LIVE: Wie maakt een sprongetje in de stand: Cercle of STVV?

10' eerste helft, minuut 10. VAR zegt nee! De videoref heeft handspel gezien, maar dat lijkt toch een erg strenge beslissing. Hoe dan ook blijft de 0-0 op het bord. . VAR zegt nee! De videoref heeft handspel gezien, maar dat lijkt toch een erg strenge beslissing. Hoe dan ook blijft de 0-0 op het bord.

9' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 9 door Jean Marcelin van Cercle Brugge. 1, 0. goal Cercle Brugge STVV 1 0

9' eerste helft, minuut 9. Droomdebuut voor Marcelin! Harisson Marcelin mag voor het eerst spelen bij Cercle en bedankt voor het vertrouwen met een goal. De verdediger uit Réunion neemt een teruggekeerde bal aan en tikt hem netjes binnen. . Droomdebuut voor Marcelin! Harisson Marcelin mag voor het eerst spelen bij Cercle en bedankt voor het vertrouwen met een goal. De verdediger uit Réunion neemt een teruggekeerde bal aan en tikt hem netjes binnen.

8' eerste helft, minuut 8.

8' Slechts vier Belgen. Met Hazard, Decostere, Steppe en Janssens staan er slechts vier landgenoten tussen de lijnen. Dat zit tegen het magere gemiddelde van de hele speeldag aan: 36,86%. Dat is toch een beetje zorgwekkend. . eerste helft, minuut 8. Slechts vier Belgen Met Hazard, Decostere, Steppe en Janssens staan er slechts vier landgenoten tussen de lijnen. Dat zit tegen het magere gemiddelde van de hele speeldag aan: 36,86%. Dat is toch een beetje zorgwekkend.

4' eerste helft, minuut 4. Anthony Musaba snelt langs Matsubara alsof die er niet staat en vuurt recht op Steppe. Wat een fijn begin van de wedstrijd. . Anthony Musaba snelt langs Matsubara alsof die er niet staat en vuurt recht op Steppe. Wat een fijn begin van de wedstrijd.

3' eerste helft, minuut 3. Lee zorgt voor een Limburgs antwoordje, maar de spits wordt geblokt. . Lee zorgt voor een Limburgs antwoordje, maar de spits wordt geblokt.

2' Meteen Cercle! Bij Sint-Truiden staan ze nog te dutten wanneer de thuisploeg een snelle vrije trap neemt. Steppe let echter wél goed op en verspert Musaba de weg. Dit had net zo goed al raak kunnen zijn! . eerste helft, minuut 2. Meteen Cercle! Bij Sint-Truiden staan ze nog te dutten wanneer de thuisploeg een snelle vrije trap neemt. Steppe let echter wél goed op en verspert Musaba de weg. Dit had net zo goed al raak kunnen zijn!

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Cercle Brugge en Sint-Truiden mogen de zesde speeldag afsluiten. Wie maakt straks een sprong in het klassement? . Aftrap Cercle Brugge en Sint-Truiden mogen de zesde speeldag afsluiten. Wie maakt straks een sprong in het klassement?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:36 vooraf, 20 uur 36. Natuurlijk willen we winnen. Er moeten nog dingen verbeteren, maar er zitten veel goede zaken in ons voetbal. STVV-coach Kevin Muscat. Natuurlijk willen we winnen. Er moeten nog dingen verbeteren, maar er zitten veel goede zaken in ons voetbal. STVV-coach Kevin Muscat

20:35 vooraf, 20 uur 35. Het gaat niet om individuele spelers. Ik heb volgens mij de best mogelijke ploeg opgesteld, we zullen zien wat het geeft. Cercle-coach Paul Clement. Het gaat niet om individuele spelers. Ik heb volgens mij de best mogelijke ploeg opgesteld, we zullen zien wat het geeft. Cercle-coach Paul Clement

20:25 vooraf, 20 uur 25. Geschiedenis. STVV kon van zijn laatste zeven matchen op bezoek bij Cercle slechts één keer winnen, twee seizoenen geleden. Boli en Botaka, de doelpuntenmakers van toen, zijn allebei vertrokken op Stayen. Vorig jaar was een uitwedstrijd op Sint-Truiden het enige lichtpuntje in een duistere reeks van vijftien matchen voor Cercle Brugge. In december vorig jaar leek een verlengd verblijf in 1A nog een verre droom. . Geschiedenis STVV kon van zijn laatste zeven matchen op bezoek bij Cercle slechts één keer winnen, twee seizoenen geleden. Boli en Botaka, de doelpuntenmakers van toen, zijn allebei vertrokken op Stayen. Vorig jaar was een uitwedstrijd op Sint-Truiden het enige lichtpuntje in een duistere reeks van vijftien matchen voor Cercle Brugge. In december vorig jaar leek een verlengd verblijf in 1A nog een verre droom.

