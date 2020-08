LIVE: Trebel en Tau brengen Anderlecht langszij in Oostende

90+2' tweede helft, minuut 92. De inspanningen beginnen bij iedereen door te wegen. Slordigheden door vermoeidheid worden daardoor niet afgestraft. . De inspanningen beginnen bij iedereen door te wegen. Slordigheden door vermoeidheid worden daardoor niet afgestraft.

89' tweede helft, minuut 89. Vervanging bij Anderlecht, Nany Dimata erin, Percy Tau eruit wissel Percy Tau Nany Dimata

89' tweede helft, minuut 89. Doku schudt een dribbel uit zijn kont en neemt twee mannetjes te grazen, maar snijdt zijn lage voorzet veel te scherp aan. Efficiëntie, daar schort het bij hem nog aan. . Doku schudt een dribbel uit zijn kont en neemt twee mannetjes te grazen, maar snijdt zijn lage voorzet veel te scherp aan. Efficiëntie, daar schort het bij hem nog aan.

87' tweede helft, minuut 87. Nmecha verliest de bal bijna, maar kan toch nog een schot in de richting van het doel lossen. Inmiddels staat Dimata klaar, al lijkt dat rijkelijk laat. . Nmecha verliest de bal bijna, maar kan toch nog een schot in de richting van het doel lossen. Inmiddels staat Dimata klaar, al lijkt dat rijkelijk laat.

84' tweede helft, minuut 84. Geen grote kansen, maar wel aandringen van Oostende. Peter Vandenbempt. Geen grote kansen, maar wel aandringen van Oostende. Peter Vandenbempt

83' tweede helft, minuut 83. Hjulsager heeft een geweldige vrijschop in gedachten, maar dat komt er niet echt uit. De poging van de Deen komt dichter bij de Noordzee dan bij de kooi. Even later knikt Kvasina wat slapjes. . Hjulsager heeft een geweldige vrijschop in gedachten, maar dat komt er niet echt uit. De poging van de Deen komt dichter bij de Noordzee dan bij de kooi. Even later knikt Kvasina wat slapjes.

80' tweede helft, minuut 80. D'Arpino kan Van Crombrugghe niet verrassen met een ver schot. . D'Arpino kan Van Crombrugghe niet verrassen met een ver schot.

77' tweede helft, minuut 77. Het spel van Anderlecht verloopt nog altijd met iets meer dalen dan pieken, maar vooral met veel doelloze vlaktes. Kan Oostende daar in het slotkwartier nog gebruik van maken? . Het spel van Anderlecht verloopt nog altijd met iets meer dalen dan pieken, maar vooral met veel doelloze vlaktes. Kan Oostende daar in het slotkwartier nog gebruik van maken?

76' tweede helft, minuut 76. Herstel bij Oostende. Anderlecht moet zijn greep lossen. Het is nu opnieuw Oostende dat het betere van het spel heeft. . Herstel bij Oostende Anderlecht moet zijn greep lossen. Het is nu opnieuw Oostende dat het betere van het spel heeft.

74' tweede helft, minuut 74. Vervanging bij KV Oostende, Marko Kvasina erin, Makhtar Gueye eruit wissel Makhtar Gueye Marko Kvasina

74' tweede helft, minuut 74. Gueye is leeg, Kvasina komt hem in de punt van de spits aflossen. . Gueye is leeg, Kvasina komt hem in de punt van de spits aflossen.

72' tweede helft, minuut 72. McGeehan zit nog vol adrenaline en schoffelt Michajlitsjenko onderuit. De geblondeerde Noord-Ier krijgt terecht geel. . McGeehan zit nog vol adrenaline en schoffelt Michajlitsjenko onderuit. De geblondeerde Noord-Ier krijgt terecht geel.

72' Gele kaart voor Cameron McGeehan van KV Oostende tijdens tweede helft, minuut 72 Cameron McGeehan KV Oostende

71' tweede helft, minuut 71. Knal van McGeehan. De soms wankele afweer van Anderlecht bibbert eventjes. McGeehan haalt hard uit, maar zijn schot sterft op de borst van een verdediger. . Knal van McGeehan De soms wankele afweer van Anderlecht bibbert eventjes. McGeehan haalt hard uit, maar zijn schot sterft op de borst van een verdediger.

