Club Brugge trekt topper in Genk naar zich toe met late goal van Badji

KRC Genk - Club Brugge in een notendop:

Hans Vanaken bevrijdt Club en zichzelf

Pas in het slot van de eerste helft kon de thuisploeg toch wat opschuiven, maar Dæhli en Dessers, die in extremis aan de aftrap stond door het uitvallen van Onuachu, konden de weinige kansen niet afwerken.

Racing Genk had geen noemenswaardige reactie in huis en mocht blij zijn dat Rits even later de 0-2 liet liggen na sterk voorbereidend werk van alweer Emmanuel Dennis.

Na een studieronde van een tiental minuten nam Club Brugge de partij in handen. Vormer dreigde eerst met een vrije trap die via Vukovic tegen de paal belandde, zijn tweede poging werd door Cuesta voor de lijn gekeerd.

Genk kan eerste competitienederlaag niet afwenden

Meteen na de pauze kreeg Dessers dé kans om Genk snel langszij te brengen, maar de spits plaatste zijn penalty tegen de paal.

Niet getreurd voor Genk, want op het uur ging de bal een tweede keer op de stip, na een tussenkomst van de VAR. Dit keer was het Bongonda die de strafschop voor zijn rekening nam, en hij scoorde wel, via het lichaam van Mignolet.

De thuisploeg had na de gelijkmaker even het momentum te pakken, maar slaagde er niet in om een tweede keer te scoren. Ook bij Club liep het allemaal wat moeizamer na de rust. Grote kansen bleven dan ook uit.

In de slotfase was het dan toch Club dat het laken naar zich toe trok, op een stilstaande fase. De hoekschop was van Schrijvers, de onhoudbare kopbal van de jonge Badji. 1-2 voor Club, opluchting bij Clement en co, zorgen in Genk.