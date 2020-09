Paars-wit publiek kan meteen eerste zege van coach Kompany vieren

Anderlecht - Cercle Brugge in een notendop:

Nmecha breekt de ban vanaf de stip

Na de 1-0 liep het allemaal wat minder bij Anderlecht. Cercle Brugge greep zijn kans om op te schuiven en kwam zelfs nog dicht bij de gelijkmaker. Musaba kreeg dé kans om de bezoekers langszij te brengen, maar hij ramde de bal wild de tribunes in.

Met zo’n 6000 supporters in het Lotto Park nam Anderlecht de wedstrijd resoluut in handen. Er volgden doelkansen voor Tau, Nmecha en Doku, maar het duurde uiteindelijk tot minuut 35 voor de thuisploeg de nul van het bord kon vegen. Na een penaltyfout op Tau nam Nmecha ex-Anderlecht-doelman Didillon te grazen vanaf elf meter.

Kompany verraste met Bakkali en Vranjes in de basis, maar het was wel de Bosniër die de eerste kans van de wedstrijd versierde. Vranjes' kopbal landde op het dak van het doel.

Concentratieverlies breekt Cercle zuur op

In de tweede helft voerde Anderlecht het tempo weer wat op, al miste het scherpte voor doel om de wedstrijd snel in een beslissende plooi te leggen. Bakkali en Nmecha doken gevaarlijk op voor doel, maar konden niet afwerken.

Zo mocht Cercle blijven hopen op puntengewin, tot de bezoekers zich kinderlijk eenvoudig lieten verrassen bij een snel genomen vrije trap van Anderlecht. Murillo profiteerde optimaal en schoof de 2-0 voorbij Didillon in doel. Wedstrijd gespeeld, al forceerde Cercle nog wel een paar kansjes op de aansluitingstreffer - zonder succes.

De slotfase stond nog in het teken van de invalbeurt van Yari Verschaeren, die blijft wachten op zijn eerste basisplaats dit seizoen. Verschaeren had de 3-0 aan de voet na een mooie combinatie met Tau, maar knalde over.