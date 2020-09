LIVE: Cercle Brugge is een klasse beter dan Sint-Truiden

Fase per fase

Fase per fase

90+1' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 91 door Vitinho van Cercle Brugge. 3, 0. goal Cercle Brugge STVV 3 0

90+1' tweede helft, minuut 91. Vitinho met de 3-0! In de toegevoegde tijd zet invaller Vitinho nog de kers op de taart. Vanhoutte brengt de bal tot bij hem, waarna hij op strooptocht trekt en Steppe eenvoudig verslaat. . Vitinho met de 3-0! In de toegevoegde tijd zet invaller Vitinho nog de kers op de taart. Vanhoutte brengt de bal tot bij hem, waarna hij op strooptocht trekt en Steppe eenvoudig verslaat.

90' De tijd is bijna op. Sint-Truiden heeft nog vier minuten extra tijd om iets te proberen. Het ziet er zeker niet naar uit dat dat ook gaat gebeuren. . tweede helft, minuut 90. De tijd is bijna op Sint-Truiden heeft nog vier minuten extra tijd om iets te proberen. Het ziet er zeker niet naar uit dat dat ook gaat gebeuren.

87' tweede helft, minuut 87. Bijna Hazard. Hazard III schudt nog eens iets uit zijn sloffen. Een kwieke dribbel en een venijnig schot dat een halve meter over de lat suist. . Bijna Hazard Hazard III schudt nog eens iets uit zijn sloffen. Een kwieke dribbel en een venijnig schot dat een halve meter over de lat suist.

85' tweede helft, minuut 85. Er komt geen geel-blauw slotoffensief van de grond. . Er komt geen geel-blauw slotoffensief van de grond.

83' tweede helft, minuut 83.

83' tweede helft, minuut 83. Vervanging bij Cercle Brugge, Vitinho erin, Dino Hotic eruit wissel Dino Hotic Vitinho

82' tweede helft, minuut 82. Bij Cercle vervangt Vitinho uitblinker Hotic. Aan Truiense kant heeft Muscat met Balongo een extra spits in de strijd gegooid. . Bij Cercle vervangt Vitinho uitblinker Hotic. Aan Truiense kant heeft Muscat met Balongo een extra spits in de strijd gegooid.

81' tweede helft, minuut 81. Vervanging bij STVV, Nelson Balongo erin, Samuel Asamoah eruit wissel Samuel Asamoah Nelson Balongo

81' tweede helft, minuut 81. Geen zorgen. Op een paar linke momentjes na heeft Cercle Brugge een probleemloze avond achter de rug. STVV gelooft er niet echt meer in en heeft een helpende hand nodig. . Geen zorgen Op een paar linke momentjes na heeft Cercle Brugge een probleemloze avond achter de rug. STVV gelooft er niet echt meer in en heeft een helpende hand nodig.

79' tweede helft, minuut 79. Decostere kopt een subtiele voorzet van Velkovski al duikend over. Gemakkelijk is zoiets allerminst. . Decostere kopt een subtiele voorzet van Velkovski al duikend over. Gemakkelijk is zoiets allerminst.

76' tweede helft, minuut 76. Vervanging bij Cercle Brugge, Charles Vanhoutte erin, Anthony Musaba eruit wissel Anthony Musaba Charles Vanhoutte

76' tweede helft, minuut 76. De thuisfans applaudisseren gul voor Musaba, die voor de rust het vuur aanstak. Vanhoutte komt de Nederlander aflossen. . De thuisfans applaudisseren gul voor Musaba, die voor de rust het vuur aanstak. Vanhoutte komt de Nederlander aflossen.

75' tweede helft, minuut 75. Nog een Truiense wissel. Ito komt erin. . Nog een Truiense wissel. Ito komt erin.

75' tweede helft, minuut 75. Vervanging bij STVV, Tatsuya Ito erin, Facundo Colidio eruit wissel Facundo Colidio Tatsuya Ito

72' tweede helft, minuut 72.

72' tweede helft, minuut 72. Eventjes opletten. Asamoah gaat dribbelen in zijn eigen rechthoek. Met een kleine pitbull als Hotic in je buurt is dat een slecht idee, maar het loopt allemaal goed af voor STVV. . Eventjes opletten Asamoah gaat dribbelen in zijn eigen rechthoek. Met een kleine pitbull als Hotic in je buurt is dat een slecht idee, maar het loopt allemaal goed af voor STVV.

