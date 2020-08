LIVE: Waasland-Beveren en OHL knokken om kostbare punten

61' tweede helft, minuut 61. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

58' tweede helft, minuut 58. Nu wel Mercier met z'n tweede. OHL klimt toch weer op voorsprong. Na een kort genomen hoekschop knijpt de Fransman naar binnen en hij prikt de bal met links in de verste hoek. Waasland-Beveren moet weer opnieuw beginnen. . Nu wel Mercier met z'n tweede OHL klimt toch weer op voorsprong. Na een kort genomen hoekschop knijpt de Fransman naar binnen en hij prikt de bal met links in de verste hoek. Waasland-Beveren moet weer opnieuw beginnen.

58' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 58 door Xavier Mercier van OH Leuven. 1, 2. goal Waasland-Beveren OH Leuven 1 2

56' tweede helft, minuut 56. Henry gaat neer in de zestien, maar er is te weinig aan de hand voor een penalty. . Henry gaat neer in de zestien, maar er is te weinig aan de hand voor een penalty.

53' tweede helft, minuut 53. Thuisploeg drukt door. Waasland-Beveren dringt aan! Albanese viseert de bovenhoek, Iversen doet het nu wel goed en redt OHL. . Thuisploeg drukt door Waasland-Beveren dringt aan! Albanese viseert de bovenhoek, Iversen doet het nu wel goed en redt OHL.

51' tweede helft, minuut 51. De goal valt aan de overkant! Meteen na de gemiste kans voor OHL scoort Waasland-Beveren de gelijkmaker! Mertens brengt een lange bal knap in één tijd weer voor doel, Iversen zit er niet goed tussen en de jarige Efford (24) profiteert om gelijk te maken. . De goal valt aan de overkant! Meteen na de gemiste kans voor OHL scoort Waasland-Beveren de gelijkmaker! Mertens brengt een lange bal knap in één tijd weer voor doel, Iversen zit er niet goed tussen en de jarige Efford (24) profiteert om gelijk te maken.

51' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 51 door Joseph Efford van Waasland-Beveren. 1, 1. goal Waasland-Beveren OH Leuven 1 1

50' tweede helft, minuut 50. Pirard voorkomt 0-2. Na dom balverlies bij de thuisploeg stoomt OHL plots met drie tegen twee naar voren. Het is uiteindelijk Mercier die wil afwerken, maar hij krijgt de bal niet voorbij Iversen. . Pirard voorkomt 0-2 Na dom balverlies bij de thuisploeg stoomt OHL plots met drie tegen twee naar voren. Het is uiteindelijk Mercier die wil afwerken, maar hij krijgt de bal niet voorbij Iversen.

46' tweede helft, minuut 46. Tweede helft. De thuisploeg heeft de tweede helft op gang getrapt. Er is niet gewisseld tijdens de rust. . Tweede helft De thuisploeg heeft de tweede helft op gang getrapt. Er is niet gewisseld tijdens de rust.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. Rust. We zijn toe aan de rust na een matige eerste helft, met weinig uitgespeelde kansen en vooral doelpogingen van op afstand. Xavier Mercier was de enige die de weg naar de goal vond, met een mooie vrije trap. . Rust We zijn toe aan de rust na een matige eerste helft, met weinig uitgespeelde kansen en vooral doelpogingen van op afstand. Xavier Mercier was de enige die de weg naar de goal vond, met een mooie vrije trap.

45' eerste helft, minuut 45. Geel Vukotic. Vukotic heeft het opnieuw op de enkels van Henry gemunt. Bij OHL zijn ze razend, de gele kaart is zeker terecht. . Geel Vukotic Vukotic heeft het opnieuw op de enkels van Henry gemunt. Bij OHL zijn ze razend, de gele kaart is zeker terecht.

45' Gele kaart voor Aleksandar Vukotic van Waasland-Beveren tijdens eerste helft, minuut 45 Aleksandar Vukotic Waasland-Beveren

43' eerste helft, minuut 43. Mertens wordt aardig vrijgespeeld op rechts, zijn voorzet is te scherp en eindigt in de handen van Iversen. . Mertens wordt aardig vrijgespeeld op rechts, zijn voorzet is te scherp en eindigt in de handen van Iversen.

