Hans Vanaken gidst Club Brugge naar eerste thuiszege van het seizoen

Club Brugge - Waasland-Beveren in een notendop:

Hans Vanaken twee keer trefzeker

Lang kon Waasland-Beveren echter niet genieten van de gelijkmaker, want de onvermijdelijke Vanaken kopte even later al zijn tweede van de avond tegen de touwen, bij een hoekschop van Ruud Vormer. Snel orde op zaken stellen, heet dat.

Club Brugge nam voor het hongerige thuispubliek de wedstrijd meteen in handen, met veel druk naar voren en enkele snelle acties van onder meer Badji. Op het kwartier werd Club beloond voor zijn inzet met een penalty, na een lichte overtreding op Dennis. Nordin Jackers, voor het eerst in doel bij Waasland-Beveren, dook naar de juiste hoek, maar kon Hans Vanaken niet van de 1-0 houden.

Krmencik zet de kers op de taart

Vijf minuten ver in de tweede helft was het helemaal boeken toe voor Waasland-Beveren. Okereke zette de aanval op en rondde die ook zelf af, zij het met wat geluk: 3-1 en wedstrijd gespeeld.

Na de derde treffer nam Club wat gas terug, waardoor Waasland-Beveren weer de neus aan het venster kwam steken. Mignolet moest plots vol aan de bak bij pogingen van Wuytens en Koita, de Rode Duivel deed wat hij moest doen en voorkwam een tweede treffer van de bezoekers.

Daarna leek de veer toch gebroken bij Waasland-Beveren. Club Brugge drukte het gaspedaal nog eventjes in en het was zowaar de ingevallen Krmencík die na lang wachten eindelijk zijn eerste doelpunt in blauw-zwarte loondienst kon scoren. 4-1 en de eerste thuiszege van het seizoen, het inspireerde het publiek in het halfvolle Jan Breydelstadion zelfs tot een heuse wave.