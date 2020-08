LIVE: Blijft leider Beerschot ook foutloos tegen Standard?

43' eerste helft, minuut 43. Lestienne lijkt buitenspel te staan, maar mag toch door op links. Zijn voorzet belandt netjes op de knikker van Avenatti, die te zacht in de handen van Vanhamel kopt. Uiteindelijk gaat de vlag toch de hoogte in, al maakt het niet zoveel meer uit. . Lestienne lijkt buitenspel te staan, maar mag toch door op links. Zijn voorzet belandt netjes op de knikker van Avenatti, die te zacht in de handen van Vanhamel kopt. Uiteindelijk gaat de vlag toch de hoogte in, al maakt het niet zoveel meer uit.

41' eerste helft, minuut 41. Beerschot komt wat meer opzetten. Via verschillende stationnetjes is het uiteindelijk Tissoudali die tot een schot komt, al zit er ook nu niet meer dan een hoekschop in.

38' eerste helft, minuut 38. Holzhauser draait een vrije trap vanop links heerlijk voor doel. Bodart zit er maar met een halve hand bij, maar dan blijkt voldoende te zijn. In de herneming krijgt ook Noubissi zijn schot niet door een bos van Luikse benen.

36' eerste helft, minuut 36. Holzhauser tikt de bal achteloos, maar des te precies in de loop van Vorogovskiy. Kan de Oostenrijker ook hoger op het terrein het verschil maken met die heerlijke tikjes?

35' eerste helft, minuut 35. Vanheusden heeft de eerste speeldagen moeten missen en de goesting om terug te voetballen is groot. Nu gaat hij er stevig in en wordt er ook gefloten, al bleek dat om een vorige fase te gaan.

33' eerste helft, minuut 33. De VAR wil de buitenspellijn nog even controleren, maar Avenatti stond er netjes achter. Vooral jammer voor Vanhamel, die een schoenmaat te kort kwam om de voorzet nog te beroeren.

32' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 32 door Felipe Avenatti van Standard. 0, 1. goal Beerschot Standard 0 1

32' eerste helft, minuut 32. Raskin schotelt Avenatti de 0-1 voor! Standard staat 0-1 voor! Raskin heelt de achterlijn en zet scherp voor tot bij Avenatti, die de bal vlot voorbij Vanhamel tikt.

30' eerste helft, minuut 30. Duje Cop wordt prima gelanceerd door Raskin. Aan de hoek van de zestien meter, kapt hij naar binnen om de bal met rechts richting winkelhaak te knallen. Alleen komt het schot er niet uit zoals de Kroaat bedoelde.

30' eerste helft, minuut 30. Holzhauser mag zijn kunstjes nog eens bovenhalen op een hoekschop, maar in de eerste zone wordt de bal erg makkelijk ontzet.

26' Gele kaart voor Ryan Sanusi van Beerschot tijdens eerste helft, minuut 26 Ryan Sanusi Beerschot

26' eerste helft, minuut 26. Sanusi dacht Raskin te snel af te zijn, maar neemt in zijn tackle meer man dan bal mee. Een gele kaart is dan ook niet onterecht.

24' eerste helft, minuut 24. We zijn intussen al voorbij het eerste kwart van de wedstrijd en het tempo, dat al niet verschroeiend was, neemt een duik. Voorlopig krijgen we niet al te veel flitsen te zien.

22' eerste helft, minuut 22.

18' eerste helft, minuut 18. Lestienne lijkt vast te zitten in het hoekje, maar kapt zich goed vrij naar z'n linker. De voorzet is ook aardig, maar Cop en Avenatti staan te dicht bij elkaar, waardoor de tweede zone helemaal leeg blijft en de voorzet geen vervolg kent.

16' eerste helft, minuut 16. Tissoudali probeert het eens met een poging van net buiten de zestien, maar glijdt weg net wanneer hij wil aanleggen en dus verdwijnt de bal in de lege tribunes.

15' eerste helft, minuut 15. Even zorgen bij Beerschot, want Marius Noubissi is blijven liggen na een ogenschijnlijk onschuldig duel met Vanheusden. De Kameroener staat nog even voorover gebogen, maar lijkt wel verder te kunnen.

13' eerste helft, minuut 13. Cimirot lanceert Cop op links, die Avenatti niet vindt met zijn voorzet. Vanhamel zit maar halvelings tussen, waardoor het toch even gevaarlijk lijkt te gaan worden, maar bij Beerschot houden ze het hoofd koel.

12' eerste helft, minuut 12. Even lijkt Sanusi een vrije trap te faan meekrijgen op een erg interessante plek, maar de middenvelder gaat iets te vlot neer, oordeelt Nathan Verboomen.

