LIVE: Genk met 9 man in heel vieze papieren op Beerschot

Fase per fase

73' tweede helft, minuut 73. Beerschot laat het initiatief aan het 9-koppige Genk, dat kansloos is tegenover het paarse blok. De bezoekers moeten nog een kwartier afzien. . Beerschot laat het initiatief aan het 9-koppige Genk, dat kansloos is tegenover het paarse blok. De bezoekers moeten nog een kwartier afzien.

71' tweede helft, minuut 71. Genk staat voor de onmogelijke opdracht om een 3-1-achterstand nog recht te zetten met twee pionnen minder. Coach Hannes Wolf voelt de bui al hangen. . Genk staat voor de onmogelijke opdracht om een 3-1-achterstand nog recht te zetten met twee pionnen minder. Coach Hannes Wolf voelt de bui al hangen.

69' tweede helft, minuut 69. Opnieuw rood voor Genk! Alsof het nog niet erger kon voor Genk: ook Bongonda wordt naar de kleedkamers gestuurd door Geldhof. De frustratie neemt de bovenhand bij de flankaanvaller, die met zijn arm uithaalt naar Frans. . Opnieuw rood voor Genk! Alsof het nog niet erger kon voor Genk: ook Bongonda wordt naar de kleedkamers gestuurd door Geldhof. De frustratie neemt de bovenhand bij de flankaanvaller, die met zijn arm uithaalt naar Frans.

68' Rode kaart voor Theo Bongonda van KRC Genk tijdens tweede helft, minuut 68 Theo Bongonda KRC Genk

67' tweede helft, minuut 67. Vervanging bij Beerschot, Musashi Suzuki erin, Tarik Tissoudali eruit wissel Tarik Tissoudali Musashi Suzuki

66' tweede helft, minuut 66. Cyriel Dessers moet Genk uit het slop halen en neemt de plek in van Onuachu. Hannes Wolf zet zijn beide spitsen dus niet samen in de strijd. . Cyriel Dessers moet Genk uit het slop halen en neemt de plek in van Onuachu. Hannes Wolf zet zijn beide spitsen dus niet samen in de strijd.

65' tweede helft, minuut 65. Vervanging bij KRC Genk, Luca Oyen erin, Kristian Thorstvedt eruit wissel Kristian Thorstvedt Luca Oyen

65' tweede helft, minuut 65. Vervanging bij KRC Genk, Cyriel Dessers erin, Paul Onuachu eruit wissel Paul Onuachu Cyriel Dessers

63' tweede helft, minuut 63. Holzhauser feilloos. Raphael Holzhauser mag zich nu al man van de match noemen. Hij schuift de strafschop feilloos in de linkerhoek. . Holzhauser feilloos Raphael Holzhauser mag zich nu al man van de match noemen. Hij schuift de strafschop feilloos in de linkerhoek.

63' Doelpunt na strafschop tijdens tweede helft, minuut 63 door Raphael Holzhauser van Beerschot. 3, 1. penalty Beerschot KRC Genk 3 1

62' tweede helft, minuut 62. Van kwaad naar erger. Alles zit tegen voor Genk. Geldhof loopt naar het tv-scherm langs de zijlijn en ziet de bal tegen de arm van Onuachu vliegen. Strafschop! . Van kwaad naar erger Alles zit tegen voor Genk. Geldhof loopt naar het tv-scherm langs de zijlijn en ziet de bal tegen de arm van Onuachu vliegen. Strafschop!

60' tweede helft, minuut 60. Rood voor Cuesta. Luttele seconden later ziet Cuesta een rode kaart uit de broekzak van Geldhof verschijnen. Twee fouten op korte tijd doen hem de das om. . Rood voor Cuesta Luttele seconden later ziet Cuesta een rode kaart uit de broekzak van Geldhof verschijnen. Twee fouten op korte tijd doen hem de das om.

59' Tweede gele kaart voor Carlos Cuesta van KRC Genk tijdens tweede helft, minuut 59 Carlos Cuesta KRC Genk

59' tweede helft, minuut 59. De frustratie neemt toe bij Cuesta, die Holzhauser tegen de grond sleurt. De eerste gele kaart van de partij is zijn beloning. . De frustratie neemt toe bij Cuesta, die Holzhauser tegen de grond sleurt. De eerste gele kaart van de partij is zijn beloning.

