LIVE: Niangbo zet AA Gent op voorsprong tegen KV Mechelen

75' tweede helft, minuut 75.

74' tweede helft, minuut 74. Storm in het zijnet. AA Gent speelt toch met vuur, hoor. Na een driehoekje Bijker-Schoofs-Storm is het die laatste die uithaalt: de bal sterft in het zijnet. . Storm in het zijnet AA Gent speelt toch met vuur, hoor. Na een driehoekje Bijker-Schoofs-Storm is het die laatste die uithaalt: de bal sterft in het zijnet.

74' tweede helft, minuut 74. Nurio levert een voorzet af in de zestien, Coucke klimt hoog en plukt de bal. . Nurio levert een voorzet af in de zestien, Coucke klimt hoog en plukt de bal.

73' tweede helft, minuut 73. Vervanging bij KAA Gent, Roman Bezoes erin, Giorgi Chakvetadze eruit wissel Giorgi Chakvetadze Roman Bezoes

70' tweede helft, minuut 70. Het balbezit is op dit moment voor KV Mechelen, Gent wacht af. Het is misschien toch nog wat vroeg om de voorsprong al te gaan verdedigen. Johan De Caluwé in Sporza op Radio 1. Het balbezit is op dit moment voor KV Mechelen, Gent wacht af. Het is misschien toch nog wat vroeg om de voorsprong al te gaan verdedigen. Johan De Caluwé in Sporza op Radio 1

69' tweede helft, minuut 69. Schot van Shved. Shved toont zich een eerste keer. De Oekraïner zoekt en vindt de ruimte om af te drukken met zijn linker. Roef kan het botsende schot makkelijk pakken. . Schot van Shved Shved toont zich een eerste keer. De Oekraïner zoekt en vindt de ruimte om af te drukken met zijn linker. Roef kan het botsende schot makkelijk pakken.

68' tweede helft, minuut 68.

67' tweede helft, minuut 67. Intussen is bij KV Mechelen ook Marian Shved in het veld gekomen. Voor de Oekraïner zijn het zijn eerste minuten in de Jupiler Pro League. . Intussen is bij KV Mechelen ook Marian Shved in het veld gekomen. Voor de Oekraïner zijn het zijn eerste minuten in de Jupiler Pro League.

66' tweede helft, minuut 66. Prikje van Kaboré. Kaboré rukt weer eens ver op en krijgt daarbij niet al te veel tegenwind. Het gekruiste schot van de rechtsback gaat overhoeks naast. . Prikje van Kaboré Kaboré rukt weer eens ver op en krijgt daarbij niet al te veel tegenwind. Het gekruiste schot van de rechtsback gaat overhoeks naast.

66' tweede helft, minuut 66. Vervanging bij KV Mechelen, Marian Shved erin, Joachim Van Damme eruit wissel Joachim Van Damme Marian Shved

64' tweede helft, minuut 64. Uithaal van Jaremtsjoek. Jaremtsjoek mag ver oprukken met de bal aan de voet. De Oekraïner zoekt een klein gaatje aan de eerste pal, Coucke is bij de pinken. . Uithaal van Jaremtsjoek Jaremtsjoek mag ver oprukken met de bal aan de voet. De Oekraïner zoekt een klein gaatje aan de eerste pal, Coucke is bij de pinken.

62' tweede helft, minuut 62. KV Mechelen dreigt. Kaboré schudt zijn belager af en verstuurt een voorzet richting tweede paal. Daar wordt de bal weggekopt voor de neus van Storm. Bij de hoekschop kan De Camargo zich een eerste keer tonen: de Braziliaanse Belg kopt over. . KV Mechelen dreigt Kaboré schudt zijn belager af en verstuurt een voorzet richting tweede paal. Daar wordt de bal weggekopt voor de neus van Storm. Bij de hoekschop kan De Camargo zich een eerste keer tonen: de Braziliaanse Belg kopt over.

60' tweede helft, minuut 60.

60' tweede helft, minuut 60. Vrije trap Castro-Montes. Castro-Montes neemt een verre vrije trap voor zijn rekening. De vallende bal is binnen het kader, Coucke bokst weg. . Vrije trap Castro-Montes Castro-Montes neemt een verre vrije trap voor zijn rekening. De vallende bal is binnen het kader, Coucke bokst weg.

