LIVE: Anderlecht leidt tegen Cercle dankzij penaltygoal Nmecha

45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

45+2' eerste helft, minuut 47. Rust. Rusten geblazen! Anderlecht leidt tegen Cercle Brugge dankzij een penaltygoal van Nmecha. De thuisploeg had het betere van het spel en versierde ook de meeste kansen, al was er aan de overkant ook een prima mogelijkheid voor Musaba. De wedstrijd is verre van gespeeld. . Rust Rusten geblazen! Anderlecht leidt tegen Cercle Brugge dankzij een penaltygoal van Nmecha. De thuisploeg had het betere van het spel en versierde ook de meeste kansen, al was er aan de overkant ook een prima mogelijkheid voor Musaba. De wedstrijd is verre van gespeeld.



45' eerste helft, minuut 45. Daar ging het licht toch weer even uit bij Vranjes. Bert Sterckx op Radio 1. Daar ging het licht toch weer even uit bij Vranjes. Bert Sterckx op Radio 1

44' eerste helft, minuut 44. Hoggas mikt te hoog. Cercle krijgt een vrije trap op een heel interessante plek na een onbesuisde tackle van Vranjes. Hoggas krult de bal over de muur, maar ook over de goal van Van Crombrugge. . Hoggas mikt te hoog Cercle krijgt een vrije trap op een heel interessante plek na een onbesuisde tackle van Vranjes. Hoggas krult de bal over de muur, maar ook over de goal van Van Crombrugge.

43' Gele kaart voor Ognjen Vranješ van Anderlecht tijdens eerste helft, minuut 43 Ognjen Vranješ Anderlecht

40' eerste helft, minuut 40. Musaba wild over. Plots een dikke kans voor Cercle. Musaba komt met wet geluk in balbezit, maar zijn afwerking lijkt nergens naar. Hij jaagt de bal hoog de tribunes in. . Musaba wild over Plots een dikke kans voor Cercle. Musaba komt met wet geluk in balbezit, maar zijn afwerking lijkt nergens naar. Hij jaagt de bal hoog de tribunes in.

40' eerste helft, minuut 40.

39' eerste helft, minuut 39.

38' Gele kaart voor Johanna Omolo van Cercle Brugge tijdens eerste helft, minuut 38 Johanna Omolo Cercle Brugge

37' eerste helft, minuut 37. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

36' Doelpunt na strafschop tijdens eerste helft, minuut 36 door Lukas Nmecha van Anderlecht. 1, 0. penalty Anderlecht Cercle Brugge rust 1 0

36' eerste helft, minuut 36. Nmecha vloert Didillon. Het is Nmecha die de penalty voor zijn rekening neemt en hij faalt niet: Didillon is geklopt, het is 1-0 voor Anderlecht. Eerste basisplaats, eerste doelpunt voor de Duitser. . Nmecha vloert Didillon Het is Nmecha die de penalty voor zijn rekening neemt en hij faalt niet: Didillon is geklopt, het is 1-0 voor Anderlecht. Eerste basisplaats, eerste doelpunt voor de Duitser.

35' Var. De VAR wil dat Laforge de fase nog eens gaat bekijken op de monitor, maar de ref blijft bij zijn eerste oordeel: penalty en geel voor Bates. . eerste helft, minuut 35. Var De VAR wil dat Laforge de fase nog eens gaat bekijken op de monitor, maar de ref blijft bij zijn eerste oordeel: penalty en geel voor Bates.

33' Gele kaart voor David Bates van Cercle Brugge tijdens eerste helft, minuut 33 David Bates Cercle Brugge

33' eerste helft, minuut 33. Penalty voor Anderlecht! Bates hangt aan het truitje van Tau, die een steekbal van Bakkali wil meenemen. Laforge wijst naar de stip: penalty! . Penalty voor Anderlecht! Bates hangt aan het truitje van Tau, die een steekbal van Bakkali wil meenemen. Laforge wijst naar de stip: penalty!

31' eerste helft, minuut 31. Het aanvalswerk van Anderlecht is wat stilgevallen de jongste minuten. Intussen ligt de wedstrijd even stil voor een blessurebehandeling bij Nmecha. . Het aanvalswerk van Anderlecht is wat stilgevallen de jongste minuten. Intussen ligt de wedstrijd even stil voor een blessurebehandeling bij Nmecha.