41' eerste helft, minuut 41. Er wordt bij momenten flink gebikkeld om de bal, maar doelkansen hebben we al enkele minuten niet meer gezien. . Er wordt bij momenten flink gebikkeld om de bal, maar doelkansen hebben we al enkele minuten niet meer gezien.

36' eerste helft, minuut 36. Opnieuw Mercier. Pirard kan een schot uit de tweede lijn van Aguemon niet klemmen, Mercier is er als de kippen bij om de rebound te nemen, maar hij besluit in het zijnet. . Opnieuw Mercier Pirard kan een schot uit de tweede lijn van Aguemon niet klemmen, Mercier is er als de kippen bij om de rebound te nemen, maar hij besluit in het zijnet.

33' eerste helft, minuut 33. Malinov glijdt weg en raakt Koita daardoor onbedoeld hard. Geen tweede gele kaart dus voor de Bulgaar, Koita staat intussen weer overeind. . Malinov glijdt weg en raakt Koita daardoor onbedoeld hard. Geen tweede gele kaart dus voor de Bulgaar, Koita staat intussen weer overeind.

30' eerste helft, minuut 30. Knappe vrije trap van Mercier! Xavier Mercier krult de vrije trap na die overtreding van Vukotic netjes langs de muur in de verste hoek: Pirard is geklopt, het staat 0-1 voor OH Leuven. Knap werk van de Franse middenvelder. . Knappe vrije trap van Mercier! Xavier Mercier krult de vrije trap na die overtreding van Vukotic netjes langs de muur in de verste hoek: Pirard is geklopt, het staat 0-1 voor OH Leuven. Knap werk van de Franse middenvelder.

30' Doelpunt na vrije trap tijdens eerste helft, minuut 30 door Xavier Mercier van OH Leuven. 0, 1. vrije trap Waasland-Beveren OH Leuven 0 1

30' eerste helft, minuut 30. Henry geraakt. Henry krijgt een stevige tik van Vukotic en blijft even liggen, maar lijkt na verzorging toch verder te kunnen. . Henry geraakt Henry krijgt een stevige tik van Vukotic en blijft even liggen, maar lijkt na verzorging toch verder te kunnen.

24' eerste helft, minuut 24. Balen voor de thuisploeg als Efford alleen op doel afstormt, maar de ref het spel stillegt om Malinov een kaart te geven. De vrije trap levert niets op. . Balen voor de thuisploeg als Efford alleen op doel afstormt, maar de ref het spel stillegt om Malinov een kaart te geven. De vrije trap levert niets op.

24' Gele kaart voor Kristiyan Malinov van OH Leuven tijdens eerste helft, minuut 24 Kristiyan Malinov OH Leuven

21' eerste helft, minuut 21. Schryvers kan een eind oprukken en Albanese wegsturen. Meer dan een hoekschop haalt die er niet uit. . Schryvers kan een eind oprukken en Albanese wegsturen. Meer dan een hoekschop haalt die er niet uit.

15' eerste helft, minuut 15. De hoekschop van de bezoekers wordt door Mertens bijna in eigen doel gekopt, maar de bal vliegt nog naast. . De hoekschop van de bezoekers wordt door Mertens bijna in eigen doel gekopt, maar de bal vliegt nog naast.

14' eerste helft, minuut 14. Prima redding van Pirard. Eindelijk wat opwinding in deze partij! Na een vloeiende combinatie trapt Sowah richting het hoekje, Pirard zweeft in hoekschop. . Prima redding van Pirard Eindelijk wat opwinding in deze partij! Na een vloeiende combinatie trapt Sowah richting het hoekje, Pirard zweeft in hoekschop.

9' eerste helft, minuut 9. De 19-jarige Raemaekers laat ook namens OHL een doelpoging optekenen, maar hij keilt de bal richting de lege tribunes. . De 19-jarige Raemaekers laat ook namens OHL een doelpoging optekenen, maar hij keilt de bal richting de lege tribunes.

6' eerste helft, minuut 6. En daar is nummer 3: opnieuw Koita met het schot, maar ook hij mikt naast. Zo is Waasland-Beveren wel de meest dreigende ploeg in het wedstrijdbegin. . En daar is nummer 3: opnieuw Koita met het schot, maar ook hij mikt naast. Zo is Waasland-Beveren wel de meest dreigende ploeg in het wedstrijdbegin.