58' Gele kaart voor Carlos Cuesta van KRC Genk tijdens tweede helft, minuut 58 Carlos Cuesta KRC Genk

58' tweede helft, minuut 58. Beerschot toont voorlopig geen tekenen van verzwakking, Genk verdappert ook niet. Wolf heeft weer wat meer kopzorgen. . Beerschot toont voorlopig geen tekenen van verzwakking, Genk verdappert ook niet. Wolf heeft weer wat meer kopzorgen.

55' tweede helft, minuut 55. Mike Vanhamel heeft zijn lesje geleerd en trapt nu meteen weg als hij Onuachu ziet aanstormen. Uitkappen bleek in de eerste helft de verkeerde keuze. . Mike Vanhamel heeft zijn lesje geleerd en trapt nu meteen weg als hij Onuachu ziet aanstormen. Uitkappen bleek in de eerste helft de verkeerde keuze.

53' tweede helft, minuut 53. Beerschot begint even goed aan de tweede helft als aan de eerste helft. Genk weet even niet van welk hout pijlen maken. . Beerschot begint even goed aan de tweede helft als aan de eerste helft. Genk weet even niet van welk hout pijlen maken.

50' tweede helft, minuut 50.

49' tweede helft, minuut 49. Fantastische goal. En of Beerschot weer wakker is! Holzhauser schildert een fantastische vrije trap op de knikker van Bourdin, die Beerschot weer op voorsprong brengt. . Fantastische goal En of Beerschot weer wakker is! Holzhauser schildert een fantastische vrije trap op de knikker van Bourdin, die Beerschot weer op voorsprong brengt.

49' tweede helft, minuut 49.

49' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 49 door Pierre Bourdin van Beerschot. 2, 1. goal Beerschot KRC Genk 2 1

46' tweede helft, minuut 46. Start tweede helft. Beerschot moet zich wat herpakken na een minder slotkwartier van de eerste helft. Heeft Hernan Losada zijn elftal kunnen wakker schudden? . Start tweede helft Beerschot moet zich wat herpakken na een minder slotkwartier van de eerste helft. Heeft Hernan Losada zijn elftal kunnen wakker schudden?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+4' eerste helft, minuut 49. Rust. Beerschot en Genk trekken met een 1-1 op het scorebord de kleedkamers in. De thuisploeg begon uitstekend, maar na het penaltydoelpunt van Onuachu kwam Genk steeds beter voor de dag. . Rust Beerschot en Genk trekken met een 1-1 op het scorebord de kleedkamers in. De thuisploeg begon uitstekend, maar na het penaltydoelpunt van Onuachu kwam Genk steeds beter voor de dag.

45+4' eerste helft eerste helft, minuut 49 match afgelopen

45+3' eerste helft, minuut 48. Onuachu komt nog eens oog in oog met Vanhamel, maar de lijnrechter fluit hem terug. De Nigeriaan is gegroeid in de wedstrijd. . Onuachu komt nog eens oog in oog met Vanhamel, maar de lijnrechter fluit hem terug. De Nigeriaan is gegroeid in de wedstrijd.

45' 3 minuten extra. Genk heeft nog 3 minuten om voor de pauze toch nog eens te scoren. Hannes Wolf stuurt zijn troepen naar voor. . eerste helft, minuut 45. 3 minuten extra Genk heeft nog 3 minuten om voor de pauze toch nog eens te scoren. Hannes Wolf stuurt zijn troepen naar voor.

44' eerste helft, minuut 44.

44' eerste helft, minuut 44. Beerschot komt goed weg. Uit de herhaling blijkt dat Onuachu de bal heeft meegenomen met zijn arm. De 1-2 wordt uitgewist door de VAR. Hier komt Beerschot goed weg. . Beerschot komt goed weg Uit de herhaling blijkt dat Onuachu de bal heeft meegenomen met zijn arm. De 1-2 wordt uitgewist door de VAR. Hier komt Beerschot goed weg.

43' eerste helft, minuut 43. Blunder Vanhamel afgestraft. De achterhoede van Beerschot slaat aan het klungelen na een terugspeelbal. Mike Vanhamel wil Onuachu uitkappen, maar struikelt. Een weggever voor de Nigeriaan. . Blunder Vanhamel afgestraft De achterhoede van Beerschot slaat aan het klungelen na een terugspeelbal. Mike Vanhamel wil Onuachu uitkappen, maar struikelt. Een weggever voor de Nigeriaan.

