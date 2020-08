LIVE: Koppelt Eupen een resultaat aan de verre busreis naar Kortrijk?

33' eerste helft, minuut 33. Stef Peeters is even blijven zitten na een duel, maar wat er is gebeurd, is niet zo duidelijk. De herhaling toont vooral dat Lepoint Musona wilde opvangen met zwaaiende armen. Daar moet je toch altijd mee oppassen. . Stef Peeters is even blijven zitten na een duel, maar wat er is gebeurd, is niet zo duidelijk. De herhaling toont vooral dat Lepoint Musona wilde opvangen met zwaaiende armen. Daar moet je toch altijd mee oppassen.

31' eerste helft, minuut 31. Niemand durft de echte aanval in te zetten bij Eupen, dus besluit Musona het maar op een trappen te zetten. De Zimbabwaan ziet zijn schot maar niet dalen, dus krijgen we een doeltrap. . Niemand durft de echte aanval in te zetten bij Eupen, dus besluit Musona het maar op een trappen te zetten. De Zimbabwaan ziet zijn schot maar niet dalen, dus krijgen we een doeltrap.

29' Gele kaart voor Knowledge Musona van KAS Eupen tijdens eerste helft, minuut 29 Knowledge Musona KAS Eupen

29' eerste helft, minuut 29. De eerste gele kaart is een feit. Musona gaat met een onnodig hoog been richting Golubovic. . De eerste gele kaart is een feit. Musona gaat met een onnodig hoog been richting Golubovic.

27' eerste helft, minuut 27. Musona treft de lat! Het is Musona die de bal op de deklat schildert, maar Jakubech zat er voor de zekerheid nog met een paar vingers tussen. De hoekschop van Musona is dan weer minder gevaarlijk. . Musona treft de lat! Het is Musona die de bal op de deklat schildert, maar Jakubech zat er voor de zekerheid nog met een paar vingers tussen. De hoekschop van Musona is dan weer minder gevaarlijk.

27' eerste helft, minuut 27. Nuhu gaat erg graag liggen na een licht contact van Hannes Van der Bruggen. Peeters zet zich achter een erg interessante vrije trap. . Nuhu gaat erg graag liggen na een licht contact van Hannes Van der Bruggen. Peeters zet zich achter een erg interessante vrije trap.

25' eerste helft, minuut 25. Waar zullen Adriano en Vázquez spelen? Intussen kunnen we eens kijken waar Beñat San José de nieuwe spelers zal inpassen. Adriano speelde voornamelijk op linksachter bij Besiktas en Paranaense. Op die positie speelt op dit moment kapitein Schouterden. Of wordt de Braziliaanse ex-international op rechts geposteerd? Voor Victor Vázquez kijken we een rijtje hoger, want in Qatar speelde hij voornamelijk op de 10. Verdwijnt Musona dan naar de bank of moet Peeters vrezen voor zijn plek? . Waar zullen Adriano en Vázquez spelen? Intussen kunnen we eens kijken waar Beñat San José de nieuwe spelers zal inpassen. Adriano speelde voornamelijk op linksachter bij Besiktas en Paranaense. Op die positie speelt op dit moment kapitein Schouterden. Of wordt de Braziliaanse ex-international op rechts geposteerd? Voor Victor Vázquez kijken we een rijtje hoger, want in Qatar speelde hij voornamelijk op de 10. Verdwijnt Musona dan naar de bank of moet Peeters vrezen voor zijn plek?

25' eerste helft, minuut 25. Drankpauze. Na de eerste kans van de wedstrijd kunnen we gaan drinken. Tijd voor een donderspeech van Vanderhaeghe? . Drankpauze Na de eerste kans van de wedstrijd kunnen we gaan drinken. Tijd voor een donderspeech van Vanderhaeghe?

23' eerste helft, minuut 23. Alle hens aan dek bij Kortrijk! Eupen steekt de neus aan het venster! N'Dri kwam knap naar binnen en haalde verschroeiend uit, maar Jakubech redde. In de herneming wordt de voorzet van Peeters weggekopt en Rougeaux staat in de weg voor de inzet van Schouterden. . Alle hens aan dek bij Kortrijk! Eupen steekt de neus aan het venster! N'Dri kwam knap naar binnen en haalde verschroeiend uit, maar Jakubech redde. In de herneming wordt de voorzet van Peeters weggekopt en Rougeaux staat in de weg voor de inzet van Schouterden.

23' eerste helft, minuut 23.

19' eerste helft, minuut 19. De een-twee tussen Nuhu en Ngoy levert bijna een kans op, maar ook deze pass was niet zuiver genoeg. Een veelbelovende actie was het wel. . De een-twee tussen Nuhu en Ngoy levert bijna een kans op, maar ook deze pass was niet zuiver genoeg. Een veelbelovende actie was het wel.

