Doelhout behoedt Kortrijk 3 keer voor terechte nederlaag

KV Kortrijk - Eupen in een notendop:

Musona treft de lat in zoutloze eerste helft

N’Dri ontdeed zich nog enkele keren van Ocansey, maar slaagde er maar niet in een vervolg te breien aan zijn goeie dribbels. Vlak voor rust moest Jakubech de handschoenen nog eens aantrekken om een centraal schot af te stoppen, maar dat waren dan ook alle hoogtepunten uit een zwakke eerste partij, waarin vooral Kortrijk uitblonk in afwezigheid.

Eupen toonde in de eerste wedstrijden dat het niet vies is van wat balbezit en eiste dat ook nu op. Op een echte kans was het evenwel wachten tot halfweg de eerste helft. N’Dri kwam goed naar binnen gesneden, maar zag zijn schot gepareerd door Jakubech. Vlak na de drankpauze leek Musona enkele seconden op weg naar het openingsdoelpunt, maar de Zimbabwaan zag zijn vrije trap uit elkaar spatten tegen de lat.

Het doelhout houdt Eupen van verdiende zege

Ook na de pauze was Eupen de beste ploeg op het veld en deze keer was het gelukkig geen twintig minuten wachten op een kans. Ngoy zocht en vond de een-twee met Nuhu, maar vanuit een scherpe hoek kreeg hij de bal niet voorbij de Slovaakse goalie. Een dikke minuut later mocht de jonge Belg het opnieuw proberen. De zwieper van Peeters werd beantwoord met een rake kopbal en deze keer was de paal het eindstation van de aanval.

Het was wachten tot na het uur wanneer KVK bij monde van Ocansey liet zien dat het ook nog meedeed. De Ghanees haalde de achterlijn en knalde blind naar de eerste paal, waar Ortwin De Wolf met een beenveeg bewees bij de pinken te zijn. Bij Eupen raakte het vat – net als tegen Club – geleidelijk aan af. Niet dat de thuisploeg daarvan kon profiteren, want Mboyo’s schot in het zijnet was de enige repliek van Kortrijk.

Eupen verdiende de zege en ging daar in het slot ook naar op zoek, maar Koné kreeg zijn kopbal niet richting doel gemikt. In de toegevoegde tijd leek het dan toch te gaan lukken voor de Oostkantonners. Embalo kapte vanop rechts heerlijk naar binnen en plaatste de bal richting tweede paal, maar opnieuw stond het doelhout in de weg. Een jammerlijk gelijkspel voor Eupen tegen FC Doelhout, met KV Kortrijk als bevoorrechte toeschouwer.