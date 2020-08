LIVE: Charleroi alweer op zegekoers tegen 10 Antwerp-spelers

62' tweede helft, minuut 62. Morioka tegen de lat! Bijna was het boeken toe voor Antwerp, maar de lat houdt de bezoekers in de wedstrijd. Het schot van Morioka wijkt even af op het been van De Laet en zoeft via de dwarslat over. . Morioka tegen de lat! Bijna was het boeken toe voor Antwerp, maar de lat houdt de bezoekers in de wedstrijd. Het schot van Morioka wijkt even af op het been van De Laet en zoeft via de dwarslat over.

56' tweede helft, minuut 56. Het spel ligt even stil na een fors duel tussen Haroun en Gholizadeh. Die eerste heeft al een gele kaart achter zijn naam, Boucaut houdt de tweede kaart op zak. . Het spel ligt even stil na een fors duel tussen Haroun en Gholizadeh. Die eerste heeft al een gele kaart achter zijn naam, Boucaut houdt de tweede kaart op zak.

55' tweede helft, minuut 55.

54' tweede helft, minuut 54. Twee keer Nicholson. Nicholson laat zich amper zien, maar duikt dan plots twee keer gevaarlijk op voor doel. Butez grijpt twee keer gepast in, het blijft 1-0. . Twee keer Nicholson Nicholson laat zich amper zien, maar duikt dan plots twee keer gevaarlijk op voor doel. Butez grijpt twee keer gepast in, het blijft 1-0.



52' tweede helft, minuut 52. Rush van Kayembe. Charleroi laat het initiatief aan Antwerp en loert op de omschakeling. Kayembe verovert de bal en steekt het halve veld over, maar levert dan gewoon in. . Rush van Kayembe Charleroi laat het initiatief aan Antwerp en loert op de omschakeling. Kayembe verovert de bal en steekt het halve veld over, maar levert dan gewoon in.

49' tweede helft, minuut 49. Het is toch Antwerp dat als eerste naar voren trekt. Een veelbelovende voorzet van Lamkel Ze wordt door niemand aangeraakt. . Het is toch Antwerp dat als eerste naar voren trekt. Een veelbelovende voorzet van Lamkel Ze wordt door niemand aangeraakt.

46' tweede helft, minuut 46. Tweede helft. We zijn vertrokken voor de tweede helft. Wat kan Antwerp met z'n tienen nog klaarmaken tegen dit goed georganiseerde Charleroi? . Tweede helft We zijn vertrokken voor de tweede helft. Wat kan Antwerp met z'n tienen nog klaarmaken tegen dit goed georganiseerde Charleroi?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

45+2' eerste helft, minuut 47. Rust. Charleroi ligt op koers voor een vierde opeenvolgende zege én de leidersplaats in de Jupiler Pro League, dankzij een doelpunt van Nicholson en de uitsluiting van Verstraete bij Antwerp. . Rust Charleroi ligt op koers voor een vierde opeenvolgende zege én de leidersplaats in de Jupiler Pro League, dankzij een doelpunt van Nicholson en de uitsluiting van Verstraete bij Antwerp.

45+1' eerste helft, minuut 46.

45' eerste helft, minuut 45. Terwijl de regen in Charleroi nog een tandje bijsteekt, mag Gholizadeh een vrije trap nemen. Hij krult het leer recht in de handen van Butez. . Terwijl de regen in Charleroi nog een tandje bijsteekt, mag Gholizadeh een vrije trap nemen. Hij krult het leer recht in de handen van Butez.

44' Gele kaart voor Faris Haroun van Antwerp tijdens eerste helft, minuut 44 Faris Haroun Antwerp

43' eerste helft, minuut 43. Charleroi speelt de bal rond. Ze vinden niet meteen gaten, want Antwerp zakt helemaal in. Bert Sterckx op Radio 1. Charleroi speelt de bal rond. Ze vinden niet meteen gaten, want Antwerp zakt helemaal in. Bert Sterckx op Radio 1

41' eerste helft, minuut 41. Daar is kaart nummer 6 al in deze eerste helft. Ze is voor Gerkens, die een snelle omschakeling van Charleroi in de kiem smoort. . Daar is kaart nummer 6 al in deze eerste helft. Ze is voor Gerkens, die een snelle omschakeling van Charleroi in de kiem smoort.