18' eerste helft, minuut 18. De eerste hoekschop van de wedstrijd komt op naam van Musona te staan, maar ook die bal levert niet veel op. Het wordt hoog tijd dat er wat meer lijn in het spel komt. . De eerste hoekschop van de wedstrijd komt op naam van Musona te staan, maar ook die bal levert niet veel op. Het wordt hoog tijd dat er wat meer lijn in het spel komt.

14' eerste helft, minuut 14. De slordigheden blijven zich maar opstapelen. De controle van Musona wordt met een gelukje rechtgezet, maar de daaropvolgende pass van Cools lijkt nergens naar. . De slordigheden blijven zich maar opstapelen. De controle van Musona wordt met een gelukje rechtgezet, maar de daaropvolgende pass van Cools lijkt nergens naar.

11' eerste helft, minuut 11. Jens Cools gaat naar de grond na een luchtduel met Mboyo. De middenvelder kan wel verder, maar lijkt te bloeden aan de lip, waardoor hij even van het veld moet. . Jens Cools gaat naar de grond na een luchtduel met Mboyo. De middenvelder kan wel verder, maar lijkt te bloeden aan de lip, waardoor hij even van het veld moet.

9' eerste helft, minuut 9. Dewaele wordt niet aangevallen en kan zomaar door het centrum oprukken. Net wanneer de rechtsachter wil aanleggen, is Musona teruggekeerd en met een schouderduw lost de Zimbabwaan het op. . Dewaele wordt niet aangevallen en kan zomaar door het centrum oprukken. Net wanneer de rechtsachter wil aanleggen, is Musona teruggekeerd en met een schouderduw lost de Zimbabwaan het op.

9' eerste helft, minuut 9. We krijgen voorlopig veel strijd te zien, maar het voetbal kunnen we zonder verpinken slordig noemen. . We krijgen voorlopig veel strijd te zien, maar het voetbal kunnen we zonder verpinken slordig noemen.

6' eerste helft, minuut 6. Lepoint gooit zich nog naar de bal, maar kan de pass naar Schouterden niet verhinderen. De Eupense kapitein zet laag voor, maar zijn inzet wordt makkelijk gekeerd door de thuisverdediging. . Lepoint gooit zich nog naar de bal, maar kan de pass naar Schouterden niet verhinderen. De Eupense kapitein zet laag voor, maar zijn inzet wordt makkelijk gekeerd door de thuisverdediging.

4' eerste helft, minuut 4. Ocansey lijkt nog niet helemaal wakker te zijn. Nu verliest hij de bal veel te makkelijk aan N'Dri. Die stormt meteen naar voren, maar zijn pass op Ngoy is niet zuiver genoeg. . Ocansey lijkt nog niet helemaal wakker te zijn. Nu verliest hij de bal veel te makkelijk aan N'Dri. Die stormt meteen naar voren, maar zijn pass op Ngoy is niet zuiver genoeg.

2' eerste helft, minuut 2. Een ingestudeerde vrije trap gaat meteen de mist in bij KVK wanneer Ocansey half over de bal maait. Zo is het aan Eupen om te voetballen en we zagen al tegen OHL en Club dat ze daar in de Oostkantons niet vies van zijn. . Een ingestudeerde vrije trap gaat meteen de mist in bij KVK wanneer Ocansey half over de bal maait. Zo is het aan Eupen om te voetballen en we zagen al tegen OHL en Club dat ze daar in de Oostkantons niet vies van zijn.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! De bal rolt in Kortrijk! Bevestigt de thuisploeg na de winst tegen Gent of gaat Eupen met de volle buit naar huis? . Aftrap! De bal rolt in Kortrijk! Bevestigt de thuisploeg na de winst tegen Gent of gaat Eupen met de volle buit naar huis?



1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:52 vooraf, 18 uur 52. Tweehonderdachtentwintig. Zoveel kilometer moest de Eupense bus afleggen. Tijd genoeg voor een uitvoerige tactische bespreking, lijkt ons. . Tweehonderdachtentwintig Zoveel kilometer moest de Eupense bus afleggen. Tijd genoeg voor een uitvoerige tactische bespreking, lijkt ons.

