunt op.

42' eerste helft, minuut 42. Beerschot probeert wel maar vindt voorlopig de oplossingen niet. Holzhauser kan voor het eerst in deze wedstrijd eens aanleggen met zijn goede linker, maar zijn schot vindt een ploegmaat op zijn weg. Doeltrap voor Charleroi. . Beerschot probeert wel maar vindt voorlopig de oplossingen niet. Holzhauser kan voor het eerst in deze wedstrijd eens aanleggen met zijn goede linker, maar zijn schot vindt een ploegmaat op zijn weg. Doeltrap voor Charleroi.

39' eerste helft, minuut 39. Rezaei scoort zijn vierde doelpunt van het seizoen.

37' eerste helft, minuut 37. Charleroi plooit volledig terug en Beerschot moet op zoek naar openingen. De organisatie van de thuisploeg staat als een huis. Voor de spektakelwaarde in deze wedstrijd was het doelpunt van Charleroi niet meteen een goede zaak. . Charleroi plooit volledig terug en Beerschot moet op zoek naar openingen. De organisatie van de thuisploeg staat als een huis. Voor de spektakelwaarde in deze wedstrijd was het doelpunt van Charleroi niet meteen een goede zaak.

33' eerste helft, minuut 33. De jongens van Karim Belhocine kunnen met de voorsprong op het bord hun geliefkoosde spel spelen. Beerschot moet komen en de thuisploeg kan naar hartelust counteren. . De jongens van Karim Belhocine kunnen met de voorsprong op het bord hun geliefkoosde spel spelen. Beerschot moet komen en de thuisploeg kan naar hartelust counteren.

29' eerste helft, minuut 29. Morioka en Rezaei breken de wedstrijd open! Plots wordt de stilte doorbroken en wie anders dan Kaveh Rezaei is daarvoor verantwoordelijk. Morioka steekt de bal perfect door de Beerschotse verdediging, Rezaei laat zo'n kans niet liggen en werkt overhoeks goed af. Beerschot moet aan de bak. . Morioka en Rezaei breken de wedstrijd open! Plots wordt de stilte doorbroken en wie anders dan Kaveh Rezaei is daarvoor verantwoordelijk. Morioka steekt de bal perfect door de Beerschotse verdediging, Rezaei laat zo'n kans niet liggen en werkt overhoeks goed af. Beerschot moet aan de bak.

29' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 29 door Kaveh Rezaei van Charleroi. 1, 0. goal Charleroi Beerschot rust 1 0

27' eerste helft, minuut 27.

27' eerste helft, minuut 27. Nicholson ligt opnieuw op de grond. Busi dropt een onhandige bal in zestien, Nicholson springt maar krijgt op dat moment ook een porretje van Dom in de rug. Daardoor krijgt de spits de bal pal op zijn neus. Even slapstick op Mambourg. . Nicholson ligt opnieuw op de grond. Busi dropt een onhandige bal in zestien, Nicholson springt maar krijgt op dat moment ook een porretje van Dom in de rug. Daardoor krijgt de spits de bal pal op zijn neus. Even slapstick op Mambourg.

25' eerste helft, minuut 25. Nicholson neemt een inworp goed aan, draait weg en gaat neer. De Jamaicaan kan amper een half schotje afleveren en kijkt naar de scheidsrechter, maar van een strafschop was absoluut geen sprake. . Nicholson neemt een inworp goed aan, draait weg en gaat neer. De Jamaicaan kan amper een half schotje afleveren en kijkt naar de scheidsrechter, maar van een strafschop was absoluut geen sprake.

19' eerste helft, minuut 19. Gesloten openingsfase. Terwijl de fans van Charleroi zich nog eens laten horen blijven we geduldig wachten op doelgevaar. Charleroi zoekt voorlopig vooral Busi op de rechterkant. Beerschot probeert dan weer vooral zijn aanvalsduo Noubissi-Suzuki te bereiken, vooralsnog zonder succes. . Gesloten openingsfase Terwijl de fans van Charleroi zich nog eens laten horen blijven we geduldig wachten op doelgevaar. Charleroi zoekt voorlopig vooral Busi op de rechterkant. Beerschot probeert dan weer vooral zijn aanvalsduo Noubissi-Suzuki te bereiken, vooralsnog zonder succes.

14' eerste helft, minuut 14. Het is wachten op de eerste echte kans. Beerschot komt nog eens in de buurt van Penneteau na een warrige fase. Vorogovskiy kan ook uithalen, maar het schot van de Kazak is niet binnen het kader. . Het is wachten op de eerste echte kans. Beerschot komt nog eens in de buurt van Penneteau na een warrige fase. Vorogovskiy kan ook uithalen, maar het schot van de Kazak is niet binnen het kader.

