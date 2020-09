LIVE: Stuwen supporters KV Mechelen naar eerste thuiszege tegen KVO?

83' tweede helft, minuut 83. Vervanging bij KV Mechelen, Onur Kaya erin, Geoffry Hairemans eruit wissel Geoffry Hairemans Onur Kaya

83' Gele kaart voor Geoffry Hairemans van KV Mechelen tijdens tweede helft, minuut 83 Geoffry Hairemans KV Mechelen

82' tweede helft, minuut 82. Aan intensiteit geen gebrek in deze slotfase. Beide ploegen willen nog vol voor de zege gaan, maar ontberen scherpte in de zone van de waarheid. . Aan intensiteit geen gebrek in deze slotfase. Beide ploegen willen nog vol voor de zege gaan, maar ontberen scherpte in de zone van de waarheid.

82' Gele kaart voor Maxime D'Arpino van KV Oostende tijdens tweede helft, minuut 82 Maxime D'Arpino KV Oostende

81' tweede helft, minuut 81. Vervanging bij KV Oostende, Théo Ndicka Matam erin, Robbie D'Haese eruit wissel Robbie D'Haese Théo Ndicka Matam

De misser van Vranckx:. tweede helft, minuut 81.

76' tweede helft, minuut 76. Theate kopt over. Een Oostendse vrije trap eindigt op het hoofd van Theate, maar hij kan zijn kopbal niet laag houden. Beide ploegen kunnen intussen aanspraak maken op een doelpunt, maar het blijft 0-0. . Theate kopt over Een Oostendse vrije trap eindigt op het hoofd van Theate, maar hij kan zijn kopbal niet laag houden. Beide ploegen kunnen intussen aanspraak maken op een doelpunt, maar het blijft 0-0.

75' Gele kaart voor Lucas Bijker van KV Mechelen tijdens tweede helft, minuut 75 Lucas Bijker KV Mechelen

75' tweede helft, minuut 75. Engvall wordt uitstekend op weg gezet naar doel, maar werkt het niet goed af. De bal schuift naast de goal van Hubert. . Engvall wordt uitstekend op weg gezet naar doel, maar werkt het niet goed af. De bal schuift naast de goal van Hubert.

73' tweede helft, minuut 73.

73' tweede helft, minuut 73. Vervanging bij KV Mechelen, Nikola Storm erin, Rob Schoofs eruit wissel Rob Schoofs Nikola Storm

69' tweede helft, minuut 69. Vervanging bij KV Oostende, Marko Kvasina erin, Makhtar Gueye eruit wissel Makhtar Gueye Marko Kvasina

68' tweede helft, minuut 68.

67' tweede helft, minuut 67. Enorme misser van Vranckx! Vranckx laat dé kans liggen om KV Mechelen op voorsprong te zetten. Na een matige tussenkomst van Hubert eindigt de bal op de lat, Vranckx kan het leer in het lege doel duwen, maar struikelt over de bal. Onwaarschijnlijk! . Enorme misser van Vranckx! Vranckx laat dé kans liggen om KV Mechelen op voorsprong te zetten. Na een matige tussenkomst van Hubert eindigt de bal op de lat, Vranckx kan het leer in het lege doel duwen, maar struikelt over de bal. Onwaarschijnlijk!

63' tweede helft, minuut 63. Dubbele kans voor Oostende. Bijna raak voor Oostende, maar de thuisploeg ontsnapt. Doelman Coucke en Kabore houden KV Mechelen overeind bij een dubbele kans voor Sakala en McGeehan. . Dubbele kans voor Oostende Bijna raak voor Oostende, maar de thuisploeg ontsnapt. Doelman Coucke en Kabore houden KV Mechelen overeind bij een dubbele kans voor Sakala en McGeehan.

61' tweede helft, minuut 61. Het spel wordt wat ruwer, met een gele kaart voor Kabore én voor de protesterende Wouter Vrancken tot gevolg. Het publiek is niet tevreden. . Het spel wordt wat ruwer, met een gele kaart voor Kabore én voor de protesterende Wouter Vrancken tot gevolg. Het publiek is niet tevreden.

