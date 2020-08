Mbokani bezorgt zijn ex-coach Bölöni een debuut in mineur

Antwerp - AA Gent in een notendop:

Haroun mist en schittert, Mbokani scoort

Maar die vervangingen of de trainerswissel zorgde niet voor een schokeffect bij Gent. Integendeel, na amper 3 minuten stond Gent zelfs bijna 1-0 in het krijt. Een hoekschop werd door De Laet tot aan de tweede paal verlengd. Haroun kon de bal simpel binnentikken, maar besloot onbegrijpelijk over.

Gent kan geen vuist maken, Roef voorkomt erger

Bölöni moest wat uit zijn mouw toveren tijdens de rust. Gent kwam alvast een stuk gretiger weer op het veld. Butez moest een pegel van Kums over doel duwen en op de daaropvolgende hoekschop zette ook Jaremtsjoek de Antwerp-doelman aan het werk.

Maar het was zijn collega aan de overkant die écht aan de bak moest bij de eerste prik van Antwerp. Op aangeven van Gerkens pakte Haroun uit met een harde kopbal, maar Roef hield Gent overeind met een uitstekende redding. Ook Mbokani raakte even later niet voorbij de Gent-doelman.

Gent probeerde de bakens te verzetten, maar kreeg geen barsten in het pantser van Antwerp. In de slotfase gooide Bölöni nog Depoitre, Niangbo en Dejaegere in de strijd. Van dat drietal kon enkel Niangbo nog voor dreiging zorgen, Butez was hem net te snel af. Gent blijft zo weer met lege handen achter. Rode lantaarn met 0 op 9, dat is het pijnlijke verdict na 3 speeldagen.