71' tweede helft, minuut 71. Cercle heeft veel energie gestoken in het opbouwen van zijn voorsprong en bekoopt dat een beetje. Sint-Truiden komt geleidelijk aan beter in de wedstrijd. . Cercle heeft veel energie gestoken in het opbouwen van zijn voorsprong en bekoopt dat een beetje. Sint-Truiden komt geleidelijk aan beter in de wedstrijd.

67' Gele kaart voor Johanna Omolo van Cercle Brugge tijdens tweede helft, minuut 67 Johanna Omolo Cercle Brugge

67' tweede helft, minuut 67. Omolo duwt zijn hand een beetje lomp in het gezicht van Suzuki. De Keniaan pakt op de zesde speeldag al zijn vijfde kaart en mist de derby tegen Club. . Omolo duwt zijn hand een beetje lomp in het gezicht van Suzuki. De Keniaan pakt op de zesde speeldag al zijn vijfde kaart en mist de derby tegen Club.

65' tweede helft, minuut 65. Na een korte blessurebehandeling voor Musaba kunnen we voort. . Na een korte blessurebehandeling voor Musaba kunnen we voort.

64' tweede helft, minuut 64.

63' tweede helft, minuut 63. Vervanging bij Cercle Brugge, Johanna Omolo erin, Franck Kanouté eruit wissel Franck Kanouté Johanna Omolo

63' tweede helft, minuut 63. Er begint wat vermoeidheid in de benen van Kanouté te sluipen. Omolo vervangt hem op het middenveld. . Er begint wat vermoeidheid in de benen van Kanouté te sluipen. Omolo vervangt hem op het middenveld.

63' tweede helft, minuut 63. Muscat hoopt met Sankhon in de plek van Janssens wat meer aanvallende inbreng van zijn back te krijgen. . Muscat hoopt met Sankhon in de plek van Janssens wat meer aanvallende inbreng van zijn back te krijgen.

62' tweede helft, minuut 62. Vervanging bij STVV, Ibrahima Sankhon erin, Wolke Janssens eruit wissel Wolke Janssens Ibrahima Sankhon

59' Lee tegen de lat! Cercle Brugge komt goed weg wanneer een heerlijke banaan van Lee tegen de lat vliegt. Als je de mindere bent, heb je wat geluk nodig. En dat heeft STVV hier zeker niet. . tweede helft, minuut 59. Lee tegen de lat! Cercle Brugge komt goed weg wanneer een heerlijke banaan van Lee tegen de lat vliegt. Als je de mindere bent, heb je wat geluk nodig. En dat heeft STVV hier zeker niet.

58' Alles of niks. Winnen of verliezen, voor Cercle Brugge is er geen middenweg. Dit lijkt competitiewedstrijd nummer 19 zonder gelijkspel te worden. . tweede helft, minuut 58. Alles of niks Winnen of verliezen, voor Cercle Brugge is er geen middenweg. Dit lijkt competitiewedstrijd nummer 19 zonder gelijkspel te worden.

55' tweede helft, minuut 55. Steppe kan een plaatsbal van Hotic niet klemmen. Cercle Brugge houdt de touwtjes stevig in handen. . Steppe kan een plaatsbal van Hotic niet klemmen. Cercle Brugge houdt de touwtjes stevig in handen.

54' tweede helft, minuut 54. Bommetje van Lee. Voor goals kijken ze bij Sint-Truiden naar Lee. Zijn gekruiste afstandsschot zeilt centimeters langs de verste paal, al zit Didillon er dicht genoeg bij. . Bommetje van Lee Voor goals kijken ze bij Sint-Truiden naar Lee. Zijn gekruiste afstandsschot zeilt centimeters langs de verste paal, al zit Didillon er dicht genoeg bij.

53' tweede helft, minuut 53. De uitstekende Kanouté mikt een strakke knal naast. . De uitstekende Kanouté mikt een strakke knal naast.

50' Tegen de paal! Hoggas leest de looplijn van Ugbo en steekt de bal diep. Ugbo viseert de korte hoek en ziet zijn tweede van de avond tegen de eerste paal uiteenspatten. . tweede helft, minuut 50. Tegen de paal! Hoggas leest de looplijn van Ugbo en steekt de bal diep. Ugbo viseert de korte hoek en ziet zijn tweede van de avond tegen de eerste paal uiteenspatten.

