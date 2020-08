Zulte Waregem veegt de nul en Waasland-Beveren weg

Zulte Waregem - Waasland-Beveren in een notendop

Sleutelmoment: Na rust kon Waasland-Beveren met goede hoop zoeken naar de gelijkmaker, maar invaller Albanese zorgde al snel voor een strafschop. De 2-0 was een feit, de zege leek toen al binnen.

Met 2 doelpunten had Gianni Bruno een groot aandeel in de Waregemse zege, maar het doelpunt van Jelle Vossen was er toch eentje om te onthouden. Alleen daarom al is hij onze man van de wedstrijd. Opvallend: Vooraf kwam er al kritiek van de supporters op de thuisploeg. Spandoeken hingen op in de tribunes en de boodschap "het is 5 na 12", was duidelijk. De reactie van Zulte Waregem kwam er: het is weer half 12.

The "fox in the box" opent de score

Met 0 op 6 begon Zulte Waregem met het mes op de keel, des te meer door de spandoeken in het stadion voor de wedstrijd. "5 voor 12? Neen, 5 na 12", stond er te lezen. Maar aanvankelijk leek er maar weinig te gebeuren in het Regenboogstadion. Het was wachten tot Jelle Vossen het lontje in zijn kanon eens wat vuur gaf. Vossen knalde de 1-0 staalhard voorbij Pirard. Waasland-Beveren kon nooit echt reageren, maar mocht wel even mijmeren dat het geen strafschop kreeg. Govea had misschien wel een tweede gele kaart verdiend. Maar zowel scheidsrechter D'Hondt als de VAR hadden er geen oren naar.

Jelle Vossen viert zijn doelpunt.

Waasland-Beveren maakt nooit aanspraak op meer

Na de rust schoot Waasland-Beveren zichzelf meteen in de voet. Invaller Albanese gaf een strafschop weg, Bruno twijfelde niet en zette de elfmeter om. De dubbele score stond op het bord, de reactie van de bezoekers liet alweer op zich wachten. Toen Govea de 3-0 voorbij Pirard ranselde, leek de wedstrijd helemaal gespeeld. Maar de VAR hielp Waasland-Beveren een handje en rekende de tegentreffer van Heymans dan toch goed. Verder dan dat kwam het niet meer. Het vierde doelpunt voor de thuisploeg in het ultieme slot was een kers op de taart. Meteen een klinkende overwinning en de eerste punten van het seizoen voor de jongens van Franky Dury.