61' Gele kaart voor Issa Kabore van KV Mechelen tijdens tweede helft, minuut 61 Issa Kabore KV Mechelen

60' tweede helft, minuut 60. Vervanging bij KV Mechelen, Gustav Engvall erin, Williams Togui Mel eruit wissel Williams Togui Mel Gustav Engvall

60' tweede helft, minuut 60. Tijd voor een eerste wissel, denkt Wouter Vrancken: hij brengt Engvall in de ploeg en haalt Togui naar de kant. . Tijd voor een eerste wissel, denkt Wouter Vrancken: hij brengt Engvall in de ploeg en haalt Togui naar de kant.

57' tweede helft, minuut 57. Prima actie van Hjulsager nu: hij wurmt zich voorbij Bijker, maar de Nederlander heeft nog een ultieme tackle in huis en neutraliseert het gevaar. . Prima actie van Hjulsager nu: hij wurmt zich voorbij Bijker, maar de Nederlander heeft nog een ultieme tackle in huis en neutraliseert het gevaar.

55' tweede helft, minuut 55.

54' tweede helft, minuut 54. Een degelijke en veelbelovende aanval van de thuisploeg levert uiteindelijk niet meer op dan een hoekschop. Zo blijft het wachten op doelkansen. . Een degelijke en veelbelovende aanval van de thuisploeg levert uiteindelijk niet meer op dan een hoekschop. Zo blijft het wachten op doelkansen.

52' Gele kaart voor Joachim Van Damme van KV Mechelen tijdens tweede helft, minuut 52 Joachim Van Damme KV Mechelen

52' tweede helft, minuut 52. Geel Van Damme. Van Damme vliegt met gestrekt been in op Hjulsager en pakt de eerste gele kaart van de match. Dat leidt tot veel protest op de KVM-bank, waar ook nog iemand geel krijgt. . Geel Van Damme Van Damme vliegt met gestrekt been in op Hjulsager en pakt de eerste gele kaart van de match. Dat leidt tot veel protest op de KVM-bank, waar ook nog iemand geel krijgt.

51' tweede helft, minuut 51. Voorlopig wijzigt het spelbeeld amper. Mechelen en Oostende blijven aan elkaar gewaagd. . Voorlopig wijzigt het spelbeeld amper. Mechelen en Oostende blijven aan elkaar gewaagd.

46' tweede helft, minuut 46. Tweede helft. De bezoekers hebben de tweede helft op gang getrapt. Er is niet gewisseld tijdens de rust. . Tweede helft De bezoekers hebben de tweede helft op gang getrapt. Er is niet gewisseld tijdens de rust.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+2' eerste helft, minuut 47. Rust. Veel middenveldspel, weinig kansen en dus ook geen doelpunten in de eerste helft van KV Mechelen - KV Oostende: 0-0 na 45 minuten. Aan de supporters heeft het in elk geval niet gelegen, zij waren wel op de afspraak. . Rust Veel middenveldspel, weinig kansen en dus ook geen doelpunten in de eerste helft van KV Mechelen - KV Oostende: 0-0 na 45 minuten. Aan de supporters heeft het in elk geval niet gelegen, zij waren wel op de afspraak.

45' eerste helft, minuut 45. KV Mechelen breekt op slag van rust nog snel uit na een afgeweerde hoekschop van KVO, maar ook die counter leidt niet tot een doelkans. Tekenend voor deze eerste helft. . KV Mechelen breekt op slag van rust nog snel uit na een afgeweerde hoekschop van KVO, maar ook die counter leidt niet tot een doelkans. Tekenend voor deze eerste helft.

42' eerste helft, minuut 42.

38' eerste helft, minuut 38. De wedstrijd kabbelt onder een aangenaam zonnetje richting het rustsignaal. Krijgen we nog wat opwinding in het slot van de eerste helft? . De wedstrijd kabbelt onder een aangenaam zonnetje richting het rustsignaal. Krijgen we nog wat opwinding in het slot van de eerste helft?

33' eerste helft, minuut 33. De voorzetten van Kabore komen niet aan vandaag. Celtic-huurling Hendry ruimt alles op achterin bij KVO. . De voorzetten van Kabore komen niet aan vandaag. Celtic-huurling Hendry ruimt alles op achterin bij KVO.