40' Gele kaart voor Pieter Gerkens van Antwerp tijdens eerste helft, minuut 40 Pieter Gerkens Antwerp

39' eerste helft, minuut 39. Ook Morioka krijgt een gele kaart achter zijn naam na een duidelijke overtreding op Mbokani. . Ook Morioka krijgt een gele kaart achter zijn naam na een duidelijke overtreding op Mbokani.

39' Gele kaart voor Ryota Morioka van Charleroi tijdens eerste helft, minuut 39 Ryota Morioka Charleroi

37' eerste helft, minuut 37. Charleroi heeft lessen getrokken uit de kopbalkans van Gerkens en houdt de regie nu wat steviger in handen. Antwerp moet achter de bal aanhollen, maar komt voorlopig niet echt meer in de problemen. . Charleroi heeft lessen getrokken uit de kopbalkans van Gerkens en houdt de regie nu wat steviger in handen. Antwerp moet achter de bal aanhollen, maar komt voorlopig niet echt meer in de problemen.

37' eerste helft, minuut 37.

32' eerste helft, minuut 32. Refaelov eruit. Leko wacht niet tot de rust om te reorganiseren en haalt Refaelov naar de kant, die zijn ontgoocheling moeilijk kan verbergen. . Refaelov eruit Leko wacht niet tot de rust om te reorganiseren en haalt Refaelov naar de kant, die zijn ontgoocheling moeilijk kan verbergen.

32' eerste helft, minuut 32. Vervanging bij Antwerp, Martin Hongla erin, Lior Refaelov eruit wissel Lior Refaelov Martin Hongla

31' eerste helft, minuut 31. Bijna Gerkens! Antwerp is heel dicht bij de gelijkmaker. Gerkens zet de aanval op en kan die ook bijna zelf afronden, maar zijn kopbal likt de bovenkant van het doelkader. . Bijna Gerkens! Antwerp is heel dicht bij de gelijkmaker. Gerkens zet de aanval op en kan die ook bijna zelf afronden, maar zijn kopbal likt de bovenkant van het doelkader.

30' Gele kaart voor Maxime Busi van Charleroi tijdens eerste helft, minuut 30 Maxime Busi Charleroi

30' eerste helft, minuut 30. Een echte stormloop krijgen we voorlopig niet van Charleroi. Een lang uitgesponnen hoekschop levert uiteindelijk wel een kansje op, maar er is ook al buitenspel gesignaleerd. . Een echte stormloop krijgen we voorlopig niet van Charleroi. Een lang uitgesponnen hoekschop levert uiteindelijk wel een kansje op, maar er is ook al buitenspel gesignaleerd.

25' eerste helft, minuut 25.

25' eerste helft, minuut 25. De sterren staan nu wel heel gunstig voor Charleroi, dat meteen doortrekt. Kayembe kan ver oprukken, maar struikelt over de laatste horde. . De sterren staan nu wel heel gunstig voor Charleroi, dat meteen doortrekt. Kayembe kan ver oprukken, maar struikelt over de laatste horde.

22' eerste helft, minuut 22. Verstraete uitgesloten. Boucaut hoeft niet lang te naar de beelden kijken om zijn conclusie te trekken: hij stuurt Verstraete zonder pardon naar de kleedkamers. . Verstraete uitgesloten Boucaut hoeft niet lang te naar de beelden kijken om zijn conclusie te trekken: hij stuurt Verstraete zonder pardon naar de kleedkamers.

