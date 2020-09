LIVE: Het gaat snel op Stayen: vier goals in de eerste helft

We krijgen nog drie minuten toegevoegde tijd. Het spel lag inderdaad veel stil in de eerste helft.

eerste helft, minuut 45. We krijgen nog drie minuten toegevoegde tijd. Het spel lag inderdaad veel stil in de eerste helft. .

eerste helft, minuut 30. Steppe heeft geen problemen met het schot in de draai van Haroun. We kijken naar een aangename wedstrijd voorlopig! .

eerste helft, minuut 17. Het thuispubliek fluit want bijna stond het al 1-2. Refaelov mikt flauw in de handen van Steppe. Hier komt de thuisploeg goed weg. .

eerste helft, minuut 12. Refaelov is de gevaarlijkste speler bij de bezoekers. Hij gaat zijn kans van buiten de baklijn, Steppe moet niet in actie komen. .

eerste helft, minuut 3. Buatu werkt Mbokani tegen de grond en die is daar even niet goed van. Vrije trap voor Antwerp. .

vooraf, 15 uur 39. 2 verse krachten voor Muscat. STVV speelde op de vorige speeldag 1-1 gelijk bij Eupen. Drie nieuwe jongens komen vandaag in het team in vergelijking met die wedstrijd. Het gaat om Chris Durkin en Mory Konaté Zij komen in de plaats van Jhonny Lucas en Samuel Asamoah. .

vooraf, 15 uur 12. De ene Kameroener voor de andere. In vergelijking met de 2-0-nederlaag bij Charleroi wijzigt Ivan Leko zijn basisteam op slechts twee plaatsen. Didier Lamkel Zé is er om disciplinaire redenen dus niet bij, Birger Verstraete is geschorst na zijn rode kaart. Hun vervangers: Martin Hongla en Nill De Pauw. Hongla is net als Lamkel Zé een Kameroener. Hij vat post in de verdediging. Nill De Pauw krijgt een plaats op het Antwerpse middenveld. .