70' tweede helft, minuut 70. Michajlitsjenko speelt een wat weifelende wedstrijd. De Oekraïner verliest veel te vaak de bal, ook wanneer hij amper onder druk staat. . Michajlitsjenko speelt een wat weifelende wedstrijd. De Oekraïner verliest veel te vaak de bal, ook wanneer hij amper onder druk staat.

66' tweede helft, minuut 66. Oostende komt eindelijk nog eens piepen. D'Arpino is teleurgesteld wanneer zijn schot in de tribune belandt, want hij weet dat die kansen waarschijnlijk schaars zullen blijven. . Oostende komt eindelijk nog eens piepen. D'Arpino is teleurgesteld wanneer zijn schot in de tribune belandt, want hij weet dat die kansen waarschijnlijk schaars zullen blijven.

65' tweede helft, minuut 65. Een schot zonder veel zelfvertrouwen van Tau vliegt in de handen van Hubert. . Een schot zonder veel zelfvertrouwen van Tau vliegt in de handen van Hubert.

64' tweede helft, minuut 64. Anderlecht is na de rust wel de betere ploeg. Peter Vandenbempt. Anderlecht is na de rust wel de betere ploeg. Peter Vandenbempt

61' tweede helft, minuut 61. Wissels bij Oostende. Blessin heeft zijn eerste vervangingen doorgevoerd. Boonen is voor Sakala gekomen en Skulason is geblesseerd weggehinkt. In zijn plaats komt Ndicka. . Wissels bij Oostende Blessin heeft zijn eerste vervangingen doorgevoerd. Boonen is voor Sakala gekomen en Skulason is geblesseerd weggehinkt. In zijn plaats komt Ndicka.

61' tweede helft, minuut 61. Vervanging bij KV Oostende, Théo Ndicka Matam erin, Ari Skúlason eruit wissel Ari Skúlason Théo Ndicka Matam

60' tweede helft, minuut 60. Trebel trekt het laken naar zich toe. Hij steekt de bal weer tussendoor naar Tau, die deze keer van de bal wordt gelopen. . Trebel trekt het laken naar zich toe. Hij steekt de bal weer tussendoor naar Tau, die deze keer van de bal wordt gelopen.

57' Gele kaart voor Adrien Trebel van Anderlecht tijdens tweede helft, minuut 57 Adrien Trebel Anderlecht

57' tweede helft, minuut 57. Trebel denkt Boterberg met een zweefduik te foppen, maar hij schiet zichzelf in de voet. Als hij doorloopt, maakt Hubert altijd de fout. Maar nu krijgt hij geel voor een schwalbe. . Trebel denkt Boterberg met een zweefduik te foppen, maar hij schiet zichzelf in de voet. Als hij doorloopt, maakt Hubert altijd de fout. Maar nu krijgt hij geel voor een schwalbe.

56' Gele kaart voor Arthur Theate van KV Oostende tijdens tweede helft, minuut 56 Arthur Theate KV Oostende

55' tweede helft, minuut 55. Vervanging bij KV Oostende, Indy Boonen erin, Fashion Sakala eruit wissel Fashion Sakala Indy Boonen

54' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 54 door Percy Tau van Anderlecht. 2, 2. goal KV Oostende Anderlecht 2 2

54' tweede helft, minuut 54. Schitterend van Anderlecht! Balverlies van Vandendriessche luidt een heerlijke aanval van RSCA in. Nmecha, Trebel en Tau pakken de restverdediging van Oostende helemaal in, Tau prikt de gelijkmaker door de benen van Hubert. . Schitterend van Anderlecht! Balverlies van Vandendriessche luidt een heerlijke aanval van RSCA in. Nmecha, Trebel en Tau pakken de restverdediging van Oostende helemaal in, Tau prikt de gelijkmaker door de benen van Hubert.

53' tweede helft, minuut 53. Kana heeft het lastig om de maat te vinden in zijn passes. . Kana heeft het lastig om de maat te vinden in zijn passes.

49' tweede helft, minuut 49. Anderlecht begint scherp. Murillo pikt een hoekschop op en schiet dan pal op Hubert. . Anderlecht begint scherp. Murillo pikt een hoekschop op en schiet dan pal op Hubert.

48' tweede helft, minuut 48. Doku over. Een weggewaaide voorzet valt in de voeten van Doku. Deze keer wordt hij snel omsingeld en is het dus niet zo gek dat hij het doelkader niet weet te vinden. . Doku over Een weggewaaide voorzet valt in de voeten van Doku. Deze keer wordt hij snel omsingeld en is het dus niet zo gek dat hij het doelkader niet weet te vinden.