27' eerste helft, minuut 27. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

26' eerste helft, minuut 26.

22' eerste helft, minuut 22. Tau naast. Dé kans van het wedstrijdbegin is voor Percy Tau. Een vloeiende combinatie eindigt voor de voet van de Zuid-Afrikaan, die de bal in het hoekje wil leggen, maar nipt naast mikt. . Tau naast Dé kans van het wedstrijdbegin is voor Percy Tau. Een vloeiende combinatie eindigt voor de voet van de Zuid-Afrikaan, die de bal in het hoekje wil leggen, maar nipt naast mikt.

21' eerste helft, minuut 21. Ook Cercle laat zich nog eens zien. Musaba komt in een prima schietpositie, maar maait half naast de bal. Hier zat meer in voor Cercle. . Ook Cercle laat zich nog eens zien. Musaba komt in een prima schietpositie, maar maait half naast de bal. Hier zat meer in voor Cercle.

20' eerste helft, minuut 20. Nmecha naast. Anderlecht dringt aan: Tau leg slim klaar voor Nmecha, die wat te veel tijd nodig heeft en uiteindelijk naast besluit. . Nmecha naast Anderlecht dringt aan: Tau leg slim klaar voor Nmecha, die wat te veel tijd nodig heeft en uiteindelijk naast besluit.

17' eerste helft, minuut 17. Doku te centraal. Doku snijdt naar binnen vanaf zijn rechterflank en haalt uit met links, recht op Didillon. . Doku te centraal Doku snijdt naar binnen vanaf zijn rechterflank en haalt uit met links, recht op Didillon.

16' eerste helft, minuut 16. Didillon plukt een hoge bal uit de lucht en lanceert een snelle tegenprik, maar Anderlecht plooit even snel terug. Nog geen doelkans voor Cercle. . Didillon plukt een hoge bal uit de lucht en lanceert een snelle tegenprik, maar Anderlecht plooit even snel terug. Nog geen doelkans voor Cercle.

15' eerste helft, minuut 15.

13' eerste helft, minuut 13. Een eerste keer Cercle: de bezoekers krijgen een vrije trap rechts van de grote rechthoek, Luckassen heerst in het luchtruim en kopt weg. . Een eerste keer Cercle: de bezoekers krijgen een vrije trap rechts van de grote rechthoek, Luckassen heerst in het luchtruim en kopt weg.

10' eerste helft, minuut 10. Vranjes kopt over. Vranjes bewijst bijna het gelijk van Kompany, maar de kopbal van de Bosniër valt op het dak van het doel. Eerste kans van de wedstrijd! . Vranjes kopt over Vranjes bewijst bijna het gelijk van Kompany, maar de kopbal van de Bosniër valt op het dak van het doel. Eerste kans van de wedstrijd!

8' eerste helft, minuut 8. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

6' eerste helft, minuut 6. Na een snelle combinatie door het centrum steekt Tau de bal binnendoor in de loop van Doku. Didillon doorziet het gevaar en komt gepast uit. . Na een snelle combinatie door het centrum steekt Tau de bal binnendoor in de loop van Doku. Didillon doorziet het gevaar en komt gepast uit.

3' eerste helft, minuut 3. Anderlecht probeert de partij meteen in handen te nemen. Mykhaylichenko wordt vrijgespeeld op links, zijn voorzet is te hoog gegrepen voor Doku. . Anderlecht probeert de partij meteen in handen te nemen. Mykhaylichenko wordt vrijgespeeld op links, zijn voorzet is te hoog gegrepen voor Doku.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. We zijn vertrokken! Nicolas Laforge heeft de wedstrijd op gang gefloten in een zonovergoten Lotto Park. . Aftrap We zijn vertrokken! Nicolas Laforge heeft de wedstrijd op gang gefloten in een zonovergoten Lotto Park.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

13:27 vooraf, 13 uur 27. Anderlecht is samen met Charleroi de enige ploeg die nog niet verloor dit seizoen. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat alles hier peis en vree is. Bert Sterckx op Radio 1. Anderlecht is samen met Charleroi de enige ploeg die nog niet verloor dit seizoen. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat alles hier peis en vree is. Bert Sterckx op Radio 1

13:25 vooraf, 13 uur 25. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13:21 Het Lotto Park is voor ongeveer een derde gevuld. vooraf, 13 uur 21. Het Lotto Park is voor ongeveer een derde gevuld. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13:10 vooraf, 13 uur 10. Ik heb de jongens nog nooit zo scherp gezien als in de aanloop naar deze wedstrijd. Vincent Kompany heeft er vertrouwen in. Ik heb de jongens nog nooit zo scherp gezien als in de aanloop naar deze wedstrijd. Vincent Kompany heeft er vertrouwen in.

