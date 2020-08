Standard is maximum kwijt na matige topper tegen Genk met billijke 0-0

Cyriel Dessers (aanvaller RC Genk): "Al bij al kan ik leven met de puntendeling. Ik denk dat we te weinig kansen bij mekaar hebben gespeeld om aanspraak te maken op de zege."



"Van een topwedstrijd mag je meer verwachten, dat hadden wij ook gedaan. Spijtig, want we hebben goeie voetballers in de ploeg."



Obbi Oulare (aanvaller Standard): "We waren veel sterker dan Genk. De kansen die zij kregen, hebben wij hen gegeven. Defensief speelden we nochtans een goede wedstrijd."



"Vroeger hadden we deze wedstrijd verloren, omdat we te naïef voetbalden. Nu is iedereen blijven vechten. Alleen jammer dat we niet meer sprokkelden."



"Over mijn prestatie ben ik tevreden. Ik heb een tijd met mijn maag gesukkeld, daarom heeft het even geduurd. Nu wil ik alleen meer en meer."



Hannes Wolf (coach RC Genk): "Na een gelijkspel kan je nooit 100 procent tevreden zijn. We willen overal winnen, ook op verplaatsing. De defensieve kwaliteit overheerste vandaag."



"We hebben het gestructureerd aangepakt en op die manier moeten we blijven voetballen. In de tweede helft maakten we meer aanspraak op de zege dan Standard", vindt de Duitse coach.



Volgende week ontvangt Racing Genk landskampioen Club Brugge. "5 op 9 is niet de beste start, maar voetbaltechnisch hebben we nu wel een stap voorwaarts gezet."



Philippe Montanier (coach Standard): "We hebben mooie dingen afgewisseld met minder mooie. Eén schot op doel is bitterweinig. Defensief hebben we wel ons mannetje gestaan, zeker tegen de offensieve weelde van Genk."



"Een punt vind ik dan nog niet zo slecht, zeker niet omdat we de match met een man minder beëindigden."



Met een handvol gele kaarten en de uitsluiting van Amallah is Montanier het niet eens. "Ik vond het best een faire match. Die vermaningen waren wat overdreven, maar je kan niet altijd een goede match spelen. Dat geldt zowel voor de spelers als voor de arbitrage."