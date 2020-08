Ook met z'n tienen behoudt Charleroi het maximum van de punten

OH Leuven - Charleroi in een notendop

Klasseflits Mercier veegt openingsdoelpunt Dessoleil weg

OHL kwam steeds beter in de wedstrijd en kwam bij momenten zelfs tot enkele vlotte combinaties, maar meer dan dat zat er voor rust niet meer in.

Iets wat ze bij OHL maar al te graag zouden afstraffen, en dat deed Mercier dan ook. De gelegenheidsspits knalde de bal onhoudbaar in de rechterwinkelhaak.

De eerste kans was meteen raak, Charleroi greep OHL meteen naar de keel en hield de touwtjes strak. Dessoleil kopte de 0-1 binnen, iets later zou Gholizadeh dé kans laten liggen om de score te verdubbelen.

Met een zege tegen Club Brugge op de openingsspeeldag en een week later dezelfde score tegen KV Oostende was Charleroi op weg naar een knappe 9 op 9. Maar dan moest het eerst voorbij OHL, dat nog niet verloor dit seizoen.

Charleroi maakt het zichzelf onnodig lastig

De tweede helft startte zoals de eerste was begonnen. Een dominant Charleroi en een snel doelpunt. Gholizadeh trof de paal en iets later zag Fall toe hoe Rezaei de bal tegen de deklat ramde. Hij deed het dan maar zelf in de herneming: 1-2, OHL mocht weer achtervolgen.

En we kregen nog een kopie uit de eerste helft, want ook nu kon Gholizadeh een uitgelezen kans niet benutten om de score uit te diepen. OHL zat op vinkentouw en kon de gelijkmaker al ruiken toen Fall met rood van het veld werd gestuurd.

Maar grote kansen kreeg de thuisploeg niet meer. Charleroi kroop in zijn egelstelling, OHL raakte er niet doorheen.

En de spreekwoordelijke koude douche kwam dan uiteindelijk terecht op OHL. Met z'n tienen kon Charleroi de zege zelfs nog veiligstellen. Rezaei zorgde voor de geruststellende 1-3.

OHL slikt zo zijn eerste nederlaag van het seizoen na 2 gelijke spelen. Charleroi doet het uitstekend en pakt 9 op 9.