47' tweede helft, minuut 47. Colassin is amper in het stuk voorgekomen. Hij is binnengebleven, zodat we kennis kunnen maken met Nmecha. Toont de Duitse huurling van Man City zich wel? . Colassin is amper in het stuk voorgekomen. Hij is binnengebleven, zodat we kennis kunnen maken met Nmecha. Toont de Duitse huurling van Man City zich wel?

46' tweede helft, minuut 46. De tweede helft is begonnen. Kan Anderlecht zijn achterstand nog wegpoetsen, of pakt Oostende zijn eerste overwinning van het nog jonge seizoen? . De tweede helft is begonnen. Kan Anderlecht zijn achterstand nog wegpoetsen, of pakt Oostende zijn eerste overwinning van het nog jonge seizoen?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

21:33 rust, 21 uur 33. Vervanging bij Anderlecht, Lukas Nmecha erin, Antoine Colassin eruit wissel Antoine Colassin Lukas Nmecha

45+5' eerste helft eerste helft, minuut 50 match afgelopen

45+4' eerste helft, minuut 49. Rust. Anderlecht heeft werk op de plank, want het staat 2-1 in het krijt aan de kust. Paars-wit is niet geweldig bezig, maar we hebben de puike ploegprestatie van het jonge Oostende misschien te weinig belicht. De thuisploeg speelt fris en geeft zeer weinig weg. . Rust Anderlecht heeft werk op de plank, want het staat 2-1 in het krijt aan de kust. Paars-wit is niet geweldig bezig, maar we hebben de puike ploegprestatie van het jonge Oostende misschien te weinig belicht. De thuisploeg speelt fris en geeft zeer weinig weg.

45+3' eerste helft, minuut 48. Ait El Hadj heeft weinig getoond. Daar kan wel wat anders, zou ik zeggen. Peter Vandenbempt. Ait El Hadj heeft weinig getoond. Daar kan wel wat anders, zou ik zeggen. Peter Vandenbempt

45+1' eerste helft, minuut 46. Nu toch wat voorzichtige druk van Anderlecht. Voor het eerst kruipt Oostende echt wat achteruit. . Nu toch wat voorzichtige druk van Anderlecht. Voor het eerst kruipt Oostende echt wat achteruit.

44' eerste helft, minuut 44. Murillo komt te laat, maar houdt zich geenszins in en beukt D'Haese zonder pardon omver. Geel is een juiste straf. . Murillo komt te laat, maar houdt zich geenszins in en beukt D'Haese zonder pardon omver. Geel is een juiste straf.

43' Gele kaart voor Michael Murillo van Anderlecht tijdens eerste helft, minuut 43 Michael Murillo Anderlecht

43' eerste helft, minuut 43. Aanvallend zit er onthutsend weinig in bij de bezoekers. Hoeveel minuten kan Dimata straks aan? Als ex-speler van KVO gedijt de spits natuurlijk goed in de zeelucht. . Aanvallend zit er onthutsend weinig in bij de bezoekers. Hoeveel minuten kan Dimata straks aan? Als ex-speler van KVO gedijt de spits natuurlijk goed in de zeelucht.

41' eerste helft, minuut 41. Het doelpunt van Trebel is slechts een momentopname. Veel beterschap in het spel van Anderlecht brengt die 2-1 niet teweeg. . Het doelpunt van Trebel is slechts een momentopname. Veel beterschap in het spel van Anderlecht brengt die 2-1 niet teweeg.

39' Statistiek. Oostende had voor vandaag slechts één goaltje gemaakt in drie wedstrijden. Voor die ene goal moeten we ook al terug naar de eerste speeldag. . eerste helft, minuut 39. Statistiek Oostende had voor vandaag slechts één goaltje gemaakt in drie wedstrijden. Voor die ene goal moeten we ook al terug naar de eerste speeldag.

35' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 35 door Adrien Trebel van Anderlecht. 2, 1. goal KV Oostende Anderlecht 2 1

35' eerste helft, minuut 35. Trebel met de aansluiting! Wacht eens even! Anderlecht leeft weer, want Trebel pikt een weggekopte bal op en lanceert hem met een geniale dropkick in de verste bovenhoek. Daar kan doelman Hubert helemaal niks aan doen, wat een wereldgoal! . Trebel met de aansluiting! Wacht eens even! Anderlecht leeft weer, want Trebel pikt een weggekopte bal op en lanceert hem met een geniale dropkick in de verste bovenhoek. Daar kan doelman Hubert helemaal niks aan doen, wat een wereldgoal!

