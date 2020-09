Doldwaze match levert Beerschot 2e plek op, Genk een stevige kater

Beerschot - Genk in een notendop:

Bekijk de goals uit Beerschot - Genk (5-2)

Beerschot hapert na uitstekende start

Met al drie overwinningen in de broekzak begon Beerschot zonder schroom aan het duel met Genk. Het versmachtte de bezoekers in het openingskwartier met veel duelkracht en snelle tegenprikken, met succes. Holzhauser rondde een snedige counter feilloos af.

Voetbalgoden dollen met Genk

Maar lang duurde het niet vooraleer Beerschot de levenslijn van Genk helemaal doorknipte. Vorogovskiy mikte een afstandsschot in de linkerhoek, Noubissi strooide nog wat meer zout in de Genkse wonde na een counter. Beerschot pakt uit met 12 op 15, Genk zit in vieze papieren met 5 op 15.

De rake kopbal van Bourdin na een heerlijke assist van Holzhauser was nog maar één van de vele tegenslagen. De twee gele kaarten voor Carlos Cuesta in 2 minuten tijd brachten Genk nog meer in de problemen. De handsbal van Onuachu en de penaltygoal van Holzhauser deden de bezoekers helemaal de das om: 3-1.

Hannes Wolf: "Dat was nooit een rode kaart"

Genk-coach Hannes Wolf zag twee oorzaken voor de blamage: Holzhauser en de scheidsrechter. "Holzhauser speelde een heel sterke partij, maar de scheidsrechter maakte er een andere wedstrijd van."

"De 2-1 volgt na een vrije trap, waar we volgens mij geen overtreding maken. En Carlos Cuesta mag nooit rood krijgen voor die twee fouten, zeker niet als je naar de overtredingen van Beerschot kijkt. Dit heeft de wedstrijd beslist. Het is een schande dat het gebeurt."

"We hadden nog genoeg tijd om terug te slaan, maar die rode kaarte maakte het onmogelijk. Dit is een grote ontgoocheling. Wie weet wat er was gebeurd als we met 11 spelers waren blijven staan."

Wolf vreest in elk geval niet voor zijn job. "Er is altijd druk voor mij. We moeten nu rechtstaan en voortwerken. We zijn sterk genoeg om terug te slaan."