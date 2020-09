LIVE: Blijft Standard ook ongeslagen op bezoek in Leuven?

58' tweede helft, minuut 58. Oulare is verwikkeld in een partijtje sumoworstelen met Kotysch. De aanvaller gaat als eerste neer en krijgt een vrije trap. . Oulare is verwikkeld in een partijtje sumoworstelen met Kotysch. De aanvaller gaat als eerste neer en krijgt een vrije trap.

Daniel Iversen scoort punten bij de bazen van Leicester City. De Deense huurling toont zich secuur onder de lat van OHL.

Ook OHL heeft nog interesse in de overwinning. Vlietinck is gretig ingevallen, maar kan Mercier net niet bereiken met zijn voorzet.

Knal van Cimirot. Cimirot knalt de tweede helft officieel op gang. De verdedigende middenvelder ziet zijn schot maar een halve meter over de kooi van Iversen gaan.

51' Gele kaart voor Nicolas Raskin van Standard tijdens tweede helft, minuut 51 Nicolas Raskin Standard

Duje Cop speelt een dramatische partij. Nu zet hij Henry ei zo na op weg naar doel. De aanvaller moet dringend uit een ander vaatje tappen.

Brys moet ingrijpen. De nachtmerrie wordt werkelijkheid voor Marc Brys. De coach ziet nog maar eens een speler geblesseerd(?) het veld verlaten. Club Brugge-huurling Thibault Vlietinck moet Yohan Croizet vervangen.

48' tweede helft, minuut 48. Vervanging bij OH Leuven, Thibault Vlietinck erin, Yohan Croizet eruit wissel Yohan Croizet Thibault Vlietinck

Croizet lijkt nog steeds last te hebben van de botsing met Bodart in de eerste helft. Na amper één minuut moet de middenvelder weer gaan zitten. Dringt een wissel zich op?

Start tweede helft. Kunnen OHL en Standard een even interessante tweede helft op de grasmat toveren?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

Rust. Een kanonstart leverde geen doelpunten op in OHL-Standard. Nochtans waren er voldoende kansen om de nul van het scorebord te halen. Na het openingskwartier viel de partij wat stil.

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

Standard is zijn greep op de wedstrijd wat kwijtgeraakt. Er genoeg voetballend vermogen op het middenveld, maar de Luikenaars kiezen vreemd genoeg voor lange ballen richting Oulare.

Croizet blijft lang liggen na een botsing. Coach Marc Brys houdt zijn hart vast, maar de bomvolle ziekenboeg krijgt er dan toch geen extra geblesseerde bij.

Duje Cop rechtvaardigt de keuze van Montanier voorlopig niet. Avenatti zal zitten te popelen om zijn plekje in te nemen in de voorhoede.

De vaart is wat uit de wedstrijd. Peter Vandenbempt.

Malinov was lang twijfelachtig na de interlandbreak met Bulgarije, maar maakt nu toch een uitstekende indruk. De middenvelder van OHL ruimt veel terrein.

OHL duwt door. OHL verrast Standard met twee puike aanvallen op rij. Xavier Mercier ziet de Luikse defensie twijfelen en haalt uit. Afleggen was misschien een betere keuze geweest.

Henry laat het liggen. Thomas Henry laat het openingsdoelpunt liggen na een prima uitgespeelde tegenaanval van OHL. Bodart stelt de Franse spits teleur met een cruciale redding.

Selim Amallah steekt met grote passen het veld over, maar beloont zijn eigen inspanning niet. Zijn pass laat de wensen over en wordt gretig opgepikt door de OHL-defensie.

33' Gele kaart voor Sascha Kotysch van OH Leuven tijdens eerste helft, minuut 33 Sascha Kotysch OH Leuven

Sascha Kotysch kijkt ook tegen een gele kaart aan. De verdediger moet een counter van Oulare afbreken.

OHL loert op tegenprik. In de omschakeling liggen kansen voor OHL. De thuisploeg probeert nog eens los te breken met Sowah, maar Raskin laat de vogel niet vliegen.

Een ingestudeerd nummertje van Standard gaat niet volgens plan. De aflegger op Laifis is niet precies genoeg, de Griekse verdediger kan er niets meer van maken.

Cimirot, de stofzuiger op het Luikse middenveld, wil even blazen. De Bosniër trapt van ver op de Leuvense afweergordel. Zinho Vanheusden is nog optimistischer met zijn afstandsschot, opnieuw zonder succes.

Croizet vuurt. Een snelle tegenprik van Leuven biedt kansen. Mercier pikt Croizet eruit als eindstation van de aanval, maar opnieuw staat er een pionnetje van Standard op de goede plek om te blokkeren. Een goede omschakeling van OHL.

Coach Philippe Montanier windt zich op over de gemiste kansen en scheidsrechter Van Driessche moet de Fransman tot rust bedaren.

24' Gele kaart voor Nicolas Gavory van Standard tijdens eerste helft, minuut 24 Nicolas Gavory Standard

Duje Cop zoekt Obbi Oulare met een vrije trap, zonder succes. Zijn voorzet waait over de achterlijn.

Standard heeft wel al wat kansjes bijeengesprokkeld, maar Daniel Iversen blijft ongeslagen. De huurling van Leicester City toont zijn waarde voor OHL.

Philippe Montanier haalt Aleksandar Boljevic van de bank. De Montenegrijn moet de blessure van Lestienne opvangen.

21' eerste helft, minuut 21. Vervanging bij Standard, Aleksandar Boljevic erin, Maxime Lestienne eruit wissel Maxime Lestienne Aleksandar Boljevic

Wedstrijd voorbij voor Lestienne. Maxime Lestienne voelt een scheut in zijn hamstrings en doet meteen teken naar de bank. De vinnige flankaanvaller moet vroeg de aftocht blazen.