31' eerste helft, minuut 31. Coucke op het randje. Coucke komt ver uit zijn goal om een bal te onderscheppen en slaagt er maar net in om binnen zijn strafschopgebied te blijven. . Coucke op het randje Coucke komt ver uit zijn goal om een bal te onderscheppen en slaagt er maar net in om binnen zijn strafschopgebied te blijven.

28' eerste helft, minuut 28.

25' eerste helft, minuut 25. Beide ploegen hebben het moeilijk om een voldragen aanval op de mat te leggen. Zo blijven de 5200 toeschouwers toch wat op hun honger zitten. . Beide ploegen hebben het moeilijk om een voldragen aanval op de mat te leggen. Zo blijven de 5200 toeschouwers toch wat op hun honger zitten.

22' eerste helft, minuut 22. De drive van KV Mechelen, die zo kenmerkend was voor de beginfase, is verdwenen. Tom Boudeweel op Radio 1. De drive van KV Mechelen, die zo kenmerkend was voor de beginfase, is verdwenen. Tom Boudeweel op Radio 1

20' eerste helft, minuut 20.

18' eerste helft, minuut 18. Een Oostendse hoekschop blijft wat hangen in het pak, niemand is bij de pinken om te profiteren. De wedstrijd lijkt nu helemaal in evenwicht, maar we wachten nog altijd op grote kansen. . Een Oostendse hoekschop blijft wat hangen in het pak, niemand is bij de pinken om te profiteren. De wedstrijd lijkt nu helemaal in evenwicht, maar we wachten nog altijd op grote kansen.

15' eerste helft, minuut 15. Gueye is de volgende die kan dreigen namens KVO, maar ook zijn schot komt amper in de buurt van het doelkader. . Gueye is de volgende die kan dreigen namens KVO, maar ook zijn schot komt amper in de buurt van het doelkader.

13' eerste helft, minuut 13. Afzwaaier Hjulsager. De bezoekers kunnen nu toch wat meer opschuiven. Hjulsager waagt zich aan een afstandsschot, dat een heel eind naast vliegt. . Afzwaaier Hjulsager De bezoekers kunnen nu toch wat meer opschuiven. Hjulsager waagt zich aan een afstandsschot, dat een heel eind naast vliegt.

11' eerste helft, minuut 11. Ook Oostende heeft zijn eerste hoekschop te pakken na een infiltratie van Bataille, maar die eindigt op een Mechels hoofd. . Ook Oostende heeft zijn eerste hoekschop te pakken na een infiltratie van Bataille, maar die eindigt op een Mechels hoofd.

8' eerste helft, minuut 8. Er zit veel drive in het spel van KV Mechelen, vooral op de flanken. Tom Boudeweel op Radio 1. Er zit veel drive in het spel van KV Mechelen, vooral op de flanken. Tom Boudeweel op Radio 1

6' eerste helft, minuut 6. Kabore zet zich door op rechts, zijn voorzet richting Vranckx is net niet op maat. . Kabore zet zich door op rechts, zijn voorzet richting Vranckx is net niet op maat.

4' eerste helft, minuut 4. Prima start van KV Mechelen, dat bijna doorlopend in balbezit is. KVO probeert even tegen te prikken met een lange bal in de loop van Gueye, maar Coucke onderschept. . Prima start van KV Mechelen, dat bijna doorlopend in balbezit is. KVO probeert even tegen te prikken met een lange bal in de loop van Gueye, maar Coucke onderschept.

3' eerste helft, minuut 3.

2' eerste helft, minuut 2. De eerste aanval van de thuisploeg levert ook meteen een eerste corner op, maar die blijft zonder gevolg. . De eerste aanval van de thuisploeg levert ook meteen een eerste corner op, maar die blijft zonder gevolg.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. We zijn vertrokken! KV Mechelen heeft afgetrapt en wordt door de aanhang meteen naar voren gejaagd. . Aftrap We zijn vertrokken! KV Mechelen heeft afgetrapt en wordt door de aanhang meteen naar voren gejaagd.



1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

16:06 vooraf, 16 uur 06.

15:49 vooraf, 15 uur 49. Ook de Harmonie is present. De Malinwa Harmonie is ook weer van de partij. Weliswaar vanuit de tribune nu, maar dat kan de pret niet drukken. Heerlijk voetbalsfeertje! . Ook de Harmonie is present De Malinwa Harmonie is ook weer van de partij. Weliswaar vanuit de tribune nu, maar dat kan de pret niet drukken. Heerlijk voetbalsfeertje!