60' Gele kaart voor Rob Schoofs van KV Mechelen tijdens tweede helft, minuut 60 Rob Schoofs KV Mechelen

59' tweede helft, minuut 59. Vervanging bij KV Mechelen, Igor De Camargo erin, Williams Togui Mel eruit wissel Williams Togui Mel Igor De Camargo

58' tweede helft, minuut 58. Eerste wissel bij de bezoekers: De Camargo komt in de plaats van Togui. . Eerste wissel bij de bezoekers: De Camargo komt in de plaats van Togui.

56' Gele kaart voor Giorgi Chakvetadze van KAA Gent tijdens tweede helft, minuut 56 Giorgi Chakvetadze KAA Gent

56' tweede helft, minuut 56. Fopduik van Tsjakvetadze. Na een snelle omschakeling van AA Gent gaat Tsjakvetadze neer in de zestien, in duel met Peyre. Schwalbe oordeelt ref Visser, die geel trekt voor de Georgiër. De VAR geeft geen krimp, dus we nemen aan dat Visser het bij het rechte eind heeft. . Fopduik van Tsjakvetadze Na een snelle omschakeling van AA Gent gaat Tsjakvetadze neer in de zestien, in duel met Peyre. Schwalbe oordeelt ref Visser, die geel trekt voor de Georgiër. De VAR geeft geen krimp, dus we nemen aan dat Visser het bij het rechte eind heeft.

54' tweede helft, minuut 54. Hairemans snijdt vanaf rechts naar binnen en drukt af met zijn linker. Roef kijkt hoe de bal naast zijn kooi tegen de reclameborden knalt. . Hairemans snijdt vanaf rechts naar binnen en drukt af met zijn linker. Roef kijkt hoe de bal naast zijn kooi tegen de reclameborden knalt.

50' tweede helft, minuut 50. KV Mechelen probeert geduldig een goeie aanval in elkaar te knutselen. De voorzet komt uiteindelijk vanaf de rechterflank. Centraal voor doel kopt Owusu het gevaar weg. . KV Mechelen probeert geduldig een goeie aanval in elkaar te knutselen. De voorzet komt uiteindelijk vanaf de rechterflank. Centraal voor doel kopt Owusu het gevaar weg.

48' tweede helft, minuut 48.

46' tweede helft, minuut 46. Aftrap. De tweede helft is begonnen en AA Gent duikt al meteen weer op voor het doel van KV Mechelen. Tot een schot komt het dit keer niet. . Aftrap De tweede helft is begonnen en AA Gent duikt al meteen weer op voor het doel van KV Mechelen. Tot een schot komt het dit keer niet.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+1' eerste helft eerste helft, minuut 46 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. Rust. Lawrence Visser fluit voor het einde van de 1e helft, waarin AA Gent de meeste kansen had en verdiend op voorsprong kwam dankzij de goal van Niangbo. Toch waren ook de tegenprikjes van KV Mechelen niet zonder gevaar. . Rust Lawrence Visser fluit voor het einde van de 1e helft, waarin AA Gent de meeste kansen had en verdiend op voorsprong kwam dankzij de goal van Niangbo. Toch waren ook de tegenprikjes van KV Mechelen niet zonder gevaar.

42' eerste helft, minuut 42. KV Mechelen probeert de bakens te verzetten na de 1-0. Storm zoekt een ploegmaat aan de tweede paal, maar de voorzet is niet scherp genoeg en geeft de Gentse defensie de kans om de dreiging uit de aanval te halen. . KV Mechelen probeert de bakens te verzetten na de 1-0. Storm zoekt een ploegmaat aan de tweede paal, maar de voorzet is niet scherp genoeg en geeft de Gentse defensie de kans om de dreiging uit de aanval te halen.

37' eerste helft, minuut 37.

36' eerste helft, minuut 36. Niangbo schiet raak. Niangbo zet de thuisploeg op voorsprong! Jaremtsjoek gaat op wandel na een misser van Bushiri en schotelt Niangbo de 1-0 voor. Verdiende voorsprong voor AA Gent. . Niangbo schiet raak Niangbo zet de thuisploeg op voorsprong! Jaremtsjoek gaat op wandel na een misser van Bushiri en schotelt Niangbo de 1-0 voor. Verdiende voorsprong voor AA Gent.

36' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 36 door Dogbole Niangbo van KAA Gent. 1, 0. goal KAA Gent KV Mechelen 1 0

31' eerste helft, minuut 31. Het is een beetje een minder moment in de wedstrijd. Na een zeer aanvaardbaar eerste halfuur is het nu wat ingezakt. Johan De Caluwé in Sporza op Radio 1. Het is een beetje een minder moment in de wedstrijd. Na een zeer aanvaardbaar eerste halfuur is het nu wat ingezakt. Johan De Caluwé in Sporza op Radio 1

28' eerste helft, minuut 28. Plastoen krijgt een beuk van Togui, waardoor Storm met de bal aan de haal kan. Roef redt het schot met zijn voet, al was het feestje sowieso niet doorgegaan: de interventie van Togui was een overtreding. De plotse uitbraak van Storm toont wel aan dat de thuisploeg bij de les moet blijven. . Plastoen krijgt een beuk van Togui, waardoor Storm met de bal aan de haal kan. Roef redt het schot met zijn voet, al was het feestje sowieso niet doorgegaan: de interventie van Togui was een overtreding. De plotse uitbraak van Storm toont wel aan dat de thuisploeg bij de les moet blijven.

25' eerste helft, minuut 25. Jaremtsjoek probeert buitenom te gaan bij Peyre. Dat lukt, het vervolg is minder. De Oekraïner maait de bal in de tribunes met iets wat het midden houdt tussen een voorzet en een schot. . Jaremtsjoek probeert buitenom te gaan bij Peyre. Dat lukt, het vervolg is minder. De Oekraïner maait de bal in de tribunes met iets wat het midden houdt tussen een voorzet en een schot.

22' eerste helft, minuut 22.

20' eerste helft, minuut 20. Schotje Storm. Daar is KV Mechelen al opnieuw. Storm zet Roef aan het werk: geen probleem voor de Gentse goalie. . Schotje Storm Daar is KV Mechelen al opnieuw. Storm zet Roef aan het werk: geen probleem voor de Gentse goalie.

19' eerste helft, minuut 19. AA Gent ontsnapt. AA Gent heeft de meeste kansen, al laat ook KV Mechelen zich niet onbetuigd. Na een knappe aanval kan Hairemans uithalen van in de zestien. Roef lijkt geklopt, maar het schot wordt afgeblokt door Hairemans' ploegmaat Togui. Pech voor KVM. . AA Gent ontsnapt AA Gent heeft de meeste kansen, al laat ook KV Mechelen zich niet onbetuigd. Na een knappe aanval kan Hairemans uithalen van in de zestien. Roef lijkt geklopt, maar het schot wordt afgeblokt door Hairemans' ploegmaat Togui. Pech voor KVM.

15' eerste helft, minuut 15. Tsjakvetadze haalt uit. Kums vindt Tsjakvetadze, die ruimte creëert voor zichzelf en met zijn schot de verste paal zoekt. Helaas voor de thuisploeg ligt daar ook Gaëtan Coucke. De KVM-keeper wordt flink bestookt. . Tsjakvetadze haalt uit Kums vindt Tsjakvetadze, die ruimte creëert voor zichzelf en met zijn schot de verste paal zoekt. Helaas voor de thuisploeg ligt daar ook Gaëtan Coucke. De KVM-keeper wordt flink bestookt.

14' eerste helft, minuut 14. Gent blijft komen. Kleindienst is de gevaarlijkste man bij de thuisploeg. Een uitstekende flankvoorzet van Nuria wordt door Jaremtsjoek verlengd tot aan de tweede paal. Daar staat alweer Kleindienst, maar de Duitser weet zich geen raad met de moeilijke bal. . Gent blijft komen Kleindienst is de gevaarlijkste man bij de thuisploeg. Een uitstekende flankvoorzet van Nuria wordt door Jaremtsjoek verlengd tot aan de tweede paal. Daar staat alweer Kleindienst, maar de Duitser weet zich geen raad met de moeilijke bal.

12' eerste helft, minuut 12. Bijna Kleindienst. AA Gent heeft nu toch al wel enkele kansen bij elkaar gevoetbald. Dit keer is het opnieuw Kleindienst die mag aanleggen. Zijn gekruiste schot is niet binnen het kader, maar erg veel scheelt het niet. . Bijna Kleindienst AA Gent heeft nu toch al wel enkele kansen bij elkaar gevoetbald. Dit keer is het opnieuw Kleindienst die mag aanleggen. Zijn gekruiste schot is niet binnen het kader, maar erg veel scheelt het niet.

10' eerste helft, minuut 10. Hairemans schoffelt Nurio onder de zoden. Gent krijgt de overtreding mee, maar Visser houdt zijn kaarten wel op zak. . Hairemans schoffelt Nurio onder de zoden. Gent krijgt de overtreding mee, maar Visser houdt zijn kaarten wel op zak.

8' eerste helft, minuut 8.

