LIVE: Adriano schotelt Prevljak de 1-0 voor tegen Gent

38' eerste helft, minuut 38. N'Dri laat de 2-0 liggen. Gent lijkt helemaal van slag want plots kan N'Dri oprukken doorheen de Gentse defensie. De snelle winger heeft de 2-0 aan de voet maar trapt niet overtuigend in de handen van Roef. Opnieuw een reuzenkans voor Eupen!

35' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 35 door Smail Prevljak van KAS Eupen. 1, 0. goal KAS Eupen KAA Gent 1 0

35' eerste helft, minuut 35. Prevljak met de 1-0! Eupen benut het Gentse dipje perfect. Na een combinatie via Adriano en Peeters is het de Braziliaan die kan voortrekken. Prevljak duwt van dichtbij de bal over de lijn. Toch een opdoffer voor Gent, dat goed aan de wedstrijd was begonnen, maar het de laatste minuten zelf wat uit handen gaf.

32' eerste helft, minuut 32. 1000 toeschouwers aan de Kehrweg. Er zouden vandaag zo'n 1000 Eupense fans aanwezig zijn aan de Kehrweg. In normale omstandigheden niet veel, maar in de huidige coronatijd toch een leuk gegeven.

29' eerste helft, minuut 29. Ondertussen klinkt er in de Gentse wandelgangen dat Roman Jaremtsjoek een transferverzoek heeft ingediend. Het lijkt erop dat het huwelijk tussen Bölöni en de Oekraïner niet meer te redden valt.



25' eerste helft, minuut 25. Opnieuw een kansje voor Gent. Nu is het Nurio die kan koppen, opnieuw zonder succes. De Wolf er voorlopig wel al een bewogen eerste kwart opzitten.

20' eerste helft, minuut 20. N'Dri toont nog eens zijn waanzinnige snelheid. Met een soort Doku-versnelling knalt hij Castro-Montes voorbij, de voorzet die daarop volgt is helaas voor hem van mindere makelij.

20' eerste helft, minuut 20. Chakvetadze baalt, De Wolf redt zijn schot.

18' eerste helft, minuut 18. Gent blijft komen. Kleindienst kan opnieuw koppen en dit keer zit er meer kracht achter. De Wolf staat echter goed opgesteld en kan klemvast ingrijpen. Eupen kan de Gentse aanvalsgolven voorlopig niet beantwoorden.

14' eerste helft, minuut 14. Bijna Chakvetadze met een wereldgoal! Chakvetadze gaat op de eigen speelhelft met de bal aan de hal en begint aan een avontuurtje. De Georgiër slalomt voorbij alles en iedereen tot in de zestien van Eupen. Zijn beste krachten lijken verspeeld want zijn schot is maar slapjes, De Wolf redt. Daar was bijna de 0-1!

11' eerste helft, minuut 11. Gent toont zich voor het eerst in deze partij. Na een combinatie op rechts kan Castro-Montes voorzetten. De ex-Panda zet goed voor maar vindt geen ploegmaat. In de daaropvolgende fase belandt de bal via Dorsch bij Niangbo. Die zet snoeihard voor, maar Kleindienst kan de bal hooguit aaien met zijn kruin.

9' eerste helft, minuut 9. Vergrootglas op Adriano. Van Camp Nou naar de Kehrweg, het kan verkeren. Adriano Correia maakt vandaag zijn debuut voor Eupen. Met zijn kwaliteiten moet de Braziliaan altijd een meerwaarde zijn voor de Panda's. Die andere oude bekende, Victor Vazquez, zit nog eventjes in de wachtkamer om zijn debuut te maken. Misschien gunt Beñat hem straks wel een invalbeurt.

7' eerste helft, minuut 7. De eerste wedstrijdminuten hebben vooralsnog niet veel boeiends gebracht. Gent slaagt er nog niet echt in de bal in de ploeg te houden. Ook Eupen toont zich slordig.

4' eerste helft, minuut 4. De druk op de schouders van Bölöni is ongetwijfeld groot. Een zege is een absolute must voor de Buffalo's, maar overtuigend (lees: offensief) spel op de mat brengen is net zo belangrijk.

1' eerste helft, minuut 1. We zijn vertrokken! Staat Gent definitief op uit de negatieve sleur of stuurt Eupen de Buffalo's terug naar start?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:42 vooraf, 20 uur 42. De spelers lopen het veld op. We gaan er zo meteen aan beginnen. Scheidsrechter van dienst is vandaag Nathan Verboomen.

20:40 vooraf, 20 uur 40. Voor het eerst sinds lange tijd zitten er weer supporters in de tribune.

20:37 vooraf, 20 uur 37. Adriano debuteert bij Eupen. Het was even wachten op de opstelling van Eupen, maar we kijken meteen op bij het bestuderen van het wedstrijdblad. Adriano, ex-Barcelona, start voor het eerst in de basiself. Ook Senna Miangue en spits Prevljak maken hun debuut.

20:31 vooraf, 20 uur 31. Voor het eerst toeschouwers. Vanavond wordt het sowieso al een speciale avond. Voor het eerst sinds het einde van vorige voetbaljaargang in maart zijn er opnieuw toeschouwers toegelaten in een voetbalstadion. Kunnen beide ploegen de (weinige) fans aan de Kehrweg vandaag voetbalplezier bezorgen?

20:25 vooraf, 20 uur 25. Lukt Eupen een eerste driepunter? Voor Eupen was de competitiestart nog geen al te groot succes. De Panda's speelden al drie keer gelijk en kregen daartussen ook nog eens een oplawaai van Club Brugge (0-4). Het spel was anderzijds zeker niet slecht bij de jongens van coach Beñat. Vooral de snelle jongens op de flanken bij Eupen maakten al indruk. Met Nuhu, Ngoy en N'Dri hebben ze heel wat kwaliteit vooraan.

20:19 vooraf, 20 uur 19. Geen spoor van Jaremtsjoek. Laszlo Bölöni heeft ingegrepen na zijn confrontatie met spits Roman Jaremtsjoek na afloop van de wedstrijd tegen Mechelen voor de interlandbreak. Gent won die partij, maar van enthousiasme was er weinig sprake bij Jaremtsjoek. De Oekraïner bekritiseerde de tactiek van coach Bölöni, die hij te defensief noemde. Jaremtsjoek betaalt die verbale uithaal nu met een niet-selectie. Daardoor schuift Bölöni met zijn pionnen en dropt hij middenvelder Dorsch in de basis. Een gewaagde keuze van de Roemeen, want een zoekend Gent kan de aanvallende sterkte van Jaremtsjoek best gebruiken.

20:11 - Vooraf Vooraf, 20 uur 11

Opstelling KAS Eupen. Ortwin De Wolf, Adriano Correia, Jordi Amat, Benoît Poulain, Senna Miangue, Jens Cools, Knowledge Musona, Stef Peeters, Mamadou Koné, Smail Prevljak, Konan N'Dri

Opstelling KAA Gent. Davy Roef, Alessio Castro-Montes, Dino Arslanagic, Michael Ngadeu-Ngadjui, Núrio, Elisha Owusu, Sven Kums, Niklas Dorsch, Dogbole Niangbo, Tim Kleindienst, Giorgi Chakvetadze