34' Doelpunt na strafschop tijdens eerste helft, minuut 34 door Makhtar Gueye van KV Oostende. 2, 0. penalty KV Oostende Anderlecht 2 0

34' eerste helft, minuut 34. Gueye blijft kalm! Skulason miste vorige week en geeft de fakkel door aan Gueye. Die doet het erg netjes en stuurt Van Crombrugghe de verkeerde kant uit. Oostende verdubbelt zijn voorsprong! . Gueye blijft kalm! Skulason miste vorige week en geeft de fakkel door aan Gueye. Die doet het erg netjes en stuurt Van Crombrugghe de verkeerde kant uit. Oostende verdubbelt zijn voorsprong!

33' eerste helft, minuut 33. Strafschop voor KVO! Kana krijgt een kanonskogel van D'Arpino tegen zijn arm. Scheidsrechter Boterberg wijst zonder aarzelen naar de stip. Streng, als je het ons vraagt. . Strafschop voor KVO! Kana krijgt een kanonskogel van D'Arpino tegen zijn arm. Scheidsrechter Boterberg wijst zonder aarzelen naar de stip. Streng, als je het ons vraagt.

31' eerste helft, minuut 31. Vervanging bij Anderlecht, Killian Sardella erin, Elias Cobbaut eruit wissel Elias Cobbaut Killian Sardella

31' eerste helft, minuut 31. Cobbaut landt lelijk op zijn enkel en moet de strijd staken. Sardella komt hem noodgedwongen vervangen. . Cobbaut landt lelijk op zijn enkel en moet de strijd staken. Sardella komt hem noodgedwongen vervangen.

29' eerste helft, minuut 29. Anderlecht zoekt telkens de linkerflank. Op den duur wordt dat voorspelbaar. Peter Vandenbempt. Anderlecht zoekt telkens de linkerflank. Op den duur wordt dat voorspelbaar. Peter Vandenbempt

29' Gele kaart voor Maxime D'Arpino van KV Oostende tijdens eerste helft, minuut 29 Maxime D'Arpino KV Oostende

28' eerste helft, minuut 28. Wanneer komt Anderlecht op gang? Vooralsnog hoeft Oostende niet eens meesterlijk te voetballen om paars-wit uit de eigen rechthoek te houden. . Wanneer komt Anderlecht op gang? Vooralsnog hoeft Oostende niet eens meesterlijk te voetballen om paars-wit uit de eigen rechthoek te houden.

23' eerste helft, minuut 23. Hjulsager pakt uit met een lekkere beweging, maar zet dan onzorgvuldig voor. KVO komt er wel geregeld uit. . Hjulsager pakt uit met een lekkere beweging, maar zet dan onzorgvuldig voor. KVO komt er wel geregeld uit.

21' eerste helft, minuut 21. Kans voor Doku! Tau prikt de bal dan toch een keer tot bij Doku, maar de kersverse Rode Duivel draait deze wenkende kans een paar centimeters over de verste winkelhaak. Die moet altijd binnen het kader, minstens! . Kans voor Doku! Tau prikt de bal dan toch een keer tot bij Doku, maar de kersverse Rode Duivel draait deze wenkende kans een paar centimeters over de verste winkelhaak. Die moet altijd binnen het kader, minstens!

19' eerste helft, minuut 19. Bij Anderlecht loopt het inderdaad nogal stroef. Doku wordt op zijn linkerflank gezocht, maar zelden gevonden. In de as zet Oostende alles stevig vast. . Bij Anderlecht loopt het inderdaad nogal stroef. Doku wordt op zijn linkerflank gezocht, maar zelden gevonden. In de as zet Oostende alles stevig vast.

17' eerste helft, minuut 17. Fors kan ik de reactie van Anderlecht op dat doelpunt niet noemen. Peter Vandenbempt. Fors kan ik de reactie van Anderlecht op dat doelpunt niet noemen. Peter Vandenbempt

16' eerste helft, minuut 16. De voorsprong geeft de jongens van Oostende nog een extra stimulans om fel te blijven jagen. Benieuwd of ze dat een hele wedstrijd kunnen volhouden, want zoiets vreet energie. . De voorsprong geeft de jongens van Oostende nog een extra stimulans om fel te blijven jagen. Benieuwd of ze dat een hele wedstrijd kunnen volhouden, want zoiets vreet energie.

