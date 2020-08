De aanhouder wint: OHL raapt eerste zege bij Waasland-Beveren

Waasland-Beveren - OH Leuven in een notendop:

Vrije trap Mercier hoogtepunt van matige 1e helft

Net voor dat doelpunt had Efford overigens wel vrije doorgang richting OHL doel, maar hij werd teruggefloten door de ref, die eerst een gele kaart wou uitdelen. Balen voor de thuisploeg, die na de tegengoal geen grootste dingen meer op de mat wist te leggen.

Daarna was het lang wachten op nog wat opwinding, tot Xavier Mercier op het halfuur klaar ging staan voor een vrije trap. De Fransman krulde de bal langs de muur richting verste hoek, nét buiten het bereik van Pirard: 0-1 voor de bezoekers.

Waasland-Beveren toonde zijn aanvallende intenties in de openingsminuten. Schryvers en Koita waagden hun kans van op afstand, zonder succes. OHL reageerde op het kwartier met een aardig schot van Sowah, dat door Pirard in hoekschop werd gezweefd.

Waasland-Beveren kopje-onder in laatste halfuur

In een meer geanimeerde tweede helft moest Pirard al snel aan de bak om Mercier van zijn tweede doelpunt te houden. De goal viel wel aan de overkant: na een matige tussenkomst van doelman Iversen duwde de jarige Efford de gelijkmaker tegen de touwen.

De thuisploeg drukte meteen door en zocht nadrukkelijk naar een tweede treffer, maar werd koud gepakt bij een kort genomen hoekschop. Mercier kneep naar binnen en plaatste de bal opnieuw buiten het bereik van Pirard in het hoekje.

Een serieuze dreun voor Waasland-Beveren, dat aangeslagen was en enkel nog via de onvermoeibare Albanese wat kon dreigen. In de slotfase kapseisde het Waaslandse schip nog helemaal: Henry maakte er op aangeven van Myny (ex-Waasland-Beveren) 1-3 van, bij de thuisploeg werd aanvoerder Caufriez nog met rood naar de kant gestuurd.