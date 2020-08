Moeskroen verpest het debuut van Anderlecht-coach Kompany met late goal

Anderlecht - Moeskroen in een notendop

Anderlecht domineert in balbezit, rood voor Moeskroen

Nog voor die kans kreeg Bocat een eerste gele kaart na een ippon op Doku. Iets erna vloerde hij Doku opnieuw, alweer een ippon. Twee keer geel was dus rood, Moeskroen trok met z'n tienen de rust in.

Moeskroen zoekt en vindt gerechtigheid

Na de rust had Moeskroen geluk dat er met Koffi een doelman op niveau op het veld stond. Maar na de invalbeurt van Tau kwam er weer wat schwung in het spel van paars-wit. Diezelfde Tau lokte een strafschop uit, Dimata bedankte en liet Koffi kansloos: 1-0. Een 10-koppig Moeskroen leek geklopt.

Maar... hét moment van de wedstrijd kwam er 20 minuten voor tijd. Trebel ging driest in op Bakic, scheidsrechter Smet gaf geel. Iedereen wachtte op de interventie van de VAR, want die rode kaart moést er toch komen? Maar niets was minder waar. Er moest een slaappilletje in de koffie gezeten hebben in het VAR-busje, want er kwam geen reactie.

Na nog een knappe redding van Koffi en een afgekeurd doelpunt van Colassin, kreeg Moeskroen dan toch wat het verdiende. Invaller Gnohéré bezorgde Anderlecht een ijskoude douche. Het droomdebuut van Kompany ging in rook op.