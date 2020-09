Monumentale misser van Vranckx breekt KV Mechelen zuur op in extra tijd

KV Mechelen - KV Oostende in een notendop:

Flauwe eerste helft levert weinig spektakel

Vranckx de mist in, Hendry met de winning goal

Na de pauze was er niet meteen beterschap te zien. KV Mechelen en KV Oostende hielden elkaar in een houdgreep en timmerden achterin alles netjes dicht.

Pas na een kwartier in de tweede helft brak de wedstrijd eindelijk open. Het begon met een dubbele kans voor de bezoekers, Sakala en McGeehan misten. Meteen daarna was het aan Aster Vranckx om zich in de kijker te spelen, helaas niet in positieve zin: hij had de 1-0 maar in het lege doel te duwen, maar struikelde schlemielig over de bal en z’n eigen voeten.

De 0-0 leek een feit, tot KV Oostende in de allerlaatste seconde van de extra tijd alsnog toesloeg. Jack Hendry, de Celtic-huurling die debuteerde voor KVO, kopte van dichtbij raak op aangeven van Hulsjager.