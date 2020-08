LIVE: Trekt Cercle Brugge de goede lijn door tegen KV Kortrijk?

59' tweede helft, minuut 59. Het aantal slechte voorzetten in deze wedstrijd is stilaan aan het aandikken. Eerst trapt Hoggas een zwieper zo'n halve meter te hoog, enkele fases daarna is de bal van Hazard dan weer veel te laag. Voor Cercle-spits Ugbo wordt het moeilijk werken op die manier. . Het aantal slechte voorzetten in deze wedstrijd is stilaan aan het aandikken. Eerst trapt Hoggas een zwieper zo'n halve meter te hoog, enkele fases daarna is de bal van Hazard dan weer veel te laag. Voor Cercle-spits Ugbo wordt het moeilijk werken op die manier.

55' tweede helft, minuut 55. Kortrijk heeft zijn goede start in deze tweede helft alvast niet kunnen doortrekken. Er blijft te veel afval in het spel zitten. De neutrale voetballiefhebber wordt voorlopig niet verwend.

52' Gele kaart voor Petar Golubovic van KV Kortrijk tijdens tweede helft, minuut 52 Petar Golubovic KV Kortrijk

51' tweede helft, minuut 51. Golubovic laat niets aan het toeval over en haalt snel de angel uit een counter van Cercle. Foutief wel te verstaan, ook hij komt dus op de bon.

49' tweede helft, minuut 49. Het is opnieuw Kortrijk dat komt dreigen. Dewaele, alweer hij, legt de bal goed terug tot bij Selemani, maar het schot van de Comorees vindt nog een groene verdediger op zijn weg.Een leuk begin van deze tweede helft.

47' tweede helft, minuut 47. Kortrijk dreigt meteen. Mboyo zet Dewaele in stelling, maar diens voorzet kan net geen ploegmaat bereiken.

46' tweede helft, minuut 46. De bal rolt opnieuw in Brugge. We zijn weer vertrokken. Hopelijk voor een betere tweede helft in deze partij.

19:20 rust, 19 uur 20. Rusten bij een brilscore. We hebben nog geen doelpunten gezien in een gezapige Cercle-Kortrijk. Beide teams toonde veel goesting, maar misten kwaliteit aan de bal. Enkele halve kansen voor de Kerels en een harde knal van Omolo kunnen deze eerste helft samenvatten.

44' eerste helft, minuut 44. Bijna Cercle! Decostere pakt uit met een goede steal bij Ocansey. Via enkele tussenstations komt de bal uiteindelijk bij Omolo die centraal kan uithalen. Zijn knal waait nipt naast. Dit was eindelijk nog eens een echte doelkans!

42' eerste helft, minuut 42. Slordig in de zone van de waarheid. Omolo dolt even met zijn belager en dropt dan een voorzet in de box. Typerend voor de wedstrijd waait ook deze bal voorbij jan en alleman. De kwaliteit in deze partij laat voorlopig toch nog al te vaak te wensen over.

42' Gele kaart voor Charles Vanhoutte van Cercle Brugge tijdens eerste helft, minuut 42 Charles Vanhoutte Cercle Brugge

40' eerste helft, minuut 40. Omolo breekt vakkundig een countermogelijkheid van Kortrijk af. De Keniaan komt in het boekje.

39' Gele kaart voor Johanna Omolo van Cercle Brugge tijdens eerste helft, minuut 39 Johanna Omolo Cercle Brugge

35' eerste helft, minuut 35. Het blijft voorlopig aan Kortrijkse zijde bij halve kansjes. Een afvallende bal komt bij D'Haene terecht, die hem lekker op zijn slof neemt. Zijn knal wordt in extremis nog ongelukkig geweerd door ploegmaat Ocansey.

34' eerste helft, minuut 34. Deze wedstrijd heeft een vonk nodig om helemaal in brand te schieten. Floris Geerts bij Eleven Sports. Deze wedstrijd heeft een vonk nodig om helemaal in brand te schieten. Floris Geerts bij Eleven Sports

32' eerste helft, minuut 32. Voor Kristof D'Haene is het wellicht een speciale avond tegen zijn ex-ploeg. De wingback denkt zijn terugkeer in Jan Breydel op te leuken met een onnodige gele kaart en buffelt Decostere omver zonder bal in de buurt.

31' Gele kaart voor Kristof D'Haene van KV Kortrijk tijdens eerste helft, minuut 31 Kristof D'Haene KV Kortrijk

31' eerste helft, minuut 31. Kortrijk combineert goed via Selemani en Ocansey. Die laatste zijn voorzet is hard, laag en goed, maar er is amper een ploegmaat te bespeuren in de zestien.

27' Onzekere Omolo. Omolo heeft ruimte om uit te voetballen maar levert pardoes in bij Kortrijk. Dewaele doet er, gelukkig voor de Bruggeling, niets mee. eerste helft, minuut 27.

25' eerste helft, minuut 25. Hotic mag zich aan de rechterkant klaarzetten voor een vrije trap, maar de kleine middenvelder trap wild over. Cercle is baas.

24' eerste helft, minuut 24. Opnieuw bevindt Hazard zich in een kopklare positie, maar opnieuw kan de kleine winger niet bij de voorzet, dit keer van de voet van Velkovski.