11' eerste helft, minuut 11.

10' eerste helft, minuut 10. Bourdin zocht, maar vond Tissoudali niet. Voorlopig hebben we aanvallend nog niet te veel gezien van Beerschot. Al toonden ze tegen Club dat ze niet veel nodig hebben om te scoren. Intussen wordt Holzhauser foutief afgestopt door Cimirot.

7' eerste helft, minuut 7. Vanheusden lanceert een lange bal naar Lestienne, die op rechts ongestoord kan doorlopen. De vleugelspeler komt net te laat om de bal in één keer mee te nemen en een herneming komt er niet, want de bal hobbelt al snel over de achterlijn.

7' eerste helft, minuut 7. De spelers worden al meteen getrakteerd op een regendouche. Hopelijk doet de regen het spel niet verwateren.

5' eerste helft, minuut 5. De Oostenrijker mag het nog eens proberen, maar in tweede instantie wordt zijn inzet makkelijk weggekopt door Vanheusden.

4' eerste helft, minuut 4. Nu mag Beerschot het zelf ook eens proberen met een vrije trap. Holzhauser wordt teruggefloten na een snelle vrije trap.

3' eerste helft, minuut 3. Gavory krult de verre vrije trap voor doel. Vanhamel ziet de bal uiteindelijk over het hele pak vliegen en klemt zonder problemen.

3' eerste helft, minuut 3. En Raskin krijgt opnieuw een vrije trap mee. De geblondeerde middenvelder is in de openingsminuten ongrijpbaar.

2' eerste helft, minuut 2.

2' eerste helft, minuut 2. De eerste overtreding heeft niet lang op zich laten wachten. Raskin wordt aan de zijlijn iets te hardhandig opzijgezet door Vorogovskiy, maar we voetballen alweer.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! De bal rolt op het Kiel! Kan Beerschot ook Standard opzij zetten of eindigt hun perfecte start vanmiddag?



1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

15:55 vooraf, 15 uur 55. Een transfer, een schorsing en een spontane wissel bij Standard. Bij de bezoekers voert Philippe Montanier wel wissels door, drie om precies te zijn. Mërgim Vojvoda trok deze week naar de Serie A, waar hij voor Torino zal spelen. Zinho Vanheusden ziet zijn schorsing vandaag aflopen en die timing kon dus niet beter. Een rijtje hoger pakte Amallah vorige week een dom tweede gele karton door tegen de hoekschopvlag te trappen. Daardoor komt Shamir na een week weer in de basis terecht. De laatste wissel is dan weer ongedwongen, want Boljevic zit gewoon op de bank. Duje Cop neemt zijn plek voorin in.

15:48 vooraf, 15 uur 48. Losada blijft vasthouden aan zijn basiself. Want waarom zou de Beerschot-coach een wissel doorvoeren? Zijn ploeg lijkt op dit moment perfect in balans en bovendien lieten ze nog geen enkel punt liggen.

15:30 vooraf, 15 uur 30. Nog een half uur! En dan neemt Beerschot het op tegen Standard in een onverwachte topper. Standard kende met een 7 op 9 een prima start, al was het voetbal vaak wel minder dan de stand doet vermoeden. Beerschot kent dan weer een foutloze start en won vorige week zelfs op bezoek bij landskampioen Club. Blijven de Antwerpenaren verrassen en zetten ze ook Standard opzij?

15:30 - Vooraf Vooraf, 15 uur 30

Opstelling Beerschot. Mike Vanhamel, Pierre Bourdin, Frédéric Frans, Denis Prychynenko, Joren Dom, Tom Pietermaat, Raphael Holzhauser, Ryan Sanusi, Yan Vorogovskiy, Tarik Tissoudali, Marius Noubissi Opstelling Beerschot Marius Noubissi, Tarik Tissoudali, Yan Vorogovskiy, Ryan Sanusi, Raphael Holzhauser, Tom Pietermaat, Joren Dom, Denis Prychynenko, Frédéric Frans, Pierre Bourdin, Mike Vanhamel

Opstelling Standard. Arnaud Bodart, Collins Fai, Zinho Vanheusden, Kostas Laifis, Nicolas Gavory, Eden Shamir, Gojko Cimirot, Nicolas Raskin, Duje Cop, Felipe Avenatti, Maxime Lestienne Opstelling Standard Maxime Lestienne, Felipe Avenatti, Duje Cop, Nicolas Raskin, Gojko Cimirot, Eden Shamir, Nicolas Gavory, Kostas Laifis, Zinho Vanheusden, Collins Fai, Arnaud Bodart