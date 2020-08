Efficiënt Standard haalt Beerschot van zijn wolk

Beerschot - Standard in een notendop:

Avenatti trapt zeldzame kans voorbij Vanhamel

Net na het halfuur was de Uruguayaanse Standard-spits wel bij de pinken. De bedrijvige Raskin haalde de achterlijn en bracht de bal strak voor doel. Vanhamel kwam een schoenmaat te kort om het leer te beroeren, waardoor Avenatti de 0-1 maar hoefde binnen te tikken. Pas in de slotfase van de eerste helft kwam Beerschot echt opzetten, al kwam het met een halve kopbal van Frans niet meteen dichtbij de gelijkmaker.

Wie in de eerste helft topvoetbal verwachtte, kwam bedrogen uit. Na een goed kwartier kwam Avenatti zelfs niet in de buurt van de voorzet van Cop, maar door de halve tussenkomst van Vanhamel leek het toch even gevaarlijk te worden. Een kans leverde het uiteindelijk niet op en zo maakten we ons op voor vijftien nieuwe kansloze minuten.

Na drie speeldagen luisterde de verrassende leider naar de naam Beerschot. De kampioen uit 1B had zijn start niet gemist en liet en route naar een 9 op 9 onder meer Club achter met het schaamrood op de wangen. Standard mocht met een 7 op 9 ook niet klagen, al was het voetbal niet altijd om over naar huis te schrijven.

Beerschot morst met kansen, Standard dodelijk efficiënt

Zo schraal de eerste helft was, zo boeiend was de tweede. Mike Vanhamel moest vrijwel meteen in de voeten van Lestienne duiken en kwam ook met de schrik vrij toen hij de kopbal van Gavory recht op zich zag afkomen. Intussen was Beerschot in geen velden of wegen te bespeuren. Niet dat dat Standard kon deren, want dat haalde rond het uur dezelfde twee pijlen uit z’n koker. Lestienne glipte door de mazen van het paarse net en zag zijn lage schuiver gepareerd door een nodige beenveeg van Vanhamel. Op het afstandsschot van Gavory had de Beerschot-doelman geen antwoord, maar de Fransman zag zijn poging vanop een meter of 25 op de paal belanden.

Beerschot was eindelijk wakker geschud en vanaf dan ging het vrijwel onafgebroken op en af. Tissoudali wist de rode aanvalsgolf als eerste te beantwoorden. Een knappe dribbel voorbij twee verdedigers werd gevolgd door een te verre plaatsbal en even later knalde de Nederlander wild over na een een-twee met Pietermaat. Dan zou de derde keer scheepsrecht moeten zijn, maar vrijstaand aan de tweede paal mikte Tissoudali ook een kopbal naast de kooit van Bodart.

Kenden ze in Wilrijk het spreekwoord van het deksel en de neus nog niet, bracht Maxime Lestienne daar verandering in. Raskin stuurde zijn ploegmaat heerlijk op Vanhamel af en na twee eerdere missers maakte Lestienne er deze keer wel 0-2 van. De spilzucht van Beerschot kende nog geen eind, want Noubissi trapte nog twee keer op Bodart, waarna nieuwkomer Suzuki ook nog op de paal besloot.

In het slot zette Standard bij monde van Oulare de puntjes op de i. Lestienne schilderde zijn voorzet prinsheerlijk op de knikker van de invaller, die de bal vol overtuiging via Vanhamel tegen de netten kopte. De 0-3-nederlaag betekent ook meteen het einde van de perfecte start van Beerschot, dat in het klassement Standard over zich ziet wippen.