14' Statistiek. Het is de eerste keer dat Anderlecht in deze competitie op achterstand komt én de eerste keer dat de ploeg een doelpunt slikt vóór minuut 83. . eerste helft, minuut 14. Statistiek Het is de eerste keer dat Anderlecht in deze competitie op achterstand komt én de eerste keer dat de ploeg een doelpunt slikt vóór minuut 83.

11' eerste helft, minuut 11.

11' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 11 door Robbie D'Haese van KV Oostende. 1, 0. goal KV Oostende Anderlecht 1 0

11' eerste helft, minuut 11. Bingo voor KVO! Van Crombrugghe kan nog net bij een krachtige plaatsbal van Gueye, maar is kansloos op de herneming van D'Haese. Die is wakkerder dan Michajlitsjenko en jast de bal in het dak van het doel. . Bingo voor KVO! Van Crombrugghe kan nog net bij een krachtige plaatsbal van Gueye, maar is kansloos op de herneming van D'Haese. Die is wakkerder dan Michajlitsjenko en jast de bal in het dak van het doel.

9' eerste helft, minuut 9. Weinig gaten. Beide ploegen houden elkaar goed in evenwicht. Doelkansen hebben we nog niet gezien. . Weinig gaten Beide ploegen houden elkaar goed in evenwicht. Doelkansen hebben we nog niet gezien.

5' eerste helft, minuut 5. Anderlecht probeert zijn wil op te leggen, maar Oostende laat zich in eigen huis niet zomaar wegdrukken. . Anderlecht probeert zijn wil op te leggen, maar Oostende laat zich in eigen huis niet zomaar wegdrukken.

2' eerste helft, minuut 2. KVO maakt zijn reputatie van ploeg met de meeste overtredingen al meteen waar. Dat is nu eenmaal inherent aan de pressing die coach Blessin speelt. . KVO maakt zijn reputatie van ploeg met de meeste overtredingen al meteen waar. Dat is nu eenmaal inherent aan de pressing die coach Blessin speelt.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Oostende en Anderlecht openen de vierde speeldag. Pakt KVO zijn eerste zege van het seizoen, of wipt de recordkampioen naar een voorlopige derde plek in de stand? . Aftrap Oostende en Anderlecht openen de vierde speeldag. Pakt KVO zijn eerste zege van het seizoen, of wipt de recordkampioen naar een voorlopige derde plek in de stand?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:35 vooraf, 20 uur 35. We trainen op dat killer instinct, maar zulke dingen vragen tijd. Alexander Blessin, KVO-coach. We trainen op dat killer instinct, maar zulke dingen vragen tijd. Alexander Blessin, KVO-coach

20:30 vooraf, 20 uur 30. We willen Dimata niet te snel opbranden. Colassin staat altijd te springen om speelkansen en Tau heeft ons getoond dat hij bepalend kan zijn. Vincent Kompany, RSCA-coach. We willen Dimata niet te snel opbranden. Colassin staat altijd te springen om speelkansen en Tau heeft ons getoond dat hij bepalend kan zijn. Vincent Kompany, RSCA-coach

20:20 vooraf, 20 uur 20. Geschiedenis. Anderlecht heeft een eitje te pellen met Oostende, want vorig seizoen ging het twee keer de boot in. Thuis, op de eerste speeldag, werd het al koud gepakt met 1-2. In december aan 't zeetje liep KVO uit tot 3-0, maar kwam paars-wit in de slotminuten nog terug tot 3-2. De 6 punten tegen Anderlecht waren goed voor meer dan een kwart van het Oostendse seizoenstotaal. . Geschiedenis Anderlecht heeft een eitje te pellen met Oostende, want vorig seizoen ging het twee keer de boot in. Thuis, op de eerste speeldag, werd het al koud gepakt met 1-2. In december aan 't zeetje liep KVO uit tot 3-0, maar kwam paars-wit in de slotminuten nog terug tot 3-2. De 6 punten tegen Anderlecht waren goed voor meer dan een kwart van het Oostendse seizoenstotaal.



Het is weer een hoogdag voor de fans van The Lion of Judah.

20:03 vooraf, 20 uur 03. Het is Ait El Hadj! Anouar Ait El Hadj is de ontbrekende schakel. Vlap is ziek en zit niet in de selectie, Zulj en Dimata moeten nagelbijten op de bank. . Het is Ait El Hadj! Anouar Ait El Hadj is de ontbrekende schakel. Vlap is ziek en zit niet in de selectie, Zulj en Dimata moeten nagelbijten op de bank.

