LIVE: Kan Kompany eerste zege als coach boeken in Oostende?

2' eerste helft, minuut 2. KVO maakt zijn reputatie van ploeg met de meeste overtredingen al meteen waar. Dat is nu eenmaal inherent aan de pressing die coach Blessin speelt.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Oostende en Anderlecht openen de vierde speeldag. Pakt KVO zijn eerste zege van het seizoen, of wipt de recordkampioen naar een voorlopige derde plek in de stand?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:35 vooraf, 20 uur 35. We trainen op dat killer instinct, maar zulke dingen vragen tijd. Alexander Blessin, KVO-coach.

20:30 vooraf, 20 uur 30. We willen Dimata niet te snel opbranden. Colassin staat altijd te springen om speelkansen en Tau heeft ons getoond dat hij bepalend kan zijn. Vincent Kompany, RSCA-coach.

20:20 vooraf, 20 uur 20. Geschiedenis. Anderlecht heeft een eitje te pellen met Oostende, want vorig seizoen ging het twee keer de boot in. Thuis, op de eerste speeldag, werd het al koud gepakt met 1-2. In december aan 't zeetje liep KVO uit tot 3-0, maar kwam paars-wit in de slotminuten nog terug tot 3-2. De 6 punten tegen Anderlecht waren goed voor meer dan een kwart van het Oostendse seizoenstotaal.



20:03 vooraf, 20 uur 03. Het is Ait El Hadj! Anouar Ait El Hadj is de ontbrekende schakel. Vlap is ziek en zit niet in de selectie, Zulj en Dimata moeten nagelbijten op de bank.

20:00 vooraf, 20 uur . Opstelling Anderlecht. De Twitter-account van Anderlecht laat ons nog even in het ongewisse, want er staan voorlopig maar tien man op het blad bij de bezoekers. Zeker is dat Tau voor het eerst van bij het begin mag meedoen en dat ook Colassin nieuw is aan de aftrap. We wachten samen met u af wie de elfde speler van coach Kompany wordt.

19:55 vooraf, 19 uur 55. Opstelling Oostende. Bij KVO ontbreekt Bataille, die vorige week tegen een rode kaart aanliep. Met Boonen verhuist een andere jonge Belg naar de bank. Gueye verschijnt daardoor opnieuw aan de aftrap en McGeehan krijgt zijn eerste basisplaats. Het is op papier een erg offensief ingesteld Oostende dat coach Blessin tussen de lijnen brengt.

19:45 vooraf, 19 uur 45. Vooraf. Op deze vrijdagavond staan twee ploegen tegenover elkaar die betere tijden hebben gekend. Oostende boekte vorig weekend dan wel zijn eerste punt, het schoot daar niet zo veel mee op. De voorlaatste in de stand liet ook nog een strafschop onbenut toen tegenstander STVV met z'n tienen stond en verloor het momentum na een eigen rode kaart. Gelijkaardig verhaal voor Anderlecht, dat ook al tegen tien man een voorsprong niet vast wist te houden. Het liet Moeskroen in de toegevoegde tijd nog terugkeren en bleef steken op een al bij al teleurstellende 5 op 9. Wie van de twee komt vanavond in de Diaz Arena eindelijk echt op dreef?

Opstelling KV Oostende. Guillaume Hubert, Ari Skúlason, Anton Tanghe, Arthur Theate, Cameron McGeehan, Andrew Hjulsager, Kevin Vandendriessche, Maxime D'Arpino, Makhtar Gueye, Fashion Sakala, Robbie D'Haese Opstelling KV Oostende Robbie D'Haese, Fashion Sakala, Makhtar Gueye, Maxime D'Arpino, Kevin Vandendriessche, Andrew Hjulsager, Cameron McGeehan, Arthur Theate, Anton Tanghe, Ari Skúlason, Guillaume Hubert

Opstelling Anderlecht. Hendrik van Crombrugge, Michael Murillo, Derrick Luckassen, Elias Cobbaut, Bogdan Mykhaylichenko, Percy Tau, Marco Kana, Adrien Trebel, Anouar Ait El Hadj, Antoine Colassin, Jeremy Doku Opstelling Anderlecht Jeremy Doku, Antoine Colassin, Anouar Ait El Hadj, Adrien Trebel, Marco Kana, Percy Tau, Bogdan Mykhaylichenko, Elias Cobbaut, Derrick Luckassen, Michael Murillo, Hendrik van Crombrugge