22' Rode kaart voor Birger Verstraete van Antwerp tijdens eerste helft, minuut 22 Birger Verstraete Antwerp

22' Var. Nog meer slecht nieuws voor Antwerp? Boucaut wordt door de VAR naar het scherm gestuurd na een forse overtreding van Verstraete op de enkel van Ilaimaharitra. . eerste helft, minuut 22. Var Nog meer slecht nieuws voor Antwerp? Boucaut wordt door de VAR naar het scherm gestuurd na een forse overtreding van Verstraete op de enkel van Ilaimaharitra.

18' eerste helft, minuut 18.

17' eerste helft, minuut 17. Knap werk van Nicholson! Het is de thuisploeg die de score opent. Nicholson neemt een voorzet van Gholizadeh aan, kapt zijn bewaker Seck uit en poeiert de bal onhoudbaar in de bovenhoek: 1-0. Eerste kans, eerste doelpunt voor Charleroi. . Knap werk van Nicholson! Het is de thuisploeg die de score opent. Nicholson neemt een voorzet van Gholizadeh aan, kapt zijn bewaker Seck uit en poeiert de bal onhoudbaar in de bovenhoek: 1-0. Eerste kans, eerste doelpunt voor Charleroi.

17' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 17 door Shamar Nicholson van Charleroi. 1, 0. goal Charleroi Antwerp 1 0

15' eerste helft, minuut 15. Reflex van Penneteau! Een prima uitgespeelde aanval van Antwerp eindigt met een veel te scherpe voorzet van Juklerød, die bijna achter Penneteau in doel schuift. De ervaren doelman laat zien dat zijn reflexen nog in orde zijn. . Reflex van Penneteau! Een prima uitgespeelde aanval van Antwerp eindigt met een veel te scherpe voorzet van Juklerød, die bijna achter Penneteau in doel schuift. De ervaren doelman laat zien dat zijn reflexen nog in orde zijn.

14' Gele kaart voor Dorian Dessoleil van Charleroi tijdens eerste helft, minuut 14 Dorian Dessoleil Charleroi

13' eerste helft, minuut 13. Boucaut vindt het welletjes met de overtredingen en trekt kaarten voor Batubinsika en Desseoleil. . Boucaut vindt het welletjes met de overtredingen en trekt kaarten voor Batubinsika en Desseoleil.

12' Gele kaart voor Dylan Batubinsika van Antwerp tijdens eerste helft, minuut 12 Dylan Batubinsika Antwerp

11' eerste helft, minuut 11.

11' eerste helft, minuut 11. Het is Antwerp dat het initiatief neemt in het begin van de wedstrijd. Juklerød wordt vrijgespeeld op links, zijn voorzet is net niet op maat van Haroun. . Het is Antwerp dat het initiatief neemt in het begin van de wedstrijd. Juklerød wordt vrijgespeeld op links, zijn voorzet is net niet op maat van Haroun.

7' eerste helft, minuut 7. Gerkens in één tijd. De eerste hoekschop van Antwerp waait tot in de tweede zone. Gerkens neemt de bal knap in één keer op de schoen, maar besluit recht op Penneteau. . Gerkens in één tijd De eerste hoekschop van Antwerp waait tot in de tweede zone. Gerkens neemt de bal knap in één keer op de schoen, maar besluit recht op Penneteau.

6' eerste helft, minuut 6. Er zijn veel lijf-aan-lijfgevechten. Het wordt een fysieke strijd. Peter Vandenbempt bij Eleven Sports. Er zijn veel lijf-aan-lijfgevechten. Het wordt een fysieke strijd. Peter Vandenbempt bij Eleven Sports

3' eerste helft, minuut 3. Nog geen kansen in de eerste minuten, wel al een handvol overtredingen. Het kan een drukke avond worden voor Boucaut. . Nog geen kansen in de eerste minuten, wel al een handvol overtredingen. Het kan een drukke avond worden voor Boucaut.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Ref Alexandre Boucaut heeft de partij op gang gefloten! . Aftrap Ref Alexandre Boucaut heeft de partij op gang gefloten!