12' eerste helft, minuut 12. Na een dikke tien minuten steekt Charleroi voor het eerst de neus aan het venster. Fall gaat gemakkelijk voorbij zijn belager en kan voorzetten, maar Vanhamel pikt gemakkelijk op. . Na een dikke tien minuten steekt Charleroi voor het eerst de neus aan het venster. Fall gaat gemakkelijk voorbij zijn belager en kan voorzetten, maar Vanhamel pikt gemakkelijk op.

11' eerste helft, minuut 11.

9' eerste helft, minuut 9. Noubissi toont zich bedrijvig in de openingsfase. De balvaste spits dribbelt graag en daar zijn ze bij Charleroi niet altijd even blij mee. Ilaimaharitra maait een bal weg voor de neus van de Kameroener en raakt daarbij de enkel van de nummer 9. Na een snelle verzorging kan hij er opnieuw tegenaan. . Noubissi toont zich bedrijvig in de openingsfase. De balvaste spits dribbelt graag en daar zijn ze bij Charleroi niet altijd even blij mee. Ilaimaharitra maait een bal weg voor de neus van de Kameroener en raakt daarbij de enkel van de nummer 9. Na een snelle verzorging kan hij er opnieuw tegenaan.

4' eerste helft, minuut 4. Opportunistische Noubissi. Noubissi gaat enthousiast op wandel en blijft met evenveel geluk als kunde in balbezit. De Kameroener gaat dan plots zijn kans vanop 25 meter, met de 'vollen tip'. Zijn optimistische poging waait echter ver over. . Opportunistische Noubissi Noubissi gaat enthousiast op wandel en blijft met evenveel geluk als kunde in balbezit. De Kameroener gaat dan plots zijn kans vanop 25 meter, met de 'vollen tip'. Zijn optimistische poging waait echter ver over.

2' eerste helft, minuut 2. Bij Charleroi moeten topschutters Rezaei en Nicholson vandaag voor de doelpunten zorgen. Beide heren wisten elk al 3 keer te scoren dit seizoen. De onbetwiste topschutter van de JPL is voorlopig Raphael Holzhauser. De lange Oostenrijker scoorde al 5 keer en torst de hoop van Beerschot op zijn schouders. . Bij Charleroi moeten topschutters Rezaei en Nicholson vandaag voor de doelpunten zorgen. Beide heren wisten elk al 3 keer te scoren dit seizoen. De onbetwiste topschutter van de JPL is voorlopig Raphael Holzhauser. De lange Oostenrijker scoorde al 5 keer en torst de hoop van Beerschot op zijn schouders.

1' eerste helft, minuut 1. We zijn vertrokken! Scheidsrechter Van Damme fluit de topper van speeldag 6 op gang. Behoudt Charleroi zijn perfecte rapport of krijgen ze Beerschot naast zich op plaats 1? . We zijn vertrokken! Scheidsrechter Van Damme fluit de topper van speeldag 6 op gang. Behoudt Charleroi zijn perfecte rapport of krijgen ze Beerschot naast zich op plaats 1?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:43 vooraf, 20 uur 43. Charleroi zal tevreden zijn dat het vandaag al in actie komt. De thuisploeg begint volgende week donderdag namelijk aan zijn Europees avontuur, met een boeiende wedstrijd tegen Partizan Belgrado in de derde kwalificatieronde van de Europa League. . Charleroi zal tevreden zijn dat het vandaag al in actie komt. De thuisploeg begint volgende week donderdag namelijk aan zijn Europees avontuur, met een boeiende wedstrijd tegen Partizan Belgrado in de derde kwalificatieronde van de Europa League.

20:42 vooraf, 20 uur 42. De spelers komen het veld op. Zo'n 4000 fans vullen vandaag de tribunes van Mambourg. . De spelers komen het veld op. Zo'n 4000 fans vullen vandaag de tribunes van Mambourg.

20:40 vooraf, 20 uur 40. Voor Charleroi wordt het geen sinecure om vandaag hun perfecte rapport te behouden. De 5-2-zege van Beerschot op de vorige speeldag moet de Carolo's alvast gewaarschuwd hebben. Beerschot verloor dit seizoen nog maar 1 keer, al was het meteen wel een stevige nederlaag: 0-3 tegen Standard. . Voor Charleroi wordt het geen sinecure om vandaag hun perfecte rapport te behouden. De 5-2-zege van Beerschot op de vorige speeldag moet de Carolo's alvast gewaarschuwd hebben. Beerschot verloor dit seizoen nog maar 1 keer, al was het meteen wel een stevige nederlaag: 0-3 tegen Standard.