18:48 vooraf, 18 uur 48. Geen Adriano en Vazquez? Geen Adriano en Vazquez. De twee opvallende aankopen van de laatste weken zitten nog niet in de selectie en zullen ten vroegste tegen Sint-Truiden aan de bak komen. Of wie weet morgen al in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Visé? Wie wel voor het eerst in de selectie zie, is Mamadou Koné, die vorige week voor een half miljoen werd overgenomen van Leganés. Drie seizoenen geleden speelde de Ivoriaan al eens op uitleenbasis voor Eupen. Toen lukte hij 5 doelpunten en 1 assist in 15 wedstrijden. . Geen Adriano en Vazquez? Geen Adriano en Vazquez. De twee opvallende aankopen van de laatste weken zitten nog niet in de selectie en zullen ten vroegste tegen Sint-Truiden aan de bak komen. Of wie weet morgen al in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Visé? Wie wel voor het eerst in de selectie zie, is Mamadou Koné, die vorige week voor een half miljoen werd overgenomen van Leganés. Drie seizoenen geleden speelde de Ivoriaan al eens op uitleenbasis voor Eupen. Toen lukte hij 5 doelpunten en 1 assist in 15 wedstrijden.



18:47 vooraf, 18 uur 47. Ook San José wijzigt amper. Even kijken naar de basiself van Eupen, dan. Ook bij de bezoekers zien we amper wijzigingen. Diep in de spits komt Ngoy in de plaats van Embalo. Volgens de Twitter-pagina van de Oostkantonners staat Stef Peeters twee keer in de ploeg, al zal een van de klonen plaats moeten ruimen voor Isaac Nuhu. . Ook San José wijzigt amper Even kijken naar de basiself van Eupen, dan. Ook bij de bezoekers zien we amper wijzigingen. Diep in de spits komt Ngoy in de plaats van Embalo. Volgens de Twitter-pagina van de Oostkantonners staat Stef Peeters twee keer in de ploeg, al zal een van de klonen plaats moeten ruimen voor Isaac Nuhu.

18:43 vooraf, 18 uur 43. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

18:39 vooraf, 18 uur 39. Vanderhaeghe laat Sainsbury op de bank. Yves Vanderhaeghe sleutelt amper aan de basiself die vorig weekend de nagel aan de doodskist van Jens Thorup waren. Enkel de geblesseerde Terem Moffi (scheurtje in de hamstrings) is er niet meer bij. Zijn plek wordt ingenomen door Gueye. Nieuwkomer en 47-voudig Australisch international Trent Sainsbury legde een negatieve coronatest af en neemt meteen plaats op de bank. . Vanderhaeghe laat Sainsbury op de bank Yves Vanderhaeghe sleutelt amper aan de basiself die vorig weekend de nagel aan de doodskist van Jens Thorup waren. Enkel de geblesseerde Terem Moffi (scheurtje in de hamstrings) is er niet meer bij. Zijn plek wordt ingenomen door Gueye. Nieuwkomer en 47-voudig Australisch international Trent Sainsbury legde een negatieve coronatest af en neemt meteen plaats op de bank.

18:37 vooraf, 18 uur 37. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

18:31 vooraf, 18 uur 31. Nog een halfuur! En het is weer van dat in het Guldensporenstadion. De Kortrijkzanen verloren dit seizoen al in eigen huis met 1-3 van Waasland-Beveren. Dan heeft Eupen het op verplaatsing al beter gedaan, met een 1-1 in Leuven. Al verloren de troepen van San José vorige week wel met 0-4 van Club Brugge. . Nog een halfuur! En het is weer van dat in het Guldensporenstadion. De Kortrijkzanen verloren dit seizoen al in eigen huis met 1-3 van Waasland-Beveren. Dan heeft Eupen het op verplaatsing al beter gedaan, met een 1-1 in Leuven. Al verloren de troepen van San José vorige week wel met 0-4 van Club Brugge.

18:31 - Vooraf Vooraf, 18 uur 31

Opstelling KV Kortrijk. Adam Jakubech, Gilles Dewaele, Lucas Rougeaux, Timothy Derijck, Petar Golubovic, Eric Ocansey, Christophe Lepoint, Evgeniy Makarenko, Hannes Van der Bruggen, Habib Guèye, Ilombe Mboyo Opstelling KV Kortrijk Ilombe Mboyo, Habib Guèye, Hannes Van der Bruggen, Evgeniy Makarenko, Christophe Lepoint, Eric Ocansey, Petar Golubovic, Timothy Derijck, Lucas Rougeaux, Gilles Dewaele, Adam Jakubech

Opstelling KAS Eupen. Ortwin De Wolf, Jonathan Heris, Benoît Poulain, Jordi Amat, Nils Schouterden, Knowledge Musona, Jens Cools, Stef Peeters, Konan N'Dri, Julien Ngoy, Isaac Nuhu Opstelling KAS Eupen Isaac Nuhu, Julien Ngoy, Konan N'Dri, Stef Peeters, Jens Cools, Knowledge Musona, Nils Schouterden, Jordi Amat, Benoît Poulain, Jonathan Heris, Ortwin De Wolf