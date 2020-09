Stuwen supporters KV Mechelen naar eerste thuiszege tegen KVO?

15:40

vooraf, 15 uur 40. KV Oostende zonder Skúlason. Ari Skúlason is niet ongeschonden uit het duel met de Rode Duivels gekomen. De IJslander ontbreekt in de selectie van KVO. Wie er wel opnieuw bij is, is Brecht Capon, die de seizoensstart miste door een blessure. In de basisopstelling zien we twee wissels: Hendry en Bataille komen in de ploeg voor Skúlason en Vandendriessche. .