15:46 vooraf, 15 uur 46.

15:40 vooraf, 15 uur 40. KV Oostende zonder Skúlason. Ari Skúlason is niet ongeschonden uit het duel met de Rode Duivels gekomen. De IJslander ontbreekt bij KVO. Wie wel opnieuw van de partij is, is Brecht Capon, die de seizoensstart miste door een blessure. In de basisopstelling zien we twee wissels: Bataille en de debuterende Hendry komen in de ploeg voor Skúlason en Vandendriessche. . KV Oostende zonder Skúlason Ari Skúlason is niet ongeschonden uit het duel met de Rode Duivels gekomen. De IJslander ontbreekt bij KVO. Wie wel opnieuw van de partij is, is Brecht Capon, die de seizoensstart miste door een blessure. In de basisopstelling zien we twee wissels: Bataille en de debuterende Hendry komen in de ploeg voor Skúlason en Vandendriessche.

15:40 vooraf, 15 uur 40.

15:38 vooraf, 15 uur 38. Twee wissels bij de thuisploeg. Wouter Vrancken sleutelt wat aan zijn elftal na de nederlaag in Gent. De Camargo en Vanlerberghe promoveren van de bank naar de basis, Storm en Bushiri maken de omgekeerde beweging. . Twee wissels bij de thuisploeg Wouter Vrancken sleutelt wat aan zijn elftal na de nederlaag in Gent. De Camargo en Vanlerberghe promoveren van de bank naar de basis, Storm en Bushiri maken de omgekeerde beweging.

15:37 vooraf, 15 uur 37.

15:26 vooraf, 15 uur 26. Het was een groot gemis, zeker voor ons, als je onze supporters kent. Ik ben zeer content dat ze terug zijn. Ze hebben in het verleden al meerdere keren laten zien dat ze invloed kunnen hebben op het resultaat. KVM-coach Wouter Vrancken. Het was een groot gemis, zeker voor ons, als je onze supporters kent. Ik ben zeer content dat ze terug zijn. Ze hebben in het verleden al meerdere keren laten zien dat ze invloed kunnen hebben op het resultaat. KVM-coach Wouter Vrancken

15:25 vooraf, 15 uur 25.

15:19 vooraf, 15 uur 19. Vooraf. KV Mechelen mag voor het eerst sinds lang weer supporters ontvangen Achter de Kazerne en wil dat vieren met een eerste thuiszege van het seizoen. Of steekt KV Oostende, dat in vier wedstrijden amper twee puntjes kon rapen, daar een stokje voor? Om 16u15 wordt er afgetrapt in Mechelen. . Vooraf KV Mechelen mag voor het eerst sinds lang weer supporters ontvangen Achter de Kazerne en wil dat vieren met een eerste thuiszege van het seizoen. Of steekt KV Oostende, dat in vier wedstrijden amper twee puntjes kon rapen, daar een stokje voor? Om 16u15 wordt er afgetrapt in Mechelen.

15:19 - Vooraf Vooraf, 15 uur 19

Opstelling KV Mechelen. Gaëtan Coucke, Issa Kabore, Jordi Vanlerberghe, Thibaut Peyre, Lucas Bijker, Aster Vranckx, Rob Schoofs, Joachim Van Damme, Williams Togui Mel, Igor De Camargo, Geoffry Hairemans Opstelling KV Mechelen Geoffry Hairemans, Igor De Camargo, Williams Togui Mel, Joachim Van Damme, Rob Schoofs, Aster Vranckx, Lucas Bijker, Thibaut Peyre, Jordi Vanlerberghe, Issa Kabore, Gaëtan Coucke

Opstelling KV Oostende. Guillaume Hubert, Jelle Bataille, Anton Tanghe, Jack Hendry, Arthur Theate, Andrew Hjulsager, Maxime D'Arpino, Robbie D'Haese, Makhtar Gueye, Fashion Sakala, Cameron McGeehan Opstelling KV Oostende Cameron McGeehan, Fashion Sakala, Makhtar Gueye, Robbie D'Haese, Maxime D'Arpino, Andrew Hjulsager, Arthur Theate, Jack Hendry, Anton Tanghe, Jelle Bataille, Guillaume Hubert