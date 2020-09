LIVE: Zet Charleroi zijn zegetocht voort op het veld van Zulte Waregem?

Fase per fase

Fase per fase

45' eerste helft, minuut 45. Rust. Ref Boterberg maakt na precies 45 minuten een einde aan een erg gesloten eerste helft, waarin we eigenlijk geen enkele noemenswaardige doelkans gezien hebben. De 0-0-ruststand is niet meer dan logisch.

44' eerste helft, minuut 44. Versnelling Opare. Op slag van rust zet Zulte Waregem toch nog een prima aanval op. Opare spurt door op rechts, maar noch Vossen, noch Berahino kan wat aanvangen met de voorzet.

43' eerste helft, minuut 43. Zulte Waregem zakt nu wel heel diep in en laat de bal aan Charleroi. Dat is niet het favoriete spel van de bezoekers, die vooral sterk zijn in de omschakeling.

42' eerste helft, minuut 42. Het is een beetje troosteloos. Johan De Caluwé op Radio 1.

40' eerste helft, minuut 40. Bijna-kans voor de thuisploeg. Seck verlengt een verre inworp tot bij de tweede paal, Berahino en Vossen kunnen er net niet bij.

38' eerste helft, minuut 38. Opare neemt een afvallende bal ineens op de schoen, maar het schot rolt meters naast. Penneteau is blij dat hij de bal nog eens kan voelen.

34' eerste helft, minuut 34. Middenveldspel. De supporters worden niet bepaald verwend. De bal circuleert vooral op het middenveld, er zit aan beide kanten te weinig kwaliteit in het aanvalsspel.

29' eerste helft, minuut 29. Na Morioka daarnet is het nu aan Gholizadeh om een vrije trap te nemen. De Iraniër jaagt de bal over alles en iedereen heen, tekenend voor het dipje waarin deze wedstrijd zit.

25' eerste helft, minuut 25. Na het goede begin is het toch allemaal wat ingezakt. We hopen op meer actie voor doel. Johan De Caluwé op Radio 1.

23' eerste helft, minuut 23. Zulte Waregem vindt eindelijk eens een gaatje in het pantser van Charleroi, maar dan neemt Berahino de pass van Vossen niet goed mee. Hier moet de thuisploeg toch meer mee doen.

21' eerste helft, minuut 21. Morioka glipt weg in de rug van de verdediging, maar doelman Bansen staat goed op te letten en onderschept de bal.

17' eerste helft, minuut 17. Vrije trap Morioka. Morioka krult een vrije trap met veel gevoel over de muur, maar de bal belandt in het zijnet. Zo blijft het wachten op een schot tussen de palen in deze partij.

10' eerste helft, minuut 10. Charleroi hanteert zijn vertrouwde recept met snelle omschakelingen. Bij Zulte Waregem zijn ze goed gebrieft, want bij balverlies plooien ze massaal terug.

9' eerste helft, minuut 9. Zulte Waregem claimt een penalty wegens handspel van Willems, maar die lijkt de bal in de zij te krijgen.

5' eerste helft, minuut 5. Van een studieronde is er geen sprake, gewoon voetballen. Het betere van het spel is wel voor Charleroi. Johan De Caluwé op Radio 1.

2' eerste helft, minuut 2. Charleroi trekt meteen ten aanval en dwingt de eerste hoekschop van de partij af. Die levert niets op.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Jan Boterberg heeft de partij op gang gefloten in een zonnig en sfeervol Regenboogstadion. Ideale omstandigheden voor een prima pot voetbal.

18:05 vooraf, 18 uur 05. Door de nederlaag van Standard gisteren kan Charleroi zijn leiderspositie nog verstevigen. Bij winst slaan ze een kloof van 5 punten met Standard en 6 met Club Brugge.

17:50 vooraf, 17 uur 50. Vorig seizoen hebben we thuis twee keer gewonnen van Charleroi gewonnen: 3-1 in de competitie en 2-0 in de beker. Francky Dury (Zulte Waregem).

17:39 vooraf, 17 uur 39. Ook bij Charleroi geen verrassingen. Hetzelfde verhaal bij Charleroi: ook Karim Belhocine ziet geen reden om aan zijn team te sleutelen en stuurt dezelfde elf de wei in als op de vorige speeldag. Mamadou Fall zit zijn tweede en laatste schorsingsdag uit.

17:17 vooraf, 17 uur 17. Zulte Waregem opnieuw ongewijzigd. Never change a winning team, denkt Francky Dury. Hij kiest opnieuw voor dezelfde namen als tegen Waasland-Beveren en Moeskroen.

17:15 vooraf, 17 uur 15. Vooraf. Charleroi prijkt na vier speeldagen op kop van het klassement met een foutloos rapport. Vandaag gaan de troepen van Karim Belhocine op bezoek bij Zulte Waregem, dat zes op zes pakte in zijn laatste twee wedstrijden en de competitieleider met vertrouwen opwacht.

Opstelling Zulte Waregem. Eike Bansen, Daniel Opare, Ewoud Pletinckx, Olivier Deschacht, Laurens De Bock, Omar Govea, Ibrahima Seck, Jannes van Hecke, Gianni Bruno, Saido Berahino, Jelle Vossen Opstelling Zulte Waregem Jelle Vossen, Saido Berahino, Gianni Bruno, Jannes van Hecke, Ibrahima Seck, Omar Govea, Laurens De Bock, Olivier Deschacht, Ewoud Pletinckx, Daniel Opare, Eike Bansen

Opstelling Charleroi. Nicolas Penneteau, Maxime Busi, Steeven Willems, Dorian Dessoleil, Joris Kayembe, Ali Gholizadeh, Guillaume Gillet, Ryota Morioka, Marco Ilaimaharitra, Shamar Nicholson, Kaveh Rezaei Opstelling Charleroi Kaveh Rezaei, Shamar Nicholson, Marco Ilaimaharitra, Ryota Morioka, Guillaume Gillet, Ali Gholizadeh, Joris Kayembe, Dorian Dessoleil, Steeven Willems, Maxime Busi, Nicolas Penneteau