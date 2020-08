10 Eupen-spelers geven eerste zege nog uit handen tegen STVV

Eupen - STVV in een notendop:

Sleutelmoment: Eupen lijkt op weg naar zijn eerste zege, maar Suzuki versiert in de slotfase nog een strafschop na contact met Poulain. De Japanner zet de penalty zelf om.

De amper 19-jarige Konan N’Dri was onvermoeibaar op zijn rechterflank en liet zich zowel in defensief als offensief opzicht gelden, mét een assist voor de 1-0 erbovenop. Opvallend: Eupen speelde zijn minste wedstrijd tot nu toe, maar qua uitslagen blijven de Oostkantonners wel consistent. Ze zitten nu al aan drie gelijke spelen in vier wedstrijden.

Ngoy zet de thuisploeg al snel op rozen

STVV was de betere ploeg in de openingsfase, maar keek na een kwartier toch tegen een achterstand aan. De actie was van de jonge flankspeler N’Dri op rechts, Ngoy kon de bal simpel in doel duwen: 1-0 voor de thuisploeg. Bij Eupen, waar topaankopen Vazquez en Adriano op de bank startten, leek er geen vuiltje aan de lucht, tot halfweg de eerste helft verdediger Heris met rood van het veld werd gestuurd wegens natrappen. Aan het spelbeeld veranderde die uitsluiting niet bijster veel. De bezoekers uit Sint-Truiden hadden het balbezit en de betere combinaties, maar slaagden er niet in om thuisdoelman De Wolf aan het werk te zetten.



De rode kaart bij Eupen:

Invaller Adriano kan puntenverlies niet voorkomen

Na de pauze wist STVV even een versnelling hoger te schakelen, met verdienstelijke doelpogingen van Mmaee en Colidio, maar dat was toch te weinig om De Wolf in verlegenheid te brengen. Eupen-coach San Jose besloot daarop om zijn defensie nog wat te versterken en gooide niemand minder dan Adriano in de strijd. Toeval of niet, maar de Truiense aanvalsgolven namen op slag af. Eupen kreeg weer grip op de partij en prikte zelfs af en toe voorzichtig tegen. De thuisploeg voelde zich al bijna zegezeker, tot Suzuki in de slotfase nog een penalty forceerde in een duel met Poulain. De Japanner zette zich zelf achter de bal en prikte de gelijkmaker in het hoekje: 1-1.

"We verdienden een punt" vs. "We verdienden een zege"

Kevin Muscat (coach STVV) bleef wat ontgoocheld achter na de puntendeling. "Uiteraard wil je altijd winnen. We maakten onze wedstrijd een pak moeilijker door een gemakkelijk doelpunt te slikken. Na de rode kaart zakten ze zo diep achteruit, we hadden zelfs 5 spitsen op het veld om nog te scoren op het einde. We verdienden het punt."