1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:11 vooraf, 18 uur 11. Het regent stevig boven Charleroi. Dat wordt straks zeker een factor, met twee ploegen die graag de fysieke strijd aangaan. . Het regent stevig boven Charleroi. Dat wordt straks zeker een factor, met twee ploegen die graag de fysieke strijd aangaan.

17:54 vooraf, 17 uur 54. Wij komen naar hier met vertrouwen en het geloof dat we kunnen winnen. Ivan Leko (coach Antwerp). Wij komen naar hier met vertrouwen en het geloof dat we kunnen winnen. Ivan Leko (coach Antwerp)

17:43 vooraf, 17 uur 43. Charleroi kan alleen leider worden. Intussen is Beerschot op weg naar zijn eerste nederlaag van het seizoen. Dat betekent dat Charleroi bij winst alleen leider wordt. . Charleroi kan alleen leider worden Intussen is Beerschot op weg naar zijn eerste nederlaag van het seizoen. Dat betekent dat Charleroi bij winst alleen leider wordt.

17:36 vooraf, 17 uur 36. Ook aan de kant van Charleroi noteren we één wijziging. Fall is geschorst na zijn rode kaart van vorige week, het is Nicholson die hem vervangt. . Ook aan de kant van Charleroi noteren we één wijziging. Fall is geschorst na zijn rode kaart van vorige week, het is Nicholson die hem vervangt.

17:23 vooraf, 17 uur 23. Ivan Leko voert één wissel door in vergelijking met de gewonnen wedstrijd tegen AA Gent: Simen Juklerød keert terug in de basisopstelling, Nill De Pauw schuift door naar de bank. . Ivan Leko voert één wissel door in vergelijking met de gewonnen wedstrijd tegen AA Gent: Simen Juklerød keert terug in de basisopstelling, Nill De Pauw schuift door naar de bank.

17:21 vooraf, 17 uur 21. Vooraf. Charleroi is uitstekend aan het seizoen begonnen en prijkt na drie speeldagen bovenaan het klassement met een perfect rapport. Vandaag komt Antwerp op bezoek in het Stade du Pays, dat vorige week vertrouwen tankte door in eigen huis te winnen van AA Gent. Zet Charleroi zijn zegetocht vanavond gewoon voort of gooit Antwerp roet in het eten? U kunt het hier volgen vanaf 18u15. . Vooraf Charleroi is uitstekend aan het seizoen begonnen en prijkt na drie speeldagen bovenaan het klassement met een perfect rapport. Vandaag komt Antwerp op bezoek in het Stade du Pays, dat vorige week vertrouwen tankte door in eigen huis te winnen van AA Gent. Zet Charleroi zijn zegetocht vanavond gewoon voort of gooit Antwerp roet in het eten? U kunt het hier volgen vanaf 18u15.

17:21 - Vooraf Vooraf, 17 uur 21

Opstelling Charleroi. Nicolas Penneteau, Maxime Busi, Steeven Willems, Dorian Dessoleil, Joris Kayembe, Ali Gholizadeh, Guillaume Gillet, Ryota Morioka, Marco Ilaimaharitra, Shamar Nicholson, Kaveh Rezaei Opstelling Charleroi Kaveh Rezaei, Shamar Nicholson, Marco Ilaimaharitra, Ryota Morioka, Guillaume Gillet, Ali Gholizadeh, Joris Kayembe, Dorian Dessoleil, Steeven Willems, Maxime Busi, Nicolas Penneteau

Opstelling Antwerp. Jean Butez, Abdoulaye Seck, Dylan Batubinsika, Ritchie De Laet, Didier Lamkel Ze, Pieter Gerkens, Faris Haroun, Birger Verstraete, Simen Juklerød, Dieumerci Mbokani, Lior Refaelov Opstelling Antwerp Lior Refaelov, Dieumerci Mbokani, Simen Juklerød, Birger Verstraete, Faris Haroun, Pieter Gerkens, Didier Lamkel Ze, Ritchie De Laet, Dylan Batubinsika, Abdoulaye Seck, Jean Butez