49' tweede helft, minuut 49. Velkovski en Hotic leveren bijna een kopie af van de 1-0. Deze keer is Mmaee bij de pinken en haalt hij het gevaar weg met een bijzonder scherpe tackle. . Velkovski en Hotic leveren bijna een kopie af van de 1-0. Deze keer is Mmaee bij de pinken en haalt hij het gevaar weg met een bijzonder scherpe tackle.

47' tweede helft, minuut 47. Beterschap. Sint-Truiden wil de bakens verzetten, maar wordt nog geplaagd door een aantal slordigheden in de opbouw. . Beterschap Sint-Truiden wil de bakens verzetten, maar wordt nog geplaagd door een aantal slordigheden in de opbouw.

46' tweede helft, minuut 46. Heeft STVV in de kantine een ander vaatje gevonden om uit te tappen, of blijft Cercle Brugge ook soeverein in de tweede helft? . Heeft STVV in de kantine een ander vaatje gevonden om uit te tappen, of blijft Cercle Brugge ook soeverein in de tweede helft?



46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+4' eerste helft eerste helft, minuut 49 match afgelopen

45+3' eerste helft, minuut 48. Rust! Als het zo voortgaat, kan Cercle weinig overkomen. Het speelt tegen STVV in een zetel en gaat ruim verdiend met een 2-0 voorsprong rusten. . Rust! Als het zo voortgaat, kan Cercle weinig overkomen. Het speelt tegen STVV in een zetel en gaat ruim verdiend met een 2-0 voorsprong rusten.



45' Drie minuten erbij. Dat lijkt veel na een vrij vlotte eerste helft. . eerste helft, minuut 45. Drie minuten erbij Dat lijkt veel na een vrij vlotte eerste helft.

45' eerste helft, minuut 45.

43' eerste helft, minuut 43. De fans van Cercle - en wij - zijn onder de indruk van Marcelin. Die verovert de bal, kegelt met zijn sterke lijf twee Truienaars omver en speelt ook nog eens secuur in. . De fans van Cercle - en wij - zijn onder de indruk van Marcelin. Die verovert de bal, kegelt met zijn sterke lijf twee Truienaars omver en speelt ook nog eens secuur in.

41' Bloed bij Durkin. Chris Durkin haalt zijn kin open in een luchtduel. Die wonde moet aan de zijlijn bekeken en opgelapt worden. . eerste helft, minuut 41. Bloed bij Durkin Chris Durkin haalt zijn kin open in een luchtduel. Die wonde moet aan de zijlijn bekeken en opgelapt worden.

40' eerste helft, minuut 40. Toch eens Sint-Truiden. Het zal van stilstaande fases moeten komen bij de bezoekers. Bij Cercle krijgen ze de bal niet weg, Buatu mikt zijn vluchtschot voorlangs. . Toch eens Sint-Truiden Het zal van stilstaande fases moeten komen bij de bezoekers. Bij Cercle krijgen ze de bal niet weg, Buatu mikt zijn vluchtschot voorlangs.

39' eerste helft, minuut 39. Musaba raakt het hoofd van Colombatto met een uitzwaaiend been. . Musaba raakt het hoofd van Colombatto met een uitzwaaiend been.

38' eerste helft, minuut 38. Muscat is een vriendelijke man voor de camera's, maar als speler kon hij vies uithalen. Misschien moet hij zijn elftal tijdens de rust eens onder handen nemen, want STVV is niet bij de zaak. . Muscat is een vriendelijke man voor de camera's, maar als speler kon hij vies uithalen. Misschien moet hij zijn elftal tijdens de rust eens onder handen nemen, want STVV is niet bij de zaak.

35' eerste helft, minuut 35.

35' Gele kaart voor Chris Durkin van STVV tijdens eerste helft, minuut 35 Chris Durkin STVV

34' eerste helft, minuut 34. Het draait vierkant bij Sint-Truiden. Durkin komt net als zijn maats overal te laat en pakt ook al geel. . Het draait vierkant bij Sint-Truiden. Durkin komt net als zijn maats overal te laat en pakt ook al geel.

