LIVE: Eupen leidt, maar staat met tien na rood wegens natrappen

De Wolf wordt een eerste keer echt aan het werk gezet: eerst bij een kopbal van Mmaee, even later bij een stevig schot van Colidio, maar de doelman staat pal.

tweede helft, minuut 54. De Wolf wordt een eerste keer echt aan het werk gezet: eerst bij een kopbal van Mmaee, even later bij een stevig schot van Colidio, maar de doelman staat pal. .

48'

tweede helft, minuut 48. Lucas probeert de partij snel open te breken, maar zijn controle is minder en dus laat ook het schot te wensen over. Intussen zien we dat Adriano aan de warming-up begonnen is. .