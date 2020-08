Zulte Waregem wint geen zieltjes, wel 3 punten tegen Moeskroen

Moeskroen - Zulte Waregem in een notendop:

Eerste helft is één langgerekte geeuw

Coach Frankcy Dury had geen duidelijker strijdplan kunnen uittekenen voor het duel tegen Moeskroen. "We moeten proberen hetzelfde voetbal op de mat te brengen als tegen Waasland-Beveren", zei hij na de eerste zege van het seizoen.

Helaas voor Dury was er niets te zien in de eerste helft. Moeskroen eiste de bal op, maar kreeg niets klaar in de zone van de waarheid. Na 20 minuten mocht Zulte Waregem het initiatief overnemen, maar ook dat bracht geen zoden aan de dijk.

Een afstandsschot van Omar Govea was de eerste bal tussen de palen. Het antwoord van Moeskroen was minstens even mager: een kopballetje van Daliba. Meer had een kansarme eerste helft niet om het lijf.