40' eerste helft, minuut 40. Onuachu staat klaar in het oorlogsgebied voor een hoekschop, maar Ito kiest voor een korte variant. Het blijkt niet de juiste beslissing. . Onuachu staat klaar in het oorlogsgebied voor een hoekschop, maar Ito kiest voor een korte variant. Het blijkt niet de juiste beslissing.

38' eerste helft, minuut 38. Raphael Holzhauser ligt voor de Oostenrijkse nationale ploeg in de weegschaal met Peter Zulj. Met nog maar eens een strakke hoekschop zal Holzhauser alvast punten scoren bij de bondscoach. Frédéric Frans mist zijn kopbal. . Raphael Holzhauser ligt voor de Oostenrijkse nationale ploeg in de weegschaal met Peter Zulj. Met nog maar eens een strakke hoekschop zal Holzhauser alvast punten scoren bij de bondscoach. Frédéric Frans mist zijn kopbal.

35' eerste helft, minuut 35. Ito mist schot. Een versnelling van Genk levert eindelijk eens een opening op in het blok van Beerschot, maar Ito laat het liggen. De Japanner mist zijn schot. Kans verkeken. . Ito mist schot Een versnelling van Genk levert eindelijk eens een opening op in het blok van Beerschot, maar Ito laat het liggen. De Japanner mist zijn schot. Kans verkeken.

34' eerste helft, minuut 34. Tissoudali probeert. Beerschot komt er nog eens goed uit, maar het is nog een lange weg naar doel voor Tissoudali. De aanvaller kiest dan maar voor een afstandsschot, dat Vukovic met plezier opraapt. . Tissoudali probeert Beerschot komt er nog eens goed uit, maar het is nog een lange weg naar doel voor Tissoudali. De aanvaller kiest dan maar voor een afstandsschot, dat Vukovic met plezier opraapt.

32' eerste helft, minuut 32. Het is wat stilgevallen op het Kiel. Beerschot kan geen vervolg breien aan het uitstekende openingskwartier, Genk is niet daadkrachtig genoeg in de zone van de waarheid. . Het is wat stilgevallen op het Kiel. Beerschot kan geen vervolg breien aan het uitstekende openingskwartier, Genk is niet daadkrachtig genoeg in de zone van de waarheid.

30' eerste helft, minuut 30. Genk lijkt wat meer lijn in zijn aanvalsspel te vinden, maar kansen leverde het nog niet op. . Genk lijkt wat meer lijn in zijn aanvalsspel te vinden, maar kansen leverde het nog niet op.

27' eerste helft, minuut 27. Onuachu en Frans komen stevig in botsing in een luchtduel. Scheidsrechter Geldhof roept meteen de medische diensten het veld op. . Onuachu en Frans komen stevig in botsing in een luchtduel. Scheidsrechter Geldhof roept meteen de medische diensten het veld op.

25' eerste helft, minuut 25. Holzhauser doet zijn bijnaam - "Messi van het Kiel" - alle eer aan. Met een heerlijke dribbelbeweging zet hij twee Genk-spelers op het verkeerde been. Hiervoor komen de supporters naar het stadion. . Holzhauser doet zijn bijnaam - "Messi van het Kiel" - alle eer aan. Met een heerlijke dribbelbeweging zet hij twee Genk-spelers op het verkeerde been. Hiervoor komen de supporters naar het stadion.

22' eerste helft, minuut 22. De wedstrijd lag even stil voor een blessurebehandeling van Bourdin. Beerschot staat even met 10 spelers. . De wedstrijd lag even stil voor een blessurebehandeling van Bourdin. Beerschot staat even met 10 spelers.

21' eerste helft, minuut 21.

20' eerste helft, minuut 20.

20' eerste helft, minuut 20. Onuachu in het hoekje. Paul Onuachu zat niet in de wedstrijd, maar een strafschop laat de Nigeriaan niet liggen. Hij mikt de elfmeter netjes in de linkeronderhoek. . Onuachu in het hoekje Paul Onuachu zat niet in de wedstrijd, maar een strafschop laat de Nigeriaan niet liggen. Hij mikt de elfmeter netjes in de linkeronderhoek.

19' Doelpunt na strafschop tijdens eerste helft, minuut 19 door Paul Onuachu van KRC Genk. 1, 1. penalty Beerschot KRC Genk 1 1

18' eerste helft, minuut 18. Geldhof wijst naar de stip. Genk krijgt meteen een uitmuntende kans om gelijk te maken. Onuachu eist de bal op. . Geldhof wijst naar de stip. Genk krijgt meteen een uitmuntende kans om gelijk te maken. Onuachu eist de bal op.