Laifis begint zich te vervelen in de Luikse achterhoede en krijgt de ruimte om op te rukken naar de rand van het Leuvense strafschopgebied. Veel levert zijn putsch niet op.

Het is een beetje minder geworden. Het spektakel blijft nu wat achterwege. Peter Vandenbempt.

Ook in het uitvoetballen heeft OHL het moeilijk, omdat Standard blijft druk zetten. De rebound lijkt steevast in de voeten van een Luikenaar te eindigen.

De voet gaat even van het gaspedaal na een veeleisende openingskwartier. Standard probeert weer op te bouwen, maar kan alleen een corner forceren.

Bram Van Driessche kan zijn kaarten niet op zak houden in de vinnige openingsfase. Obbi Oulare hoort het in Keulen donderen, maar Kotysch kreeg wel een stevige por te verwerken.

13' Gele kaart voor Obbi Oulare van Standard tijdens eerste helft, minuut 13 Obbi Oulare Standard

Thomas Henry laat zich niet zomaar van de bal zetten. Hoe hard de jonge Nicolas Raskin ook aan de Franse topschutter trekt.

Xavier Mercier werkt hard om de balans weer wat in evenwicht te trekken. De patron van OHL probeert een doorgang te forceren langs de rechterflank, maar er volgt geen fluitsignaal van scheidsrechter Bram Van Driessche na zijn val.

Wat een begin van de wedstrijd! Standard combineert heel vlot. Peter Vandenbempt.

Iversen houdt OHL recht. Standard blijft prima combinaties uit de sloffen toveren. Raskin en Oulare bouwen op, Lestienne wil het te mooi afwerken met de buitenkant van zijn begin. Daniel Iversen toont nog eens zijn waarde in het Leuvense doel.

OHL komt even uit de omknelling. Thomas Henry krijgt twee kansjes om de bezoekers de mond te snoeren. Alleen voor doel krijgt hij niet genoeg ruimte om iets te creëren, en ook de voorzet van Croizet kan hij niet tussen de palen koppen.

Opnieuw Standard. OHL moet meteen alle zeilen bijzetten bij de start. Nicolas Raskin snijdt door het hart van de verdediging, maar knalt net naast. Standard start scherp.

Standard monopoliseert de bal in de openingsminuten. De ervaren verdediger Sascha Kotysch laat zich op een pijnlijke blunder betrappen en mag blij zijn dan Lestienne niet kan afstraffen.

Collins Fai wil OHL een eerste keer bestoken vanop de rechterflank. Kamal Sowah smoort het gevaar in de kiem.

Aftrap. OH Leuven kan de supporters bij hun terugkeer meteen een topaffiche voorschotelen. Volgt met hun steun ook een stunt tegen Standard?



1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

Standard werd deze week even opgeschrikt door het coronavirus. Coach Philippe Montanier en middenvelder Selim Amallah vreesden een besmetting, maar een coronatest stelde hen gerust. Ze staan allebei op (en naast) het veld vandaag.

Raemaekers: "Nog nooit gewonnen? Laat het dan de eerste keer zijn". OH Leuven kon nog nooit een zege pakken tegen Standard. Dat schrikt de piepjonge Toon Raemaekers niet af. "Wij zullen proberen ons spel te spelen, zoals we dat altijd trachten te doen", zegt de verdediger. "Gemakkelijk wordt het niet, want de Luikenaars staan uiteraard niet voor niets bovenin. Hebben we nog nooit gewonnen van Standard in de competitie? Ah, dat wist ik niet. Laat het dan zaterdag de eerste keer zijn."

Brys moet weer ingrijpen. Marc Brys moet creatieve opstellingen uit zijn mouw schudden, want de ziekenboog in Leuven blijft bomvol. Nu ook Yannick Aguemon aan zijn knie moet worden geopereerd, mag Yohan Croizet opdraven tegen Standard. Thomas Henry moet weer voor de doelpunten zorgen, Xavier Mercier is de strateeg op het middenveld.

Oulare in aanval Standard. Philippe Montanier sleutelt wat aan zijn elftal voor het duel tegen OHL. Aanvoerder Zinho Vanheusden is weer beschikbaar in de achterhoede. Voorin vormen Obbi Oulare en Duje Cop voor het eerst een aanvalsduo, Avenatti neemt plaats op de bank.

Kan OHL verrassen tegen Standard. OHL kon tegen Waasland-Beveren eindelijk een eerste nederlaag boeken, maar het wordt niet eenvoudig om daar een vervolg aan te breien. Standard (10 op 12) verloor dit seizoen nog niet.

17:51 - Vooraf Vooraf, 17 uur 51

Opstelling OH Leuven. Daniel Iversen, Barnabás Bese, Toon Raemaekers, Sascha Kotysch, Dylan Ouédraogo, Yohan Croizet, David Hubert, Xavier Mercier, Kristiyan Malinov, Kamal Sowah, Thomas Henry Opstelling OH Leuven Thomas Henry, Kamal Sowah, Kristiyan Malinov, Xavier Mercier, David Hubert, Yohan Croizet, Dylan Ouédraogo, Sascha Kotysch, Toon Raemaekers, Barnabás Bese, Daniel Iversen

Opstelling Standard. Arnaud Bodart, Collins Fai, Zinho Vanheusden, Kostas Laifis, Nicolas Gavory, Selim Amallah, Gojko Cimirot, Nicolas Raskin, Duje Cop, Obbi Oulare, Maxime Lestienne Opstelling Standard Maxime Lestienne, Obbi Oulare, Duje Cop, Nicolas Raskin, Gojko Cimirot, Selim Amallah, Nicolas Gavory, Kostas Laifis, Zinho Vanheusden, Collins Fai, Arnaud Bodart