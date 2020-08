Gemakkelijk programma? Anderlecht speelt derde keer gelijk in vier matchen

Adrien Trebel was met een teen in twee goals bepalend. "Dat doet me geen plezier, want we hebben niet gewonnen. Mijn prestatie en persoonlijke situatie zijn niet belangrijk, de club is dat wel."

"De weg was wel lang, met hoogtes en laagtes. Dat hoort bij de carrière van een voetballer. Ik heb niet opgegeven en ben altijd blijven werken. Dan word je altijd beloond", belichtte Trebel zijn situatie in Brussel.

"We waren verrast door de goeie ploeg van Oostende, die een goede pressing speelde. Er was karakter nodig om terug te komen nadat we twee goals hadden geslikt. We wisten dat we zouden scoren als we speelden zoals gevraagd. Dat is ook gebeurd, maar we konden het niet volhouden tot het einde."

Trebel kwam ook terug op zijn schwalbe na de rust. "Het was geen penalty. Wat wil je dat ik zeg? Ik was op volle snelheid, dus probeerde ik iets", lachte de Fransman.