31' Doelpunt na strafschop tijdens eerste helft, minuut 31 door Ike Ugbo van Cercle Brugge. 2, 0. penalty Cercle Brugge STVV 2 0

30' Ugbo doet het zelf! Hotic gunt de gretige Ike Ugbo een cadeau voor zijn verjaardag. De Engelsman mikt de strafschop recht door het midden en zet Cercle Brugge op rozen. . eerste helft, minuut 30. Ugbo doet het zelf! Hotic gunt de gretige Ike Ugbo een cadeau voor zijn verjaardag. De Engelsman mikt de strafschop recht door het midden en zet Cercle Brugge op rozen.

30' eerste helft, minuut 30. Mmaee maakt een dwaze fout op Ugbo en geeft een strafschop weg. . Mmaee maakt een dwaze fout op Ugbo en geeft een strafschop weg.

28' eerste helft, minuut 28. Van het soms vloeiende Truiense voetbal dit seizoen hebben we vanavond amper iets gezien. Nu schuiven de Kanaries wel een beetje op. . Van het soms vloeiende Truiense voetbal dit seizoen hebben we vanavond amper iets gezien. Nu schuiven de Kanaries wel een beetje op.

26' eerste helft, minuut 26.

25' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 25 door Dino Hotic van Cercle Brugge. 1, 0. goal Cercle Brugge STVV 1 0

24' eerste helft, minuut 24. Goal van Hotic! Met een beetje meeval rolt de bal goed voor Dino Hotic. Met binnenkant voet schuift hij de bal heel beheerst in de benedenhoek. Steppe krijgt geen kans om in te grijpen. . Goal van Hotic! Met een beetje meeval rolt de bal goed voor Dino Hotic. Met binnenkant voet schuift hij de bal heel beheerst in de benedenhoek. Steppe krijgt geen kans om in te grijpen.

23' eerste helft, minuut 23. De bezoekers krijgen hun eerste echte kans op een hoekschop. Suzuki wordt te weinig opgevangen op een hoekschop en kopt rakelings naast. Een kleine waarschuwing. . De bezoekers krijgen hun eerste echte kans op een hoekschop. Suzuki wordt te weinig opgevangen op een hoekschop en kopt rakelings naast. Een kleine waarschuwing.

22' eerste helft, minuut 22. Daar heb je Musaba weer. Zijn voorzet vliegt net te hoog voor Ugbo om er zijn voorhoofd juist tegen te zetten. . Daar heb je Musaba weer. Zijn voorzet vliegt net te hoog voor Ugbo om er zijn voorhoofd juist tegen te zetten.

19' eerste helft, minuut 19. Poging van Colidio. Krijgt STVV vaste grond onder zijn voeten? Colidio levert een slap schot af, Didillon pakt eenvoudig. . Poging van Colidio Krijgt STVV vaste grond onder zijn voeten? Colidio levert een slap schot af, Didillon pakt eenvoudig.

18' eerste helft, minuut 18.

18' Gele kaart voor Santiago Colombatto van STVV tijdens eerste helft, minuut 18 Santiago Colombatto STVV

17' eerste helft, minuut 17. Colombatto is niet vies van een stevige schop. Hij schoffelt de handige Hotic bruut onderuit en pakt al de tweede gele kaart voor Sint-Truiden, dat zoekende is. . Colombatto is niet vies van een stevige schop. Hij schoffelt de handige Hotic bruut onderuit en pakt al de tweede gele kaart voor Sint-Truiden, dat zoekende is.

15' eerste helft, minuut 15. Na een rommelige fase gaat Suzuki zijn kans, maar hij schiet tegen de kuiten van ploegmaat Lee. . Na een rommelige fase gaat Suzuki zijn kans, maar hij schiet tegen de kuiten van ploegmaat Lee.

13' eerste helft, minuut 13. Matsubara heeft zijn handen letterlijk vol met Musaba. De Japanner wordt alweer gepasseerd en krijgt geel voor truitje trekken. . Matsubara heeft zijn handen letterlijk vol met Musaba. De Japanner wordt alweer gepasseerd en krijgt geel voor truitje trekken.

13' Gele kaart voor Ko Matsubara van STVV tijdens eerste helft, minuut 13 Ko Matsubara STVV

12' eerste helft, minuut 12. Cercle Brugge is duidelijk de betere ploeg. . Cercle Brugge is duidelijk de betere ploeg.

