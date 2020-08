Opluchting in Gent: het klopt KV Mechelen en heeft eerste zege beet

AA Gent - KV Mechelen in een notendop:

Bekijk de enige goal uit Gent - KV Mechelen (1-0)

Niangbo verlost AA Gent

AA Gent was na de 0 op 9 dringend op zoek naar punten en dat was eraan te zien in de openingsfase. De thuisploeg kwam bijzonder gretig voor de dag, Kleindienst en Niangbo zorgden al in de eerste minuut voor gevaar.

Het was de voorbode voor een 1e helft waarin de Buffalo’s voorzichtig domineerden en heel wat goede doelkansen wist te versieren. Toch was het opletten voor de gevaarlijke tegenprikken van de bezoekers. Zo werd een doelpunt van Schoofs afgekeurd voor buitenspel en stond Togui een gemaakt doelpunt van Hairemans in de weg.

Net wanneer het niveau wat leek in te zakken, sloeg AA Gent toch toe. Na een ongelukkige tussenkomst van Bushiri ging Jaremtsjoek ervandoor en de Oekraïner bood Niangbo de 1-0 aan. Gezien de vele kansen van de thuisploeg mocht KV Mechelen niet mopperen met die ruststand.

Zonder zich in te graven pakte Gent het na de koffie wat meer behoudend aan, door het initiatief aan de bezoekers te laten. Die hadden na de rust het meeste van het spel, met onder meer schoten van Kaboré en Storm. Tussendoor claimde de thuisploeg een penalty toen Tsjakvetadze neerging in de zestien, maar ref Visser en de VAR zagen er een schwalbe in.

In het slot van de wedstrijd ging een kranig KV Mechelen nog nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker. KVM kampeerde bijna voortdurend op de helft van Gent, dat daardoor wel meer ruimte kreeg.

Zo waren de beste kansen na de rust toch weer voor de thuisploeg. Invaller Botaka flirtte tot twee keer toe met de 2-0, maar scoren lukte niet. Daardoor bleef het voor de Buffalo’s bibberen tot het laatste fluitsignaal, maar de nul is eindelijk weg bij het ambitieuze Gent.