LIVE: Zulte Waregem gaat in Moeskroen op zoek naar 2e succes op rij

Fase per fase

Fase per fase

63' tweede helft, minuut 63. Fernando da Cruz haalt zijn eerste reservewapen van de bank. Harlem Gnohéré, ex-speler van Charleroi, neemt de plek van Postolachi in in de spits. . Fernando da Cruz haalt zijn eerste reservewapen van de bank. Harlem Gnohéré, ex-speler van Charleroi, neemt de plek van Postolachi in in de spits.

62' tweede helft, minuut 62. Van Hecke trapt over. Zulte Waregem komt nog eens op de deur kloppen. De rollen worden omgewisseld: Berahino brengt Van Hecke in stelling, maar die mikt ruim over. . Van Hecke trapt over Zulte Waregem komt nog eens op de deur kloppen. De rollen worden omgewisseld: Berahino brengt Van Hecke in stelling, maar die mikt ruim over.

62' tweede helft, minuut 62. Vervanging bij Excel Moeskroen, Harlem Gnohéré erin, Virgiliu Postolachi eruit wissel Virgiliu Postolachi Harlem Gnohéré

61' tweede helft, minuut 61. Francky Dury kijkt allesbehalve tevreden toe, ook assistent Timmy Simons zoekt oplossingen. Beide ploegen lijken alle risico's te schuwen. . Francky Dury kijkt allesbehalve tevreden toe, ook assistent Timmy Simons zoekt oplossingen. Beide ploegen lijken alle risico's te schuwen.

59' tweede helft, minuut 59. Aanvoerder Ciranni plant zijn voetbalschoenen pijnlijk op de enkel van Jelle Vossen. De aanvaller gaat met een schreeuw neer, scheidsrechter Vergoote tovert nog eens een gele kaart boven. . Aanvoerder Ciranni plant zijn voetbalschoenen pijnlijk op de enkel van Jelle Vossen. De aanvaller gaat met een schreeuw neer, scheidsrechter Vergoote tovert nog eens een gele kaart boven.

58' Gele kaart voor Alessandro Ciranni van Excel Moeskroen tijdens tweede helft, minuut 58 Alessandro Ciranni Excel Moeskroen

55' tweede helft, minuut 55. Zulte Waregem plooit volledig terug bij de opbouwfase van Moeskroen. Op basis van de kansen van de eerste helft lijkt dat wat voorbarig. . Zulte Waregem plooit volledig terug bij de opbouwfase van Moeskroen. Op basis van de kansen van de eerste helft lijkt dat wat voorbarig.

53' tweede helft, minuut 53. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

52' tweede helft, minuut 52. Opare profiteert niet. Na zes minuten zonder actie lijkt Moeskroen wat ingedommeld. Koffi moet zich reppen om op zijn onorthodoxe stijl een bal voor de neus van Berahino weg te duwen. Opare krijgt zo de kans om te profiteren, maar knalt wild over. . Opare profiteert niet Na zes minuten zonder actie lijkt Moeskroen wat ingedommeld. Koffi moet zich reppen om op zijn onorthodoxe stijl een bal voor de neus van Berahino weg te duwen. Opare krijgt zo de kans om te profiteren, maar knalt wild over.

46' tweede helft, minuut 46. Start tweede helft. Hopelijk hebben de coaches tijdens de pauze een blik creativiteit opengetrokken. Zulte Waregem trapt de tweede helft op gang. . Start tweede helft Hopelijk hebben de coaches tijdens de pauze een blik creativiteit opengetrokken. Zulte Waregem trapt de tweede helft op gang.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+3' eerste helft, minuut 48. Rust. Moeskroen en Zulte Waregem krijgen een kwartier om te herbronnen na een kansarme eerste helft. Een schotje van Govea en een kopbal van Dabila waren het niet waard om het scorebord te wijzigen. . Rust Moeskroen en Zulte Waregem krijgen een kwartier om te herbronnen na een kansarme eerste helft. Een schotje van Govea en een kopbal van Dabila waren het niet waard om het scorebord te wijzigen.

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. Postolachi ziet dat de hoek te scherp is om te knallen en legt blind terug. Maar ploegmaats Hocko en Faraj konden nog niet aansluiten. . Postolachi ziet dat de hoek te scherp is om te knallen en legt blind terug. Maar ploegmaats Hocko en Faraj konden nog niet aansluiten.

