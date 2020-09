LIVE: Moeskroen moet met z'n tienen voort na smerige fout van Onana

42' eerste helft, minuut 42. Koffi houdt D'Haene van de 1-0. Mboyo kan net niet bij de bal in de zestien. D'Haene pikt op en zijn voorzet-schot wordt door Koffi uit de kooi geranseld. KV Kortrijk wil snel scoren. . Koffi houdt D'Haene van de 1-0 Mboyo kan net niet bij de bal in de zestien. D'Haene pikt op en zijn voorzet-schot wordt door Koffi uit de kooi geranseld. KV Kortrijk wil snel scoren.

40' eerste helft, minuut 40. Badibanga is blijven liggen na een akelige val op zijn schouder. Hij kermt het uit van de pijn, maar lijkt voort te kunnen na ingrijpen van de verzorgers.

38' eerste helft, minuut 38. De laatste pass ontbreekt voorlopig bij Kortrijk, dat wel de druk opvoert.

36' eerste helft, minuut 36. Moeskroen denkt nu even niet meer aan voetballen. De verdedigers knallen de ballen naar voren, maar daar staan geen spitsen meer.

34' eerste helft, minuut 34. Chaos op de Moeskroen-bank. Van Damme tast nog een keer naar zijn achterzak. Een van de assistenten van Fernando De Cruz krijgt rood voor een cynisch handje voor de scheidsrechter nadat hij eerst al geel had gekregen voor protest. De man moet het veld natuurlijk ook verlaten.

32' eerste helft, minuut 32. Toch rood voor Onana. De wedstrijd van Onana zit erop. Van Damme maakt van de gele kaart een rode.

31' eerste helft, minuut 31. Van Damme gaat toch eens naar de beelden kijken. Moet Moeskroen met z'n tienen voort?

30' eerste helft, minuut 30. Geen rood voor Onana. Onana krijgt als eerste een gele kaart. Daar komt hij nog goed mee weg want hij gaat met een gestrekt been op de enkel van Mboyo staan. Dit kon ook rood zijn.

30' Rode kaart voor Jean Onana van Excel Moeskroen tijdens eerste helft, minuut 30 Jean Onana Excel Moeskroen

28' eerste helft, minuut 28.

26' eerste helft, minuut 26. Scheidsrechter Van Damme krijgt het thuispubliek geregeld op zijn nek. Voorlopig heeft hij het wel altijd bij het rechte eind.

25' eerste helft, minuut 25. De Sart ziet zijn schot afgeblokt, het leer hobbelt naast. De wedstrijd is in evenwicht.

21' eerste helft, minuut 21. Jakubech houdt KVK recht. Onana moet scoren van dichtbij, maar Jakubech gaat goed plat. Wat een redding van de KVK-doelman.

21' eerste helft, minuut 21.

20' eerste helft, minuut 20. Gnohéré heeft iets meer buskruit in zijn benen, maar ook hij krijgt de bal niet in doel. Jakubech klemt het leer.

17' eerste helft, minuut 17. Het eerste gevaar van de bezoekers komt van N'Landu. Zijn afstandsschot kon beter.

15' eerste helft, minuut 15. Kortrijk is baas. Dewaele haalt de achterlijn en legt goed terug tot bij De Sart in de zestien. Zijn vizier staat nog niet goed afgesteld.

12' eerste helft, minuut 12. De supporters van KV Kortrijk laten zich nog een keer horen. Wat zijn ze blij dat ze opnieuw naar het stadion mogen.

10' eerste helft, minuut 10. Kortrijk blijft dreigen. Mboyo denkt door de buitenspelval te duiken en probeert Koffi, die flauw uitkomt, te verrassen. De vlag gaat wel de hoogte in.

10' eerste helft, minuut 10.

9' eerste helft, minuut 9. De Sart neem goed aan met zijn borst en brengt blind voor. Niemand kan bij de bal.

6' eerste helft, minuut 6. Moeskroen komt er amper uit in de beginfase. De Thuisaanhang ziet het graag gebeuren.

2' eerste helft, minuut 2. De Sart ziet Mboyo vrij staan in het strafschopgebied. Zijn voorzet is net te hoog. Wat een begin van Kortrijk.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. We zijn eraan begonnen in het Guldensporenstadion. Het eerste gevaar komt meteen van Mboyo, die een hoekschop versiert.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:40 vooraf, 20 uur 40. 2.980 mensen zijn er vanavond bij in het Guldensporenstadion. De sfeer is goed!

20:27 vooraf, 20 uur 27. Voor mij is het een geladen wedstrijd. Het wordt interessant, we kunnen een goede zaak doen in het klassement. KVK-trainer Yves Vanderhaeghe.

20:12 vooraf, 20 uur 12. Weinig doelpunten? Veel goals worden vanavond niet verwacht. In 8 wedstrijden scoorden de twee teams samen 6 keer. Moeskroen is voorlopig de slechtste leerling van de klas met amper 2 treffers dit seizoen.

20:10 vooraf, 20 uur 10. Jupiler Pro League Selemani (Kortrijk) mist duel tegen Moeskroen door 2e positieve coronatest

19:16 vooraf, 19 uur 16. Selemani ontbreekt door positieve coronatest. Bij KV Kortrijk ontbreekt Faïz Selemani in de wedstrijdselectie door een positieve coronatest. De linksbuiten uit de Comoren testte voor het eerst positief op 4 september en deed dat donderdag nog eens over na een zevendaagse quarantaine. Daarom moet hij nu opnieuw zeven dagen in isolement verblijven.

Volgende week wacht een derde test. Derde keer, goede keer voor Selemani, die in de eerste vier wedstrijden van KVK telkens in actie kwam?

KV Kortrijk scoorde dit seizoen nog maar vier doelpunten. Vier keer trof een andere speler raak. Selemani is één van die vier.

19:13 vooraf, 19 uur 13. Kortrijk is goed bezig. KV Kortrijk en Moeskroen sluiten de zondagavond af met een onderling duel. Kortrijk is voorlopig knap 7e na vooral puntengewin op verplaatsing, Moeskroen sluit de rij met 2 op 12.

Voor het eerst zijn in het Guldensporenstadion opnieuw fans toegelaten. Schreeuwen ze hun ploeg naar de eerste thuiszege van het seizoen?

19:13 - Vooraf Vooraf, 19 uur 13

Opstelling KV Kortrijk. Adam Jakubech, Gilles Dewaele, Petar Golubovic, Timothy Derijck, Lucas Rougeaux, Kristof D'Haene, Evgeniy Makarenko, Julien De Sart, Hannes Van der Bruggen, Eric Ocansey, Ilombe Mboyo

Opstelling Excel Moeskroen. Hervé Koffi, Alessandro Ciranni, Kouadio-Yves Dabila, Saad Agouzoul, Eric Junior Bocat, Deni Hocko, Darly N'Landu, Jean Onana, Serge Tabekou, Harlem Gnohéré, Beni Badibanga