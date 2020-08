Kompany heeft geen plek voor Verschaeren, Trebel en Ait El Hadj wel in de basis

17:47 vooraf, 17 uur 47.

17:47 vooraf, 17 uur 47.

17:37 vooraf, 17 uur 37. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

17:34 De basiself van Moeskroen. vooraf, 17 uur 34. De basiself van Moeskroen. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

17:32 vooraf, 17 uur 32. Vorige week lieten we scherpe verdedigende acties zien. Vandaag verwacht ik niet minder. Ik wil intensiteit zien in de pressing en hoe we de bal veroveren. Ik verwacht van niemand perfectie vandaag, maar ik heb wel gevraagd om passie. Ik wil lef zien van mijn ploeg. Vincent Kompany (coach Anderlecht). Vorige week lieten we scherpe verdedigende acties zien. Vandaag verwacht ik niet minder. Ik wil intensiteit zien in de pressing en hoe we de bal veroveren. Ik verwacht van niemand perfectie vandaag, maar ik heb wel gevraagd om passie. Ik wil lef zien van mijn ploeg. Vincent Kompany (coach Anderlecht)

17:29 vooraf, 17 uur 29. Ik heb het gevoel dat we ons goed hebben voorbereid. We zijn supergemotiveerd, in alle bescheidenheid. Of de spelers me vanaf nu meneer moeten noemen in plaats van Vinnie? Neen, daar heb ik nooit de behoefte aan gehad in mijn carrière. Mijn naam is wat het is, maar wat ik verwacht is wel heel duidelijk. Vincent Kompany (coach Anderlecht). Ik heb het gevoel dat we ons goed hebben voorbereid. We zijn supergemotiveerd, in alle bescheidenheid. Of de spelers me vanaf nu meneer moeten noemen in plaats van Vinnie? Neen, daar heb ik nooit de behoefte aan gehad in mijn carrière. Mijn naam is wat het is, maar wat ik verwacht is wel heel duidelijk. Vincent Kompany (coach Anderlecht)

17:18 vooraf, 17 uur 18. Opstelling Anderlecht. Kersvers coach Vincent Kompany heeft zijn eerste selectie vrijgegeven. Er is opnieuw geen plek voor Verschaeren in de basis, we zien wel de jonge Anouar Ait El Hadj in de basis voor de tweede week op een rij. Ook Adrien Trebel mag opnieuw starten. Verder zien we ook Lokonga op de bank. De Oekraïner Mychajlytsjenko staat opnieuw op de linksachter. Hij was vorige weer dé revelatie. Dimata start voorin. Op het middenveld zien we geen Vlap meer. De (geblesseerde) Nederlander maakt plaats voor Kana. . Opstelling Anderlecht Kersvers coach Vincent Kompany heeft zijn eerste selectie vrijgegeven. Er is opnieuw geen plek voor Verschaeren in de basis, we zien wel de jonge Anouar Ait El Hadj in de basis voor de tweede week op een rij. Ook Adrien Trebel mag opnieuw starten.

Verder zien we ook Lokonga op de bank. De Oekraïner Mychajlytsjenko staat opnieuw op de linksachter. Hij was vorige weer dé revelatie. Dimata start voorin.

Op het middenveld zien we geen Vlap meer. De (geblesseerde) Nederlander maakt plaats voor Kana.

17:15 vooraf, 17 uur 15. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

16:21 vooraf, 16 uur 21. Jupiler Pro League Vincent Kompany stopt met voetballen en wordt coach van Anderlecht

16:18 vooraf, 16 uur 18. Anderlecht - Excel Moeskroen. Vincent Kompany staat met zijn Anderlecht voor een thuisopdracht tegen Moeskroen. De kersverse Anderlecht-coach wil ongetwijfeld meteen uitpakken met mooi voetbal. Of het de ex-Rode Duivel ook meteen lukt, volgt u op deze pagina vanaf 18.15u. . Anderlecht - Excel Moeskroen Vincent Kompany staat met zijn Anderlecht voor een thuisopdracht tegen Moeskroen. De kersverse Anderlecht-coach wil ongetwijfeld meteen uitpakken met mooi voetbal. Of het de ex-Rode Duivel ook meteen lukt, volgt u op deze pagina vanaf 18.15u.

16:18 - Vooraf Vooraf, 16 uur 18

Opstelling Anderlecht. Hendrik van Crombrugge, Michael Murillo, Elias Cobbaut, Derrick Luckassen, Bogdan Mykhaylichenko, Peter Zulj, Marco Kana, Adrien Trebel, Anouar Ait El Hadj, Nany Dimata, Jeremy Doku Opstelling Anderlecht Jeremy Doku, Nany Dimata, Anouar Ait El Hadj, Adrien Trebel, Marco Kana, Peter Zulj, Bogdan Mykhaylichenko, Derrick Luckassen, Elias Cobbaut, Michael Murillo, Hendrik van Crombrugge

Opstelling Excel Moeskroen. Hervé Koffi, Alessandro Ciranni, Jean Onana, Kouadio-Yves Dabila, Saad Agouzoul, Eric Junior Bocat, Marko Bakic, Deni Hocko, Serge Tabekou, Beni Badibanga, Virgiliu Postolachi Opstelling Excel Moeskroen Virgiliu Postolachi, Beni Badibanga, Serge Tabekou, Deni Hocko, Marko Bakic, Eric Junior Bocat, Saad Agouzoul, Kouadio-Yves Dabila, Jean Onana, Alessandro Ciranni, Hervé Koffi