45' Eén minuut extra. Een weinig opwindende eerste helft wordt nog met een minuut verlengd. Levert het nog een kans op? . eerste helft, minuut 45. Eén minuut extra Een weinig opwindende eerste helft wordt nog met een minuut verlengd. Levert het nog een kans op?

45' eerste helft, minuut 45. Scheidsrechter Jasper Vergoote roept even het medische team van Zulte Waregem op het veld. Pletinckx kreeg een tik op zijn wenkbrauw en heeft verzorging nodig. . Scheidsrechter Jasper Vergoote roept even het medische team van Zulte Waregem op het veld. Pletinckx kreeg een tik op zijn wenkbrauw en heeft verzorging nodig.

41' eerste helft, minuut 41. Knappe kopbal Dabila. Moeskroen mocht de zegswijze bijna veranderen in vierde keer, goede keer. Dabila kopt een hoekschop in de linkeronderhoek, maar doelman Eike Bansen houdt de brilscore op het bord. . Knappe kopbal Dabila Moeskroen mocht de zegswijze bijna veranderen in vierde keer, goede keer. Dabila kopt een hoekschop in de linkeronderhoek, maar doelman Eike Bansen houdt de brilscore op het bord.

39' eerste helft, minuut 39. Beide ploegen hebben moeite om kansen bijeen te sprokkelen. Ook nu Zulte Waregem het initiatief wat heeft overgenomen, valt er niet veel te beleven in de strafschopgebieden. . Beide ploegen hebben moeite om kansen bijeen te sprokkelen. Ook nu Zulte Waregem het initiatief wat heeft overgenomen, valt er niet veel te beleven in de strafschopgebieden.

36' eerste helft, minuut 36. Jannes Van Hecke krijgt veel ruimte in het strafschopgebied, maar moet wel een moeilijke bal onder controle krijgen. Een opdracht die mislukt. . Jannes Van Hecke krijgt veel ruimte in het strafschopgebied, maar moet wel een moeilijke bal onder controle krijgen. Een opdracht die mislukt.

34' eerste helft, minuut 34. Over zijn defensie kan Dury wel tevreden zijn. Het plannetje van Tabekou om Bakic af te zonderen voor doel wordt tijdig doorzien door de Waregemse achterhoede. . Over zijn defensie kan Dury wel tevreden zijn. Het plannetje van Tabekou om Bakic af te zonderen voor doel wordt tijdig doorzien door de Waregemse achterhoede.

33' Gele kaart voor Deni Hocko van Excel Moeskroen tijdens eerste helft, minuut 33 Deni Hocko Excel Moeskroen

33' eerste helft, minuut 33. Francky Dury maakt duidelijk dat zijn elftal moet opschuiven. Zulte Waregem heeft wel meer balbezit, maar verder dan de plaatsbal van Govea kwamen de bezoekers nog niet. . Francky Dury maakt duidelijk dat zijn elftal moet opschuiven. Zulte Waregem heeft wel meer balbezit, maar verder dan de plaatsbal van Govea kwamen de bezoekers nog niet.

30' eerste helft, minuut 30. Een versnelling van Gianni Bruno levert meteen een tweede hoekschop op. Govea vindt geen ploegmaat, wel Serge Tabekou. . Een versnelling van Gianni Bruno levert meteen een tweede hoekschop op. Govea vindt geen ploegmaat, wel Serge Tabekou.

28' eerste helft, minuut 28. Zulte Waregem slaagt er niet in om te tonen hoe het wel moet. Ook hun eerste hoekschop is een maat voor niets. Na een kwartwedstrijd kan Dury niet tevreden zijn. . Zulte Waregem slaagt er niet in om te tonen hoe het wel moet. Ook hun eerste hoekschop is een maat voor niets. Na een kwartwedstrijd kan Dury niet tevreden zijn.

24' eerste helft, minuut 24. Derde keer, niet de goede keer. Moeskroen kan ook bij zijn derde corner geen hoge toren bereiken. . Derde keer, niet de goede keer. Moeskroen kan ook bij zijn derde corner geen hoge toren bereiken.

