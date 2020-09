LIVE: Club leidt voor eigen publiek dankzij twee goals van Vanaken

Rits glipt weg in de rug van de verdediging en trekt voor, Badji kan niet voluit koppen en ziet de bal over de kooi van Jackers vliegen.

Waasland-Beveren heeft de handen vol met Emmanuel Dennis, die in zijn eentje drie man in de wind zet, maar geen vervolg kan breien aan zijn actie.

Een eerste keer de tandem Vormer-Vanaken in actie. De Nederlander schept de bal over de verdediging, Vanaken kan niet goed meenemen.

De spelers zijn artiesten, zij willen aan het publiek tonen waar ze een hele week voor gewerkt hebben. Het was heel surreëel om in lege stadions te spelen.

De spelers zijn artiesten, zij willen aan het publiek tonen waar ze een hele week voor gewerkt hebben. Het was heel surreëel om in lege stadions te spelen. Philippe Clement.

vooraf, 19 uur 59. Kossounou vervangt Mechele. Philippe Clement houdt vast aan het elftal dat voor de interlandbreak ging winnen in Genk. Hij moet wel één noodgedwongen wissel doorvoeren: vaste waarde Brandon Mechele liep een coronabesmetting op en zit in quarantaine, Odilon Koussounou neemt zijn plaats in. Diatta zit weer in de selectie na een blessure, maar start op de bank. .