12:49 vooraf, 12 uur 49. Terugkeer van Bakkali en Vranjes. Vincent Kompany wijzigt zijn team op vier plaatsen na het gelijkspel in Oostende. Cobbaut (blessure) en Vlap (coronabesmetting) ontbreken, Kana en El Hadj worden naar de bank verwezen. In hun plaats komen Lokonga, Nmecha, Vranjes en Bakkali. Die laatste twee zitten voor het eerst dit seizoen in de selectie. . Terugkeer van Bakkali en Vranjes Vincent Kompany wijzigt zijn team op vier plaatsen na het gelijkspel in Oostende. Cobbaut (blessure) en Vlap (coronabesmetting) ontbreken, Kana en El Hadj worden naar de bank verwezen. In hun plaats komen Lokonga, Nmecha, Vranjes en Bakkali. Die laatste twee zitten voor het eerst dit seizoen in de selectie.

12:48 vooraf, 12 uur 48. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

12:41 vooraf, 12 uur 41. Geen Taravel bij Cercle, Didillon tegen ex-club. Aanvoerder Jérémy Taravel lijkt op weg naar de uitgang bij Cercle. Hij zit vandaag in elk geval niet meer in de selectie. Verder zien we dat Hazard en Velkovski hun basisplaats verliezen en naar de bank verhuizen. Bates, Musaba en Corryn nemen de vrijgekomen plaatsjes in. Didillon staat in doel tegen zijn ex-club. . Geen Taravel bij Cercle, Didillon tegen ex-club Aanvoerder Jérémy Taravel lijkt op weg naar de uitgang bij Cercle. Hij zit vandaag in elk geval niet meer in de selectie. Verder zien we dat Hazard en Velkovski hun basisplaats verliezen en naar de bank verhuizen. Bates, Musaba en Corryn nemen de vrijgekomen plaatsjes in. Didillon staat in doel tegen zijn ex-club.



12:40 vooraf, 12 uur 40. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

12:25 vooraf, 12 uur 25. Vincent Kompany wacht nog op zijn eerste competitiezege als coach van Anderlecht. Vanmiddag onderneemt hij tegen Cercle Brugge een nieuwe poging, mét de steun van ruim 6000 fans in het Lotto Park. Zowel bij Anderlecht als bij Cercle zijn er enkele belangrijke afwezigen, dus het is uitkijken naar de opstellingen zo meteen. . Vincent Kompany wacht nog op zijn eerste competitiezege als coach van Anderlecht. Vanmiddag onderneemt hij tegen Cercle Brugge een nieuwe poging, mét de steun van ruim 6000 fans in het Lotto Park. Zowel bij Anderlecht als bij Cercle zijn er enkele belangrijke afwezigen, dus het is uitkijken naar de opstellingen zo meteen.

12:25 - Vooraf Vooraf, 12 uur 25

Opstelling Anderlecht. Hendrik van Crombrugge, Michael Murillo, Ognjen Vranješ, Derrick Luckassen, Bogdan Mykhaylichenko, Albert Sambi Lokonga, Percy Tau, Adrien Trebel, Zakaria Bakkali, Lukas Nmecha, Jeremy Doku Opstelling Anderlecht Jeremy Doku, Lukas Nmecha, Zakaria Bakkali, Adrien Trebel, Percy Tau, Albert Sambi Lokonga, Bogdan Mykhaylichenko, Derrick Luckassen, Ognjen Vranješ, Michael Murillo, Hendrik van Crombrugge

Opstelling Cercle Brugge. Thomas Didillon, Robbe Decostere, Naomichi Ueda, David Bates, Alexander Corryn, Johanna Omolo, Charles Vanhoutte, Kevin Hoggas, Dino Hotic, Ike Ugbo, Anthony Musaba Opstelling Cercle Brugge Anthony Musaba, Ike Ugbo, Dino Hotic, Kevin Hoggas, Charles Vanhoutte, Johanna Omolo, Alexander Corryn, David Bates, Naomichi Ueda, Robbe Decostere, Thomas Didillon