23' eerste helft, minuut 23. Voorlopig zien we weinig genialiteit. Radiocommentator Tom Boudeweel. Voorlopig zien we weinig genialiteit. Radiocommentator Tom Boudeweel

21' eerste helft, minuut 21. Govea in korte hoek. Hervé Koffi is niet van zijn melk na zijn misser. Bij een lage schuiver van Omar Govea is de doelman meteen weer bij de pinken. . Govea in korte hoek Hervé Koffi is niet van zijn melk na zijn misser. Bij een lage schuiver van Omar Govea is de doelman meteen weer bij de pinken.

20' eerste helft, minuut 20. Koffi lost. Zulte Waregem steekt nog eens de neus aan het venster. Dabila krijgt een voorzet van De Bock niet weg, dus beslist Koffi maar in te grijpen. Maar de Burkinees lost de bal en moet even in paniek toekijken hoe Onana de meubelen redt. . Koffi lost Zulte Waregem steekt nog eens de neus aan het venster. Dabila krijgt een voorzet van De Bock niet weg, dus beslist Koffi maar in te grijpen. Maar de Burkinees lost de bal en moet even in paniek toekijken hoe Onana de meubelen redt.

18' eerste helft, minuut 18. Moeskroen blijft de plak zwaaien op Le Canonnier. Tabekou probeert op te rukken langs rechts, maar kan de bal niet meer binnen de lijnen houden. . Moeskroen blijft de plak zwaaien op Le Canonnier. Tabekou probeert op te rukken langs rechts, maar kan de bal niet meer binnen de lijnen houden.

17' eerste helft, minuut 17. Ciranni ruim over. Het blijft wachten op een eerste bal tussen het kader. Ciranni eist een vrije trap op, maar de Italiaanse Belg mikt hoog over. Het openingskwartier is zo één langgerekte geeuw. . Ciranni ruim over Het blijft wachten op een eerste bal tussen het kader. Ciranni eist een vrije trap op, maar de Italiaanse Belg mikt hoog over. Het openingskwartier is zo één langgerekte geeuw.

12' eerste helft, minuut 12. Francky Dury wil hetzelfde zien als tegen Waasland-Beveren: een vlotte aanvoer van Govea en Van Hecke naar de spitsen. Maar voorlopig laten de bezoekers offensief weinig zien. . Francky Dury wil hetzelfde zien als tegen Waasland-Beveren: een vlotte aanvoer van Govea en Van Hecke naar de spitsen. Maar voorlopig laten de bezoekers offensief weinig zien.

11' eerste helft, minuut 11. Ciranni krijgt de corner niet over het eerste pionnetje van Zulte Waregem. De Bock gunt hem even later een herkansing, maar dat levert opnieuw niets op. . Ciranni krijgt de corner niet over het eerste pionnetje van Zulte Waregem. De Bock gunt hem even later een herkansing, maar dat levert opnieuw niets op.

9' eerste helft, minuut 9. Aanvaller Virgiliu Postolachi gaat wat druk zetten, Pletinckx neemt het zeker voor het onzeker en staat een eerste hoekschop toe. . Aanvaller Virgiliu Postolachi gaat wat druk zetten, Pletinckx neemt het zeker voor het onzeker en staat een eerste hoekschop toe.

8' eerste helft, minuut 8. Er is nog niets gebeurd, zelfs geen grote aanval. Radiocommentator Tom Boudeweel. Er is nog niets gebeurd, zelfs geen grote aanval. Radiocommentator Tom Boudeweel

6' eerste helft, minuut 6. Deni Hocko slaat aan het blunderen op het middenveld. De Montenegrijn heeft geluk dat Bruno niet kan profiteren. . Deni Hocko slaat aan het blunderen op het middenveld. De Montenegrijn heeft geluk dat Bruno niet kan profiteren.

4' eerste helft, minuut 4. Rechtsachter Ciranni laat zich niet onder druk zetten bij de eerste Waregemse aanval. Hij houdt het hoofd koel en speelt vlotjes terug op doelman Koffi. . Rechtsachter Ciranni laat zich niet onder druk zetten bij de eerste Waregemse aanval. Hij houdt het hoofd koel en speelt vlotjes terug op doelman Koffi.

