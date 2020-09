Charleroi zet leidersplaats nog meer in de verf met 18 op 18 tegen Beerschot

Charleroi - Beerschot in een notendop:

Onverwachte topper

Geen spoor van Guillaume Gillet in de selectie bij de thuisploeg. De voormalige Rode Duivel werd om coronaredenen, ondanks een negatief staal, uit voorzorg thuis gelaten. Bij Beerschot dropte coach Losada de Japanse international Suzuki voor het eerste in de basis. Van Den Bergh – vorige week wisselvallig tegen Genk – werd vervangen door Vorogovskiy.

Openingstreffer zet Charleroi in een zetel

Onmachtig Beerschot vindt geen antwoorden

De hoop van de bezoekers werd echter al snel de kop in gedrukt in de tweede helft. Na een knappe combinatie stak Nicholson de bal goed tot bij Gholizadeh, die op snelheid voorbij Frans vloog en de bal staalhard via de lat binnenramde. Beerschot met de rug tegen de muur.



Losada zag de bui al hangen en greep in met een drievoudige wissel, die twintig minuten voor tijd voor het eerst leek te lonen. Invaller Van den Buijs dropte een bal knap op de voet van Suzuki, die in één tijd recht op Penneteau trapte. Een minuut later had Suzuki opnieuw de aansluitingstreffer aan de voet, maar de Japanner trapte de bal nu knullig tegen zichzelf in plaats van in doel.