20:00 vooraf, 20 uur . Opstelling Anderlecht. De Twitter-account van Anderlecht laat ons nog even in het ongewisse, want er staan voorlopig maar tien man op het blad bij de bezoekers. Zeker is dat Tau voor het eerst van bij het begin mag meedoen en dat ook Colassin nieuw is aan de aftrap. We wachten samen met u af wie de elfde speler van coach Kompany wordt. . Opstelling Anderlecht De Twitter-account van Anderlecht laat ons nog even in het ongewisse, want er staan voorlopig maar tien man op het blad bij de bezoekers. Zeker is dat Tau voor het eerst van bij het begin mag meedoen en dat ook Colassin nieuw is aan de aftrap. We wachten samen met u af wie de elfde speler van coach Kompany wordt.

19:55 vooraf, 19 uur 55. Opstelling Oostende. Bij KVO ontbreekt Bataille, die vorige week tegen een rode kaart aanliep. Met Boonen verhuist een andere jonge Belg naar de bank. Gueye verschijnt daardoor opnieuw aan de aftrap en McGeehan krijgt zijn eerste basisplaats. Het is op papier een erg offensief ingesteld Oostende dat coach Blessin tussen de lijnen brengt. . Opstelling Oostende Bij KVO ontbreekt Bataille, die vorige week tegen een rode kaart aanliep. Met Boonen verhuist een andere jonge Belg naar de bank. Gueye verschijnt daardoor opnieuw aan de aftrap en McGeehan krijgt zijn eerste basisplaats. Het is op papier een erg offensief ingesteld Oostende dat coach Blessin tussen de lijnen brengt.

19:45 vooraf, 19 uur 45. Vooraf. Op deze vrijdagavond staan twee ploegen tegenover elkaar die betere tijden hebben gekend. Oostende boekte vorig weekend dan wel zijn eerste punt, het schoot daar niet zo veel mee op. De voorlaatste in de stand liet ook nog een strafschop onbenut toen tegenstander STVV met z'n tienen stond en verloor het momentum na een eigen rode kaart. Gelijkaardig verhaal voor Anderlecht, dat ook al tegen tien man een voorsprong niet vast wist te houden. Het liet Moeskroen in de toegevoegde tijd nog terugkeren en bleef steken op een al bij al teleurstellende 5 op 9. Wie van de twee komt vanavond in de Diaz Arena eindelijk echt op dreef? . Vooraf Op deze vrijdagavond staan twee ploegen tegenover elkaar die betere tijden hebben gekend. Oostende boekte vorig weekend dan wel zijn eerste punt, het schoot daar niet zo veel mee op. De voorlaatste in de stand liet ook nog een strafschop onbenut toen tegenstander STVV met z'n tienen stond en verloor het momentum na een eigen rode kaart. Gelijkaardig verhaal voor Anderlecht, dat ook al tegen tien man een voorsprong niet vast wist te houden. Het liet Moeskroen in de toegevoegde tijd nog terugkeren en bleef steken op een al bij al teleurstellende 5 op 9. Wie van de twee komt vanavond in de Diaz Arena eindelijk echt op dreef?

19:45 - Vooraf Vooraf, 19 uur 45

Opstelling KV Oostende. Guillaume Hubert, Cameron McGeehan, Anton Tanghe, Arthur Theate, Ari Skúlason, Andrew Hjulsager, Kevin Vandendriessche, Maxime D'Arpino, Robbie D'Haese, Makhtar Gueye, Fashion Sakala Opstelling KV Oostende Fashion Sakala, Makhtar Gueye, Robbie D'Haese, Maxime D'Arpino, Kevin Vandendriessche, Andrew Hjulsager, Ari Skúlason, Arthur Theate, Anton Tanghe, Cameron McGeehan, Guillaume Hubert

Opstelling Anderlecht. Hendrik van Crombrugge, Michael Murillo, Derrick Luckassen, Elias Cobbaut, Bogdan Mykhaylichenko, Percy Tau, Marco Kana, Adrien Trebel, Anouar Ait El Hadj, Antoine Colassin, Jeremy Doku Opstelling Anderlecht Jeremy Doku, Antoine Colassin, Anouar Ait El Hadj, Adrien Trebel, Marco Kana, Percy Tau, Bogdan Mykhaylichenko, Elias Cobbaut, Derrick Luckassen, Michael Murillo, Hendrik van Crombrugge