3' eerste helft, minuut 3. Fernando da Cruz staat meteen druk gesticulerend voor zijn bank. De Franse oefenmeester neemt geen vrede met de 2 op 9 die nu op de tabellen staat. . Fernando da Cruz staat meteen druk gesticulerend voor zijn bank. De Franse oefenmeester neemt geen vrede met de 2 op 9 die nu op de tabellen staat.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Moeskroen is begonnen aan zijn zoektocht naar zijn eerste driepunter. Kan het de donkere wolken boven Le Cannonier even verdrijven tegen Zulte Waregem? . Aftrap Moeskroen is begonnen aan zijn zoektocht naar zijn eerste driepunter. Kan het de donkere wolken boven Le Cannonier even verdrijven tegen Zulte Waregem?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:36 vooraf, 20 uur 36. We moeten proberen hetzelfde voetbal op de mat te brengen als vorig week. Als we met 6 op 6 de break kunnen ingaan, zal dat een goed gevoel geven. Francky Dury, coach Zulte Waregem. We moeten proberen hetzelfde voetbal op de mat te brengen als vorig week. Als we met 6 op 6 de break kunnen ingaan, zal dat een goed gevoel geven. Francky Dury, coach Zulte Waregem

20:31 vooraf, 20 uur 31. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

20:16 vooraf, 20 uur 16. Twee wissels bij Moeskroen. Moeskroen is nog steeds op zoek naar een eerste driepunter. Fernando da Cruz gooit Faraj en Quirynen, vorige week nog invallers, in de basis. Badibanga is zijn plekje kwijt, Bocat is geschorst na zijn dubbele gele kaart tegen Anderlecht. . Twee wissels bij Moeskroen Moeskroen is nog steeds op zoek naar een eerste driepunter. Fernando da Cruz gooit Faraj en Quirynen, vorige week nog invallers, in de basis. Badibanga is zijn plekje kwijt, Bocat is geschorst na zijn dubbele gele kaart tegen Anderlecht.

20:14 vooraf, 20 uur 14. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

20:07 vooraf, 20 uur 07. Dury wijzigt niets aan elftal. Dury strooit de elf namen op het wedstrijdblad die Waasland-Beveren klein kregen. Berahino en Vossen vormen de voorhoede, Govea en Van Hecke zorgen voor de aanvoer. . Dury wijzigt niets aan elftal Dury strooit de elf namen op het wedstrijdblad die Waasland-Beveren klein kregen. Berahino en Vossen vormen de voorhoede, Govea en Van Hecke zorgen voor de aanvoer.

20:03 vooraf, 20 uur 03. Zulte Waregem zoekt ademruimte. Na een seizoensstart met 0 op 6 pakte Zulte Waregem vorige week stevig uit tegen Waasland-Beveren (4-1). Toch is coach Francky Dury nog niet gerustgesteld: hij wil een tweede zege op rij om een veilige plek in de middenmoot te claimen. . Zulte Waregem zoekt ademruimte Na een seizoensstart met 0 op 6 pakte Zulte Waregem vorige week stevig uit tegen Waasland-Beveren (4-1). Toch is coach Francky Dury nog niet gerustgesteld: hij wil een tweede zege op rij om een veilige plek in de middenmoot te claimen.

19:57 vooraf, 19 uur 57. Jupiler Pro League Moeskroen is beschuldigd van oplichting en valsheid in geschrifte

19:57 - Vooraf Vooraf, 19 uur 57

Opstelling Excel Moeskroen. Hervé Koffi, Alessandro Ciranni, Saad Agouzoul, Kouadio-Yves Dabila, Robbe Quirynen, Deni Hocko, Marko Bakic, Jean Onana, Serge Tabekou, Virgiliu Postolachi, Imad Faraj Opstelling Excel Moeskroen Imad Faraj, Virgiliu Postolachi, Serge Tabekou, Jean Onana, Marko Bakic, Deni Hocko, Robbe Quirynen, Kouadio-Yves Dabila, Saad Agouzoul, Alessandro Ciranni, Hervé Koffi

Opstelling Zulte Waregem. Eike Bansen, Daniel Opare, Ewoud Pletinckx, Olivier Deschacht, Laurens De Bock, Jannes van Hecke, Omar Govea, Ibrahima Seck, Gianni Bruno, Saido Berahino, Jelle Vossen Opstelling Zulte Waregem Jelle Vossen, Saido Berahino, Gianni Bruno, Ibrahima Seck, Omar Govea, Jannes van Hecke, Laurens De Bock, Olivier Deschacht, Ewoud Pletinckx, Daniel Opare, Eike Bansen