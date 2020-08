Cercle Brugge verrast KV Mechelen in knotsgekke tweede helft

KV Mechelen - Cercle Brugge in een notendop:

Togui verzilvert dominantie van KV Mechelen

Met 4 op 6 had KV Mechelen zijn competitiestart niet gemist en die lijn wou het op eigen veld graag doortrekken tegen Cercle Brugge. Dat was er ook aan te zien. Na amper 3 minuten kwam de thuisploeg al dicht bij de 1-0. Na een goede aflegger van Schoofs besloot Hairemans in één tijd op de paal.

Even schrikken toch voor Cercle, dat maar niet in de wedstrijd kwam. Na de furieuze start van KV Mechelen kon de vereniging het evenwicht wel herstellen. Maar Coucke aan het werk zetten lukte Cercle niet. Hoekschoppen verzamelen dan weer wel.

Het doelgevaar, dat bleef van KV Mechelen komen. Een voorzet van Kaboré kwam met wat geluk bij Storm, maar die besloot van dichtbij op de paal. Weer pech dus voor de thuisploeg.

Maar die pech bleef niet duren. Na slordig balverlies van Taravel kon Hairemans plots alleen op Didillon afgaan. De doelman won het pleit, maar tegen de herneming van Togui had hij geen verhaal: 1-0, KV Mechelen verdiend op voorsprong.

Meteen daarna gingen ze achteraan bij Cercle opnieuw aan het klungelen, Togui vergat te profiteren en liet de 2-0 liggen.