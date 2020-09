Antwerp schiet te laat wakker en pakt slechts een puntje tegen Eupen

Antwerp - Eupen in een notendop:

Sleutelmoment: Het ambitieuze Antwerp lijkt af te stevenen op een blamage tegen Eupen, maar in minuut 62 zet Pius de ommekeer in. Een kwartier later hangt opnieuw Pius de bordjes terug in evenwicht, maar verder dan dat komt Antwerp niet meer.

Antwerp op zoek naar de sprong vooruit

Voor het ambitieuze Antwerp was de seizoensstart er voorlopig een van ups en downs. De ploeg van coach Ivan Leko kon nog maar tweemaal winnen en hield daar een plaats in de middenmoot aan over. Ook Eupen legde al een wisselvallig parcours af, maar de verdiende zege tegen Gent vorige week had de jongens van coach San José wel vertrouwen gegeven. “Never change a winning team” moet San José gedacht hebben want hij bracht de zelfde 11 jongens als vorige week aan de aftrap. Ook Ivan Leko hield vast aan zijn ploeg van de vorige speeldag, enkel de geschorste Batubinsika werd vervangen door Pius. Bij winst kon de thuisploeg opnieuw de aansluiting maken in de stand met concurrenten Club Brugge en Anderlecht.

Eupen straft een slappe thuisploeg af in de 1e helft

De wedstrijd begon pittig. Na vijf minuten liet Refaelov al een eerste kansje optekenen vanwege The Great Old. Eupen-doelman De Wolf nam geen risico

en duwde de knal in hoekschop. Maar de intense openingsminuten koelden echter al snel af. De 40 minuten die volgden brachten een slappe vertoning van een stroef Antwerp. Het sterk georganiseerde Eupen had weinig moeite om de thuisploeg op te vangen. Antwerp dommelde in en werd daar vlak voor de rust voor afgestraft. De Laet kreeg een bal duidelijk tegen de hand in zijn eigen zestien, Van Driessche floot - na tussenkomst van de VAR - een terechte strafschop. Prevljak nam zijn verantwoordelijk en bezorgde Eupen de 0-1-voorsprong. Vlak daarna ontsnapte een gefrustreerde Mbokani nog aan rood na een gemene fout op Koné. Antwerp had werk voor de boeg in de tweede helft.

Antwerp schiet net te laat wakker om zege te grijpen

Die tweede helft kon echter niet slecht genoeg beginnen voor Antwerp. In minuut 53 kon Musona doodeenvoudig Seck uitkappen en met een hobbelend schot nam hij Butez overhoeks te grazen. Een blamage voor het ambitieuze Antwerp loerde om de hoek. Maar onder impuls van een luid thuispubliek vond de thuisploeg zijn tweede adem. Op het uur viel de bal na een warrige fase op het hoofd van Pius en de Nigeriaanse verdediger legde de bal in een leeg doel. Antwerp had bloed geroken.

Met nog twintig minuten op de klok achtte invaller Benson zijn moment gekomen. De winger sneedt tot twee keer toe naar binnen, maar vond eerst De Wolf op zijn weg en knalde daarna ook nog eens over. Het was slechts uitstel van executie voor Eupen want niet veel later bracht Pius Antwerp eigenhandig langszij met zijn tweede van de avond.

Erop en erover dachten ze bij de thuisploeg, maar het ontbrak Antwerp aan scherpte voor doel en een tikkeltje geluk. De Wolf had nog een goede parade in huis op een knal van Gerkens en wat later werd de winning goal van Nsimba afgekeurd wegens buitenspel. Antwerp wou nog wel, maar kwam na een nerveus slot niet meer verder dan de 2-2.

Met het gelijkspel mist Antwerp de kans om aan te sluiten bij enkele concurrenten in de top 6. De ploeg van coach Leko blijft daardoor met 8 punten kamperen in de middenmoot. Eupen heeft na zes speeldagen een puntje minder dan Antwerp en staat hoog en droog op een elfde stek.

Reacties na Antwerp - Eupen:

Ivan Leko (Antwerp): "We hebben vandaag twee verschillende gezichten getoond. We hebben de afgelopen drie wedstrijden goed gespeeld en de afgelopen week ook goed getraind. Iedereen had vertrouwen dat we onze positieve prestaties zouden doortrekken. Maar in de eerste helft hadden we wellicht wat te veel zelfvertrouwen. De bal ging te traag rond en we wisten dat Eupen goed georganiseerd zou zijn en zou loeren op de counter. We hebben bijna niets gecreëerd in de eerste helft. Na de 0-2 zag ik plots een ander team. We scoorden op een halfuur twee doelpunten, met wat geluk ook, maar we waren dreigend en hadden nog meer kansen. Ik had er veel meer van verwacht, maar we hebben wel karakter en mentaliteit getoond."

Stef Peeters (Eupen): "Ik sta hier toch met het gevoel dat we twee punten verliezen. Als je 0-2 voorkomt na een klein uur verwacht je gewoon dat je de drie punten mee naar huis neemt. Antwerp kwam beter in zijn spel en wij waren te slordig, dus dan kan je ook blij zijn dat je uiteindelijk niet verliest. Het eerste uur hadden we geen enkel probleem, maar toen dachten we misschien dat het al binnen was. Dat is mogelijk het verschil tussen een kleine ploeg en een grote ploeg. Dit is een ander Eupen dan de mensen gewend zijn. We hebben een goede ploeg maar verliezen nu toch al een derde keer punten door een gelijkspel. We hadden gewoon zes à zeven punten meer kunnen hebben."