20:32 vooraf, 20 uur 32. Beste verdediging tegen beste aanval. Met Charleroi en Beerschot staan vanavond de beste verdediging en de beste aanval tegenover elkaar. Charleroi incasseerde voorlopig nog maar 1 doelpunt in 5 wedstrijden. Beerschot tekent dan weer present met de beste aanval van de JPL. In 5 wedstrijden wist de promovendus al 11 keer te scoren, al heeft de ruime 5-2-zege tegen Genk van vorige week daar wel een groot aandeel in. . Beste verdediging tegen beste aanval Met Charleroi en Beerschot staan vanavond de beste verdediging en de beste aanval tegenover elkaar. Charleroi incasseerde voorlopig nog maar 1 doelpunt in 5 wedstrijden. Beerschot tekent dan weer present met de beste aanval van de JPL. In 5 wedstrijden wist de promovendus al 11 keer te scoren, al heeft de ruime 5-2-zege tegen Genk van vorige week daar wel een groot aandeel in.

20:22 vooraf, 20 uur 22. Eén wissel bij Charleroi. Geen Guillaume Gillet in de kern bij Charleroi. De voormalige Rode Duivel, die dit seizoen basisspeler was bij Charleroi, is er om een onduidelijke reden niet bij. Karim Belhocine wijt het aan een fysiek probleem, al zou het niet om Covid-19 gaan. Mamadou Fall komt in de plaats van Gillet in de ploeg. . Eén wissel bij Charleroi Geen Guillaume Gillet in de kern bij Charleroi. De voormalige Rode Duivel, die dit seizoen basisspeler was bij Charleroi, is er om een onduidelijke reden niet bij. Karim Belhocine wijt het aan een fysiek probleem, al zou het niet om Covid-19 gaan. Mamadou Fall komt in de plaats van Gillet in de ploeg.

Losada maakt gebruik van zijn brede kern. vooraf, 20 uur 16. Losada maakt gebruik van zijn brede kern.

20:12 vooraf, 20 uur 12. Wissels bij Beerschot. Beerschot-coach Hernan Losada heeft na de 5-2-zege tegen Genk zijn team op twee plaatsen gewijzigd. Japans international Suzuki debuteert in de basiself ten koste van Tissoudali. Ook Jan Van den Bergh is er dit keer niet bij. De verdediger die vorige week wisselvallig acteerde zit op de bank, Vorogovskiy start deze week wel. . Wissels bij Beerschot Beerschot-coach Hernan Losada heeft na de 5-2-zege tegen Genk zijn team op twee plaatsen gewijzigd. Japans international Suzuki debuteert in de basiself ten koste van Tissoudali. Ook Jan Van den Bergh is er dit keer niet bij. De verdediger die vorige week wisselvallig acteerde zit op de bank, Vorogovskiy start deze week wel.

20:07 vooraf, 20 uur 07. Topper van speeldag 6. Vanavond staat er een onverwachte topper op het programma in de Jupiler Pro League. Met Charleroi en Beerschot kijkt de leider de eerste achtervolger in de ogen. Charleroi kent een droomstart in de competitie en behaalde vooralsnog een foutloos rapport. Beerschot verbaasde dan weer vriend en vijand met spectaculair countervoetbal en een knappe 12 op 15. Met een zege kunnen de bezoekers vandaag samen met Charleroi aan de leiding komen. . Topper van speeldag 6 Vanavond staat er een onverwachte topper op het programma in de Jupiler Pro League. Met Charleroi en Beerschot kijkt de leider de eerste achtervolger in de ogen. Charleroi kent een droomstart in de competitie en behaalde vooralsnog een foutloos rapport. Beerschot verbaasde dan weer vriend en vijand met spectaculair countervoetbal en een knappe 12 op 15. Met een zege kunnen de bezoekers vandaag samen met Charleroi aan de leiding komen.

21:00 vooraf, 21 uur . Jupiler Pro League Beerschot meldt een 2e positief coronageval

21:00 - Vooraf Vooraf, 21 uur

Opstelling Charleroi. Nicolas Penneteau, Maxime Busi, Steeven Willems, Dorian Dessoleil, Joris Kayembe, Mamadou Fall, Ryota Morioka, Marco Ilaimaharitra, Ali Gholizadeh, Shamar Nicholson, Kaveh Rezaei Opstelling Charleroi Kaveh Rezaei, Shamar Nicholson, Ali Gholizadeh, Marco Ilaimaharitra, Ryota Morioka, Mamadou Fall, Joris Kayembe, Dorian Dessoleil, Steeven Willems, Maxime Busi, Nicolas Penneteau

Opstelling Beerschot. Mike Vanhamel, Joren Dom, Frédéric Frans, Pierre Bourdin, Mohamed Reda Halaimia, Ryan Sanusi, Raphael Holzhauser, Tom Pietermaat, Yan Vorogovskiy, Musashi Suzuki, Marius Noubissi Opstelling Beerschot Marius Noubissi, Musashi Suzuki, Yan Vorogovskiy, Tom Pietermaat, Raphael Holzhauser, Ryan Sanusi, Mohamed Reda Halaimia, Pierre Bourdin, Frédéric Frans, Joren Dom, Mike Vanhamel