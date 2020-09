Cercle Brugge laat zijn fans dansen met overtuigende zege tegen STVV

Cercle Brugge - Sint-Truiden in een notendop

Verslag van Cercle Brugge - STVV:

Cercle Brugge legt fundamenten voor de rust

Cercle-coach Clement gooide het roer om en bracht vier verse spelers in een nieuwe, offensieve veldbezetting tussen de lijnen. Bij STVV koos coach Muscat voor continuïteit, ook al werd het bijwijlen aardige voetbal van zijn ploeg de laatste tijd te karig beloond.

De aanpak van Clement leek de juiste, want Cercle greep de bezoekers meteen bij de lurven. Musaba botste na een rappe vrije trap op Steppe en deed zijn bewaker Matsubara voortdurend de duvel aan. Een vroege goal van debutant Marcelin werd wegens vaag handspel afgekeurd, maar Cercle liet zich niet ontmoedigen.

De vereniging drukte door en mocht halfweg de eerste helft toch vieren. Hotic schoof een onbedoelde voorzet heel beheerst in doel. Even later gunde hij Ugbo een leuk verjaardagscadeau. De Engelsman lokte een strafschop uit en mocht die zelf omzetten voor 2-0. Na een halfuur hing Sint-Truiden uitgeteld in de touwen.