10' VAR zegt nee! De videoref heeft handspel gezien, maar dat lijkt toch een erg strenge beslissing. Hoe dan ook blijft de 0-0 op het bord. . eerste helft, minuut 10. VAR zegt nee! De videoref heeft handspel gezien, maar dat lijkt toch een erg strenge beslissing. Hoe dan ook blijft de 0-0 op het bord.

9' eerste helft, minuut 9. Droomdebuut voor Marcelin! Harisson Marcelin mag voor het eerst spelen bij Cercle en bedankt voor het vertrouwen met een goal. De verdediger uit Réunion neemt een teruggekeerde bal aan en tikt hem netjes binnen. . Droomdebuut voor Marcelin! Harisson Marcelin mag voor het eerst spelen bij Cercle en bedankt voor het vertrouwen met een goal. De verdediger uit Réunion neemt een teruggekeerde bal aan en tikt hem netjes binnen.

8' eerste helft, minuut 8.

8' Slechts vier Belgen. Met Hazard, Decostere, Steppe en Janssens staan er slechts vier landgenoten tussen de lijnen. Dat zit tegen het magere gemiddelde van de hele speeldag aan: 36,87%. Dat is toch een beetje zorgwekkend. . eerste helft, minuut 8. Slechts vier Belgen Met Hazard, Decostere, Steppe en Janssens staan er slechts vier landgenoten tussen de lijnen. Dat zit tegen het magere gemiddelde van de hele speeldag aan: 36,87%. Dat is toch een beetje zorgwekkend.

4' eerste helft, minuut 4. Anthony Musaba snelt langs Matsubara alsof die er niet staat en vuurt recht op Steppe. Wat een fijn begin van de wedstrijd. . Anthony Musaba snelt langs Matsubara alsof die er niet staat en vuurt recht op Steppe. Wat een fijn begin van de wedstrijd.

3' eerste helft, minuut 3. Lee zorgt voor een Limburgs antwoordje, maar de spits wordt geblokt. . Lee zorgt voor een Limburgs antwoordje, maar de spits wordt geblokt.

2' Meteen Cercle! Bij Sint-Truiden staan ze nog te dutten wanneer de thuisploeg een snelle vrije trap neemt. Steppe let echter wél goed op en verspert Musaba de weg. Dit had net zo goed al raak kunnen zijn! . eerste helft, minuut 2. Meteen Cercle! Bij Sint-Truiden staan ze nog te dutten wanneer de thuisploeg een snelle vrije trap neemt. Steppe let echter wél goed op en verspert Musaba de weg. Dit had net zo goed al raak kunnen zijn!

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Cercle Brugge en Sint-Truiden mogen de zesde speeldag afsluiten. Wie maakt straks een sprong in het klassement? . Aftrap Cercle Brugge en Sint-Truiden mogen de zesde speeldag afsluiten. Wie maakt straks een sprong in het klassement?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:36 vooraf, 20 uur 36. Natuurlijk willen we winnen. Er moeten nog dingen verbeteren, maar er zitten veel goede zaken in ons voetbal. STVV-coach Kevin Muscat. Natuurlijk willen we winnen. Er moeten nog dingen verbeteren, maar er zitten veel goede zaken in ons voetbal. STVV-coach Kevin Muscat

20:35 vooraf, 20 uur 35. Het gaat niet om individuele spelers. Ik heb volgens mij de best mogelijke ploeg opgesteld, we zullen zien wat het geeft. Cercle-coach Paul Clement. Het gaat niet om individuele spelers. Ik heb volgens mij de best mogelijke ploeg opgesteld, we zullen zien wat het geeft. Cercle-coach Paul Clement

20:25 vooraf, 20 uur 25. Geschiedenis. STVV kon van zijn laatste zeven matchen op bezoek bij Cercle slechts één keer winnen, twee seizoenen geleden. Boli en Botaka, de doelpuntenmakers van toen, zijn allebei vertrokken op Stayen. Vorig jaar was een uitwedstrijd op Sint-Truiden het enige lichtpuntje in een duistere reeks van vijftien matchen voor Cercle Brugge. In december vorig jaar leek een verlengd verblijf in 1A nog een verre droom. . Geschiedenis STVV kon van zijn laatste zeven matchen op bezoek bij Cercle slechts één keer winnen, twee seizoenen geleden. Boli en Botaka, de doelpuntenmakers van toen, zijn allebei vertrokken op Stayen. Vorig jaar was een uitwedstrijd op Sint-Truiden het enige lichtpuntje in een duistere reeks van vijftien matchen voor Cercle Brugge. In december vorig jaar leek een verlengd verblijf in 1A nog een verre droom.