20:09 vooraf, 20 uur 09. Opstelling Sint-Truiden. In het elftal van de bezoekers is minder knip- en plakwerk gekropen. Bij Sint-Truiden kiest Kevin Muscat voor dezelfde formatie als tegen Antwerp vorige week, maar dan met één andere naam. Konaté is er vanavond niet bij en wordt op het middenveld vervangen door Asamoah. . Opstelling Sint-Truiden In het elftal van de bezoekers is minder knip- en plakwerk gekropen. Bij Sint-Truiden kiest Kevin Muscat voor dezelfde formatie als tegen Antwerp vorige week, maar dan met één andere naam. Konaté is er vanavond niet bij en wordt op het middenveld vervangen door Asamoah.

19:54 vooraf, 19 uur 54. Opstelling Cercle. Na de 2-0 tegen Anderlecht gooit Paul Clement een en ander om. Hij brengt maar liefst vier nieuwe namen aan de aftrap. Velkovski, Marcelin, Kanouté en Hazard hebben een basisplaats veroverd. Daardoor verhuizen Ueda, Vanhoutte en Omolo naar de bank, Corryn zit niet in de kern. Hoe dat er tactisch uit zal zien is nogal vaag, maar op papier is deze ploeg zeer aanvallend ingesteld. . Opstelling Cercle Na de 2-0 tegen Anderlecht gooit Paul Clement een en ander om. Hij brengt maar liefst vier nieuwe namen aan de aftrap. Velkovski, Marcelin, Kanouté en Hazard hebben een basisplaats veroverd. Daardoor verhuizen Ueda, Vanhoutte en Omolo naar de bank, Corryn zit niet in de kern. Hoe dat er tactisch uit zal zien is nogal vaag, maar op papier is deze ploeg zeer aanvallend ingesteld.

19:45 vooraf, 19 uur 45. Vooraf. Cercle Brugge en STVV staan ongeveer waar je ze zou verwachten, maar met een beetje meer meeval had dat beter kunnen zijn dan respectievelijk plek 12 en 15. De punten zijn na een goed begin enigszins opgedroogd en dan is vanavond dé gelegenheid om daar iets aan te verhelpen. Wie wint straks de afsluiter van de zesde speeldag? . Vooraf Cercle Brugge en STVV staan ongeveer waar je ze zou verwachten, maar met een beetje meer meeval had dat beter kunnen zijn dan respectievelijk plek 12 en 15. De punten zijn na een goed begin enigszins opgedroogd en dan is vanavond dé gelegenheid om daar iets aan te verhelpen. Wie wint straks de afsluiter van de zesde speeldag?

19:45 - Vooraf Vooraf, 19 uur 45

Opstelling Cercle Brugge. Thomas Didillon, Robbe Decostere, David Bates, Jean Marcelin, Dimitar Velkovski, Dino Hotic, Franck Kanouté, Kevin Hoggas, Anthony Musaba, Ike Ugbo, Kylian Hazard Opstelling Cercle Brugge Kylian Hazard, Ike Ugbo, Anthony Musaba, Kevin Hoggas, Franck Kanouté, Dino Hotic, Dimitar Velkovski, Jean Marcelin, David Bates, Robbe Decostere, Thomas Didillon

Opstelling STVV. Kenny Steppe, Chris Durkin, Jonathan Buatu, Samy Mmaee, Ko Matsubara, Samuel Asamoah, Santiago Colombatto, Lee Seung-Woo, Yuma Suzuki, Facundo Colidio, Wolke Janssens Opstelling STVV Wolke Janssens, Facundo Colidio, Yuma Suzuki, Lee Seung-Woo, Santiago Colombatto, Samuel Asamoah, Ko Matsubara, Samy Mmaee, Jonathan Buatu, Chris Durkin, Kenny Steppe