17' eerste helft, minuut 17. Strafschop? Joakim Maehle duikt op in de rug van Bourdin en wordt onderuit getrapt. Scheidsrechter Geldhof wordt door de VAR naar het scherm geroepen. . Strafschop? Joakim Maehle duikt op in de rug van Bourdin en wordt onderuit getrapt. Scheidsrechter Geldhof wordt door de VAR naar het scherm geroepen.

16' eerste helft, minuut 16. Genk begon te afwachtend aan de partij en moet proberen om Beerschot uit de regiestoel te duwen. . Genk begon te afwachtend aan de partij en moet proberen om Beerschot uit de regiestoel te duwen.

14' eerste helft, minuut 14. Jan Van den Bergh mag ook een pluim op zijn hoed zetten. De debutant pakte uit met een heel precieze assist. . Jan Van den Bergh mag ook een pluim op zijn hoed zetten. De debutant pakte uit met een heel precieze assist.

14' eerste helft, minuut 14.

13' eerste helft, minuut 13.

13' eerste helft, minuut 13. Holzhauser tikt binnen. Beerschot zet zijn overwicht in het openingskwartier ook om in een doelpunt. Dom balverlies van Genk wordt afgestraft met een snelle tegenprik van de thuisploeg. Holzhauser faalt niet oog in oog met Vukovic. . Holzhauser tikt binnen Beerschot zet zijn overwicht in het openingskwartier ook om in een doelpunt. Dom balverlies van Genk wordt afgestraft met een snelle tegenprik van de thuisploeg. Holzhauser faalt niet oog in oog met Vukovic.

12' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 12 door Raphael Holzhauser van Beerschot. 1, 0. goal Beerschot KRC Genk 1 0

11' eerste helft, minuut 11. Bongonda probeert ook de Genkse aanvalsmachine aan te zwengelen. Op een goede actie van de flankaanvaller volgt geen goede voorzet. . Bongonda probeert ook de Genkse aanvalsmachine aan te zwengelen. Op een goede actie van de flankaanvaller volgt geen goede voorzet.

10' eerste helft, minuut 10. Beerschot dicteert de wet in de openingsminuten, maar kon voorlopig alleen dreigen vanop hoekschop. Komen de combinaties er uit? . Beerschot dicteert de wet in de openingsminuten, maar kon voorlopig alleen dreigen vanop hoekschop. Komen de combinaties er uit?

9' eerste helft, minuut 9. Onuachu krijgt de voorkeur op Dessers vanavond.

7' eerste helft, minuut 7. Onuachu gaat te gretig liggen in het strafschopgebied. Scheidsrechter Frederik Geldhof heeft er geen aandacht voor. . Onuachu gaat te gretig liggen in het strafschopgebied. Scheidsrechter Frederik Geldhof heeft er geen aandacht voor.

6' eerste helft, minuut 6. De hoekschop is te lang onderweg om Genk nog te verrassen. Noubissi heeft geen andere keuze dan de bal zachtjes in de armen van Vukovic te koppen. . De hoekschop is te lang onderweg om Genk nog te verrassen. Noubissi heeft geen andere keuze dan de bal zachtjes in de armen van Vukovic te koppen.

5' eerste helft, minuut 5. Beerschot is met veel zelfvertrouwen begonnen aan de wedstrijd. Met drie zeges op zak gelooft het ook in een driepunter tegen Genk. . Beerschot is met veel zelfvertrouwen begonnen aan de wedstrijd. Met drie zeges op zak gelooft het ook in een driepunter tegen Genk.

4' eerste helft, minuut 4. Jan Van den Bergh staat moederziel alleen op de rand van het strafschopgebied, maar heeft moeite om de strakke bal stil te leggen op zijn borst. Het ingestudeerde nummertje krijgt geen vervolg. . Jan Van den Bergh staat moederziel alleen op de rand van het strafschopgebied, maar heeft moeite om de strakke bal stil te leggen op zijn borst. Het ingestudeerde nummertje krijgt geen vervolg.

4' eerste helft, minuut 4.

3' eerste helft, minuut 3. De supporters van Beerschot staan al een eerste keer recht. De thuisploeg heeft een eerste hoekschop versierd. . De supporters van Beerschot staan al een eerste keer recht. De thuisploeg heeft een eerste hoekschop versierd.

