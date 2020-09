LIVE: Pius brengt Antwerp opnieuw in de wedstrijd tegen Eupen

Antwerp bekampt Eupen vanavond met dezelfde ploeg als vorige week tegen STVV. Enkel de geschorste Batubinsika is er niet bij. Hij wordt vervangen door Pius. Vorige week was Simen Juklerød de grote man bij The Great Old. De Noor had een voet in de drie doelpunten die de zege opleverden op Stayen (2-3): 2 doelpunten en 1 assist. Voor enfant terrible Lamkel Zé is er net als vorige week geen plaats in de selectie.