8' eerste helft, minuut 8. Kaboré speelt met vuur met een gevaarlijke terugspeelbal op Coucke. Gelukkig voor de bezoekers staat de doelman goed op te letten. . Kaboré speelt met vuur met een gevaarlijke terugspeelbal op Coucke. Gelukkig voor de bezoekers staat de doelman goed op te letten.

6' Afgekeurd doelpunt. Even schrikken voor de thuisploeg: Schoofs devieert een gekraakt schot van Hairemans in doel, maar stond daarbij wel buitenspel. . eerste helft, minuut 6. Afgekeurd doelpunt Even schrikken voor de thuisploeg: Schoofs devieert een gekraakt schot van Hairemans in doel, maar stond daarbij wel buitenspel.

3' eerste helft, minuut 3. Gent dringt aan. Bushiri is nog niet goed wakker en daar kan AA Gent bijna van profiteren. Coucke gaat goed plat op een overhoeks schot van Kleindienst. . Gent dringt aan Bushiri is nog niet goed wakker en daar kan AA Gent bijna van profiteren. Coucke gaat goed plat op een overhoeks schot van Kleindienst.

1' eerste helft, minuut 1. Kansje voor Gent. AA Gent toont zich bijzonder gretig in de openingsminuut. Eerst vindt Kleindienst geen gaatje om af te drukken en in het vervolg van de aanval zet Niangbo Coucke aan het werk met een schuivertje. Geen probleem voor de KVM-keeper. . Kansje voor Gent AA Gent toont zich bijzonder gretig in de openingsminuut. Eerst vindt Kleindienst geen gaatje om af te drukken en in het vervolg van de aanval zet Niangbo Coucke aan het werk met een schuivertje. Geen probleem voor de KVM-keeper.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Scheidsrechter Visser heeft de wedstrijd op gang gefloten. De bezoekers proberen de bal meteen naar voren te jagen. . Aftrap Scheidsrechter Visser heeft de wedstrijd op gang gefloten. De bezoekers proberen de bal meteen naar voren te jagen.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:37 vooraf, 20 uur 37. Geen spoor van Bolat. AA Gent stelde deze week Sinan Bolat voor, maar Laszlo Bölöni heeft in de wedstrijdselectie nog geen plaats voor de doelman. Davy Roef krijgt opnieuw het vertrouwen in doel, Colin Coosemans zit op de bank. . Geen spoor van Bolat AA Gent stelde deze week Sinan Bolat voor, maar Laszlo Bölöni heeft in de wedstrijdselectie nog geen plaats voor de doelman. Davy Roef krijgt opnieuw het vertrouwen in doel, Colin Coosemans zit op de bank.

20:02 vooraf, 20 uur 02. Drie nieuwe namen bij de thuisploeg. Laszlo Bölöni heeft wel enkele ingrepen uitgevoerd. Dorsch, Bezoes en Botaka moeten vanavond vrede nemen met een plaatsje op de bank. Komen in de ploeg: debutant Nurio, Tsjakvetadze en Niangbo. . Drie nieuwe namen bij de thuisploeg Laszlo Bölöni heeft wel enkele ingrepen uitgevoerd. Dorsch, Bezoes en Botaka moeten vanavond vrede nemen met een plaatsje op de bank. Komen in de ploeg: debutant Nurio, Tsjakvetadze en Niangbo.

20:00 vooraf, 20 uur . Geen wijzigingen bij KVM. De zure thuisnederlaag tegen Cercle Brugge heeft het vertrouwen van Wouter Vrancken duidelijk niet aangepast. De coach van KV Mechelen stuurt dezelfde 11 de wei in als vorige week. . Geen wijzigingen bij KVM De zure thuisnederlaag tegen Cercle Brugge heeft het vertrouwen van Wouter Vrancken duidelijk niet aangepast. De coach van KV Mechelen stuurt dezelfde 11 de wei in als vorige week.

18:20 vooraf, 18 uur 20. Bölöni: "Nieuwe wijze van werken vergt tijd". AA Gent is gebrand op een eerste overwinning na een desastreuze 0 op 9. "Het was een intensieve trainingsweek voor zowel mijn spelers als voor mijn staf", zegt coach Laszlo Bölöni. "We planden heel wat trainingsessies in en pasten hier en daar zaken aan. De nieuwe wijze van werken vergt tijd. Ik zag al heel wat positieve zaken maar er is nog werk, op alle vlakken." . Bölöni: "Nieuwe wijze van werken vergt tijd" AA Gent is gebrand op een eerste overwinning na een desastreuze 0 op 9. "Het was een intensieve trainingsweek voor zowel mijn spelers als voor mijn staf", zegt coach Laszlo Bölöni. "We planden heel wat trainingsessies in en pasten hier en daar zaken aan. De nieuwe wijze van werken vergt tijd. Ik zag al heel wat positieve zaken maar er is nog werk, op alle vlakken."