3' eerste helft, minuut 3. Vukovic twijfelt. Tissoudali wordt gelanceerd met een dieptepass van Joren Dom. Danny Vukovic twijfelt om uit te komen en komt maar net op tijd om de bal te onderscheppen. . Vukovic twijfelt Tissoudali wordt gelanceerd met een dieptepass van Joren Dom. Danny Vukovic twijfelt om uit te komen en komt maar net op tijd om de bal te onderscheppen.

2' eerste helft, minuut 2. Genk zet stevig druk in de openingsfase. Beerschot krijgt amper om te combineren. . Genk zet stevig druk in de openingsfase. Beerschot krijgt amper om te combineren.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Ook Beerschot en Genk komen na de interlandbreak opnieuw in actie. Sluiten ze de 5e speeldag in schoonheid af? . Aftrap Ook Beerschot en Genk komen na de interlandbreak opnieuw in actie. Sluiten ze de 5e speeldag in schoonheid af?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:32 vooraf, 20 uur 32. Beerschot begon uitstekend aan de competitie met drie overwinning, maar tegen Standard onderging de promovendus de wet van de sterkste. Met Genk komt het voor de derde wedstrijd op rij een club uit de G5 tegen. . Beerschot begon uitstekend aan de competitie met drie overwinning, maar tegen Standard onderging de promovendus de wet van de sterkste. Met Genk komt het voor de derde wedstrijd op rij een club uit de G5 tegen.

20:05 vooraf, 20 uur 05. Beerschot is veel meer dan een counterploeg. Ze creëren veel gevaar, ook vanuit de combinatie. Hannes Wolf, coach Genk. Beerschot is veel meer dan een counterploeg. Ze creëren veel gevaar, ook vanuit de combinatie. Hannes Wolf, coach Genk

20:03 vooraf, 20 uur 03. Wolf zet Dessers op de bank. Cyril Dessers moet de wedstrijd tegen Beerschot beginnen vanop de bank. Hannes Wolf geeft de voorkeur aan Onuachu in de spits. Met linksachter Arteaga en middenvelder Thorstvedt gooit hij nog wat vers bloed tussen de lijnen. . Wolf zet Dessers op de bank Cyril Dessers moet de wedstrijd tegen Beerschot beginnen vanop de bank. Hannes Wolf geeft de voorkeur aan Onuachu in de spits. Met linksachter Arteaga en middenvelder Thorstvedt gooit hij nog wat vers bloed tussen de lijnen.

20:01 vooraf, 20 uur 01. Losada herschikt achterhoede. Hernan Losada laat een "nieuwe" naam debuteren in zijn elftal. Jan Van den Bergh, die deze zomer terugkeerde uit Gent, staat in de verdediging van Beerschot. Tissoudali en Noubissi zijn de vaste afwerkers met dienst. . Losada herschikt achterhoede Hernan Losada laat een "nieuwe" naam debuteren in zijn elftal. Jan Van den Bergh, die deze zomer terugkeerde uit Gent, staat in de verdediging van Beerschot. Tissoudali en Noubissi zijn de vaste afwerkers met dienst.

19:57 - Vooraf Vooraf, 19 uur 57

Opstelling Beerschot. Mike Vanhamel, Mohamed Reda Halaimia, Pierre Bourdin, Frédéric Frans, Jan van den Bergh, Joren Dom, Ryan Sanusi, Raphael Holzhauser, Tom Pietermaat, Tarik Tissoudali, Marius Noubissi Opstelling Beerschot Marius Noubissi, Tarik Tissoudali, Tom Pietermaat, Raphael Holzhauser, Ryan Sanusi, Joren Dom, Jan van den Bergh, Frédéric Frans, Pierre Bourdin, Mohamed Reda Halaimia, Mike Vanhamel

Opstelling KRC Genk. Danny Vukovic, Joakim Mæhle, Carlos Cuesta, Jhon Lucumi, Gerardo Arteaga, Theo Bongonda, Daniel Muñoz, Kristian Thorstvedt, Kouassi Eboue, Junya Ito, Paul Onuachu Opstelling KRC Genk Paul Onuachu, Junya Ito, Kouassi Eboue, Kristian Thorstvedt, Daniel Muñoz, Theo Bongonda, Gerardo Arteaga, Jhon Lucumi, Carlos Cuesta, Joakim Mæhle, Danny Vukovic