20:09 vooraf, 20 uur 09. Opstelling Sint-Truiden. In het elftal van de bezoekers is minder knip- en plakwerk gekropen. Bij Sint-Truiden kiest Kevin Muscat voor dezelfde formatie als tegen Antwerp vorige week, maar dan met één andere naam. Konaté is er vanavond niet bij en wordt op het middenveld vervangen door Asamoah. . Opstelling Sint-Truiden In het elftal van de bezoekers is minder knip- en plakwerk gekropen. Bij Sint-Truiden kiest Kevin Muscat voor dezelfde formatie als tegen Antwerp vorige week, maar dan met één andere naam. Konaté is er vanavond niet bij en wordt op het middenveld vervangen door Asamoah.

19:54 vooraf, 19 uur 54. Opstelling Cercle. Na de 2-0 tegen Anderlecht gooit Paul Clement een en ander om. Hij brengt maar liefst vier nieuwe namen aan de aftrap. Velkovski, Marcelin, Kanouté en Hazard hebben een basisplaats veroverd. Daardoor verhuizen Ueda, Vanhoutte en Omolo naar de bank, Corryn zit niet in de kern. Hoe dat er tactisch uit zal zien is nogal vaag, maar op papier is deze ploeg zeer aanvallend ingesteld. . Opstelling Cercle Na de 2-0 tegen Anderlecht gooit Paul Clement een en ander om. Hij brengt maar liefst vier nieuwe namen aan de aftrap. Velkovski, Marcelin, Kanouté en Hazard hebben een basisplaats veroverd. Daardoor verhuizen Ueda, Vanhoutte en Omolo naar de bank, Corryn zit niet in de kern. Hoe dat er tactisch uit zal zien is nogal vaag, maar op papier is deze ploeg zeer aanvallend ingesteld.

19:45 vooraf, 19 uur 45. Vooraf. Cercle Brugge en STVV staan ongeveer waar je ze zou verwachten, maar met een beetje meer meeval had dat beter kunnen zijn dan respectievelijk plek 12 en 15. De punten zijn na een goed begin enigszins opgedroogd en dan is vanavond dé gelegenheid om daar iets aan te verhelpen. Wie wint straks de afsluiter van de zesde speeldag? . Vooraf Cercle Brugge en STVV staan ongeveer waar je ze zou verwachten, maar met een beetje meer meeval had dat beter kunnen zijn dan respectievelijk plek 12 en 15. De punten zijn na een goed begin enigszins opgedroogd en dan is vanavond dé gelegenheid om daar iets aan te verhelpen. Wie wint straks de afsluiter van de zesde speeldag?

19:45 - Vooraf Vooraf, 19 uur 45

Opstelling Cercle Brugge. Thomas Didillon, Robbe Decostere, David Bates, Jean Marcelin, Dimitar Velkovski, Dino Hotic, Franck Kanouté, Kevin Hoggas, Anthony Musaba, Ike Ugbo, Kylian Hazard Opstelling Cercle Brugge Kylian Hazard, Ike Ugbo, Anthony Musaba, Kevin Hoggas, Franck Kanouté, Dino Hotic, Dimitar Velkovski, Jean Marcelin, David Bates, Robbe Decostere, Thomas Didillon

Opstelling STVV. Kenny Steppe, Chris Durkin, Jonathan Buatu, Samy Mmaee, Ko Matsubara, Wolke Janssens, Samuel Asamoah, Santiago Colombatto, Facundo Colidio, Yuma Suzuki, Lee Seung-Woo Opstelling STVV Lee Seung-Woo, Yuma Suzuki, Facundo Colidio, Santiago Colombatto, Samuel Asamoah, Wolke Janssens, Ko Matsubara, Samy Mmaee, Jonathan Buatu, Chris Durkin, Kenny Steppe