23' Gele kaart voor Evgeniy Makarenko van KV Kortrijk tijdens eerste helft, minuut 23 Yevhen Makarenko KV Kortrijk

22' eerste helft, minuut 22. De passing is niet altijd even kwalitatief langs beide kanten, maar het is wel een wedstrijd met veel intensiteit. Beide ploegen hebben er zin in vandaag.

20' eerste helft, minuut 20. Cercle is aan het komen. Hotic mag onbedreigd met zijn verfijnde linker een voorzet in de box droppen. Hazard komt weinig van de grond en laat de bal voorbij zich waaien.

17' eerste helft, minuut 17. Kortrijk heeft vandaag al meer laten zien dan in hun hele wedstrijd tegen Eupen vorige week. Floris Geerts bij Eleven Sports. Kortrijk heeft vandaag al meer laten zien dan in hun hele wedstrijd tegen Eupen vorige week. Floris Geerts bij Eleven Sports

13' eerste helft, minuut 13. Hazard zorgt voor eerste schot. Het gaat goed op en neer. Cercle breekt uit via Hotic en Hoggas. Hazard kan vanaf zijn linkerkant naar binnen snijden en haalt uit. Jakubech moet zich niet moe maken op de lage schuiver van de Brugse nummer 7.

10' eerste helft, minuut 10. Plots zit er wat vuur in de wedstrijd. Een ingestudeerde vrije trap van Cercle wordt goed ontzet, waardoor Kortrijk kan counteren. Selemani en in tweede instantie Mboyo kunnen niet tot een schot komen.

7' eerste helft, minuut 7. Het is nog wat aftasten. Kortrijk heeft licht het overwicht in deze beginfase. De vele kleine foutjes zorgen voor een sloom wedstrijdbegin.

5' eerste helft, minuut 5. Het is uitkijken naar de prestatie van Kristof D'Haene. De wingback keert terug in de basis bij Kortrijk na een enkelblessure. Hij treft bij zijn terugkeer meteen zijn ex-club Cercle Brugge, waar hij meer dan 150 wedstrijden voor speelde.

2' eerste helft, minuut 2. Kortrijk voetbalt een eerste kansje bij mekaar. Dewaele wordt vrijgespeeld op rechts, maar zijn voorzet wordt weggebuffeld voor de kooi van Didillon.

1' eerste helft, minuut 1. We zijn eraan begonnen! Wat doen de Kerels op bezoek bij Cercle Brugge?

18:28 vooraf, 18 uur 28. Daar zijn de spelers. Onder het geluid van een luide aftelklok komen de Kerels als eerste het veld oplopen. De spelers van Cercle sluiten aan.

18:20 vooraf, 18 uur 20. Cercle begon aan de competitie met een nederlaag tegen Standard. Daarna herpakte de vereniging zich en na twee knappe zeges tegen Antwerp en Mechelen mag Cercle zich een van de revelaties van het seizoensbegin noemen. Ook Kortrijk begon slecht met een nederlaag tegen Waasland-Beveren. Vervolgens wonnen de jongens van coach Vanderhaeghe tegen het knoeiende AA Gent. Vorige week was het opnieuw veel minder met een zoutloos gelijkspel tegen Eupen.

17:53 vooraf, 17 uur 53. D'Haene keert terug in de basis bij KVK. Bij Kortrijk zijn er twee wijzigingen te noteren ten opzichte van vorige week. De geblesseerde Lepoint is er niet bij, hij wordt vervangen door Selemani. Ook Guèye moet vandaag vanop de bank toekijken. Wie er wel opnieuw bij is is Kristof D'Haene. De flankspeler keert na een enkelblessure meteen terug in de basis.

17:39 vooraf, 17 uur 39. Geen wijzigingen in basiself bij Cercle. Geen verrassingen in de opstelling van coach Clement. Cercle Brugge treedt met de zelfde 11 aan tegen Kortrijk als vorige week tegen Mechelen. Het aanvalstrio Hotic-Ugbo-Hazard moet opnieuw voor doelpunten zorgen.

Opstelling Cercle Brugge. Thomas Didillon, Robbe Decostere, Naomichi Ueda, Jérémy Taravel, Dimitar Velkovski, Johanna Omolo, Charles Vanhoutte, Kevin Hoggas, Dino Hotic, Ike Ugbo, Kylian Hazard Opstelling Cercle Brugge Kylian Hazard, Ike Ugbo, Dino Hotic, Kevin Hoggas, Charles Vanhoutte, Johanna Omolo, Dimitar Velkovski, Jérémy Taravel, Naomichi Ueda, Robbe Decostere, Thomas Didillon

Opstelling KV Kortrijk. Adam Jakubech, Petar Golubovic, Lucas Rougeaux, Timothy Derijck, Kristof D'Haene, Gilles Dewaele, Hannes Van der Bruggen, Evgeniy Makarenko, Eric Ocansey, Faïz Selemani, Ilombe Mboyo Opstelling KV Kortrijk Ilombe Mboyo, Faïz Selemani, Eric Ocansey, Evgeniy Makarenko, Hannes Van der Bruggen, Gilles Dewaele, Kristof D'Haene, Timothy Derijck, Lucas Rougeaux, Petar Golubovic, Adam Jakubech