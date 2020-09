Eupen duwt lusteloos Gent in diepe crisis met verdiende zege

22:42

einde, 22 uur 42. Eupen duwt lusteloos Gent in crisis. Het zit erop. Eupen pakt een eerste seizoenszege tegen AA Gent. De bezoekers begonnen het best aan de partij maar na een plots doelpunt van Prevljak gingen de kopjes al snel naar beneden bij de Buffalo's. Eupen voetbalde in de tweede helft beter dan Gent en kon via Cools nog een tweede keer scoren. De aansluitingstreffer van Kums gaf even hoop, maar de rode kaart van Ngadeu drukte die hoop al snel terug de kop in. .