18:19 vooraf, 18 uur 19. Wij hebben nood aan een goede prestatie met punten tot gevolg. Zoiets komt niet uit de lucht vallen. Je moet er hard voor werken en jezelf verplichten om steeds beter te doen. Gent-coach Laszlo Bölöni. Wij hebben nood aan een goede prestatie met punten tot gevolg. Zoiets komt niet uit de lucht vallen. Je moet er hard voor werken en jezelf verplichten om steeds beter te doen. Gent-coach Laszlo Bölöni

18:16 vooraf, 18 uur 16. Debuteert Bolat? Geen Odjidja dus in de wedstrijdselectie van AA Gent, maar Sinan Bolat is er wel bij. Coach Bölöni is tevreden met de komst van de ervaren doelman. "Bolat behoort tot de beste keepers in België. Hij is een echte prof en speelt ook goed mee met het team. Daarnaast vervult hij ook zijn rol binnen de kleedkamer. Het was een te groot risico om geen andere doelman te halen", zegt de Roemeen. . Debuteert Bolat? Geen Odjidja dus in de wedstrijdselectie van AA Gent, maar Sinan Bolat is er wel bij. Coach Bölöni is tevreden met de komst van de ervaren doelman. "Bolat behoort tot de beste keepers in België. Hij is een echte prof en speelt ook goed mee met het team. Daarnaast vervult hij ook zijn rol binnen de kleedkamer. Het was een te groot risico om geen andere doelman te halen", zegt de Roemeen.

18:13 vooraf, 18 uur 13. Voor Vadis is het te vroeg. De thuisploeg kan vanavond geen beroep doen op Vadis Odjidja. De middenvelder ondervindt nog steeds te veel last van een blessure. "De medische staf overlegt dagelijks met hem en hem nu brengen zou te vroeg zijn. We oefenen best nog even wat geduld uit met onze kapitein", zegt Gent-coach Laszlo Bölöni. . Voor Vadis is het te vroeg De thuisploeg kan vanavond geen beroep doen op Vadis Odjidja. De middenvelder ondervindt nog steeds te veel last van een blessure. "De medische staf overlegt dagelijks met hem en hem nu brengen zou te vroeg zijn. We oefenen best nog even wat geduld uit met onze kapitein", zegt Gent-coach Laszlo Bölöni.

18:10 vooraf, 18 uur 10. AA Gent op jacht naar eerste punt(en). AA Gent ontvangt vanavond KV Mechelen in de afsluiter van de 4e speeldag. De druk is groot op nieuwe trainer Laszlo Bölöni, want de Buffalo's prijken na een 0 op 9 helemaal onderaan. Lukt het vanavond wel tegen KVM? Volg het hier vanaf 20.45u. . AA Gent op jacht naar eerste punt(en) AA Gent ontvangt vanavond KV Mechelen in de afsluiter van de 4e speeldag. De druk is groot op nieuwe trainer Laszlo Bölöni, want de Buffalo's prijken na een 0 op 9 helemaal onderaan. Lukt het vanavond wel tegen KVM? Volg het hier vanaf 20.45u.

18:10 - Vooraf Vooraf, 18 uur 10

Opstelling KAA Gent. Davy Roef, Alessio Castro-Montes, Igor Plastoen, Michael Ngadeu-Ngadjui, Núrio, Dogbole Niangbo, Elisha Owusu, Giorgi Chakvetadze, Sven Kums, Roman Jaremtsjoek, Tim Kleindienst Opstelling KAA Gent Tim Kleindienst, Roman Jaremtsjoek, Sven Kums, Giorgi Chakvetadze, Elisha Owusu, Dogbole Niangbo, Núrio, Michael Ngadeu-Ngadjui, Igor Plastoen, Alessio Castro-Montes, Davy Roef

Opstelling KV Mechelen. Gaëtan Coucke, Issa Kabore, Thibaut Peyre, Rocky Bushiri, Lucas Bijker, Aster Vranckx, Joachim Van Damme, Rob Schoofs, Geoffry Hairemans, Williams Togui Mel, Nikola Storm Opstelling KV Mechelen Nikola Storm, Williams Togui Mel, Geoffry Hairemans, Rob Schoofs, Joachim Van Damme, Aster Vranckx, Lucas Bijker, Rocky Bushiri, Thibaut Peyre, Issa Kabore, Gaëtan Coucke