4' eerste helft, minuut 4. Ook Schryvers waagt zijn kans in de openingsminuten, zijn lage uithaal rolt een eindje naast. . Ook Schryvers waagt zijn kans in de openingsminuten, zijn lage uithaal rolt een eindje naast.

2' eerste helft, minuut 2. De eerste doelpoging laat niet lang op zich wachten. Koita wil Iversen al eens op de proef stellen, maar hij plaatst de bal naast. . De eerste doelpoging laat niet lang op zich wachten. Koita wil Iversen al eens op de proef stellen, maar hij plaatst de bal naast.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. We zijn vertrokken! . Aftrap We zijn vertrokken!

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:29 vooraf, 18 uur 29. Twee uitvallers. Nog twee late personeelswissels: Schoonbaert (WBE) en Vlietinck (OHL) vielen uit in de opwarming en worden vervangen door respectievelijk Efford en Aguemon. . Twee uitvallers Nog twee late personeelswissels: Schoonbaert (WBE) en Vlietinck (OHL) vielen uit in de opwarming en worden vervangen door respectievelijk Efford en Aguemon.

17:41 vooraf, 17 uur 41. Thomas Henry weer in de basis. Goed nieuws uit de ziekenboeg van Leuven: goalgetter Thomas Henry krijgt meteen weer een plek in de basis. De Franse aanvaller neemt zijn plekje weer in naast Xavier Mercier. Het jonge talent Toon Raemaekers moet voor meer defensieve stabiliteit zorgen. . Thomas Henry weer in de basis Goed nieuws uit de ziekenboeg van Leuven: goalgetter Thomas Henry krijgt meteen weer een plek in de basis. De Franse aanvaller neemt zijn plekje weer in naast Xavier Mercier. Het jonge talent Toon Raemaekers moet voor meer defensieve stabiliteit zorgen.

17:36 vooraf, 17 uur 36. Drie wissels bij Beveren. Nicky Hayen heeft na de wanprestatie tegen Zulte Waregem wat aan zijn elftal gesleuteld. Op het middenveld moeten Wuytens en Milosevic plaats ruimen, achteraan is er geen plek voor Vukcevic. Kobayashi, Albanese en Khammas zijn de drie nieuwe namen. . Drie wissels bij Beveren Nicky Hayen heeft na de wanprestatie tegen Zulte Waregem wat aan zijn elftal gesleuteld. Op het middenveld moeten Wuytens en Milosevic plaats ruimen, achteraan is er geen plek voor Vukcevic. Kobayashi, Albanese en Khammas zijn de drie nieuwe namen.

17:32 vooraf, 17 uur 32. Voorbeschouwing. OHL is één van de vijf ploegen die dit seizoen nog niet kon winnen in de Jupiler Pro League. Coach Marc Brys hoopt daar in Beveren verandering in te brengen. "We konden al drie keer niet winnen, dus het wordt eens tijd", klinkt het. . Voorbeschouwing OHL is één van de vijf ploegen die dit seizoen nog niet kon winnen in de Jupiler Pro League. Coach Marc Brys hoopt daar in Beveren verandering in te brengen. "We konden al drie keer niet winnen, dus het wordt eens tijd", klinkt het.

17:32 - Vooraf Vooraf, 17 uur 32

Opstelling Waasland-Beveren. Lucas Pirard, Jenthe Mertens, Maximiliano Caufriez, Aleksandar Vukotic, Amine Khammas, Jur Schryvers, Yuki Kobayashi, Aboubakary Koita, Daan Heymans, Joseph Efford, Alessandro Albanese Opstelling Waasland-Beveren Alessandro Albanese, Joseph Efford, Daan Heymans, Aboubakary Koita, Yuki Kobayashi, Jur Schryvers, Amine Khammas, Aleksandar Vukotic, Maximiliano Caufriez, Jenthe Mertens, Lucas Pirard

Opstelling OH Leuven. Daniel Iversen, Barnabás Bese, Toon Raemaekers, Sascha Kotysch, Dylan Ouédraogo, Yannick Aguemon, Kamal Sowah, David Hubert, Kristiyan Malinov, Thomas Henry, Xavier Mercier Opstelling OH Leuven Xavier Mercier, Thomas Henry, Kristiyan Malinov, David Hubert, Kamal Sowah, Yannick Aguemon, Dylan Ouédraogo, Sascha Kotysch, Toon Raemaekers, Barnabás Bese, Daniel Iversen