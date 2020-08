KRC Genk en Club Brugge op zoek naar punten en vertrouwen

Nog geen regen gesignaleerd in Genk, de grasmat wordt zelfs nog even besproeid voor de aftrap. Ideaal voetbalweertje!

vooraf, 13 uur 20. Nog geen regen gesignaleerd in Genk, de grasmat wordt zelfs nog even besproeid voor de aftrap. Ideaal voetbalweertje! .

vooraf, 13 uur 07. Als Clement zegt dat er twijfel heerst bij Club Brugge, moeten we daar gebruik van maken en moeten we hen vanaf de 1e minuut nog meer laten twijfelen. Dimitri De Condé, technisch directeur KRC Genk .

vooraf, 12 uur 43. Wolf houdt Dessers op de bank. Hannes Wolf kiest vandaag voor een opstelling met één spits en geeft daarbij de voorkeur aan Onuachu. Dessers moet dus vanop de bank toekijken, Dæhli neemt de vrijgekomen plaats in. Ook de nieuwe aanwinst Arteaga start op de bank. .

vooraf, 12 uur 36. Dennis, Okereke en Deli starten. Clement wijzigt zijn team op drie posities na de nederlaag tegen Beerschot vorige week. Dennis en Okereke vervoegen Badji in de voorste gelederen. Zij komen in de plaats van Schrijvers en de geblesseerde Diatta. Achterin is er de terugkeer van Deli, waardoor Balanta naar de bank verhuist. .